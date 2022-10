«Ha sido uno de los partidos más completos de los últimos tiempos»

20:27Jorge Sainz Coincido con Iraitz, en que ha sido un partido en el que el equipo ha dado un salto de calidad 20:26Jorge Sainz Por cierto, buenas palabras de Rulli para la Real pese a los pitidos. Aplauso para el argentino y desearle suerte. 20:26Iraitz Vázquez Partidazo de la Real. Intensa, con juego sin guardarse nada. A esta equipo se le achacaba que no sabía jugar partidos ante rivales de entidad como el Villarreal. Pues ahí está. Creo que ha sido uno de los encuentros más completos de las dos ultimas temporadas 20:26Jorge Sainz Y con la gran noticia de recuperar tres efectivos, Cho, buenos minutos, Le Normand, al que se ha visto bien, y Zubeldia, que vendrá bien en el maratón de partidos. 20:25 90+3. Finaaaaaaaaaaaal. Victoria txuri-urdin después de unos últimos minutos de acoso del conjunto amarillo. Real Sociedad 1-0 Villarreal. 20:24Álvaro Vicente Estupenda victoria. La Real ha hecho un partido serio, con criterio, concediendo poco.

20:24 Jorge Sainz La mejor victoria de la Liga en lo que va de curso. Con poco tiempo de descanso, ante un rival muy potente y más descansado. Con bajas... Un sobresaliente para todos.

20:24Imanol Troyano Vaya victoria más importante. Por juego y por ser ante un rival directo como el Villarreal. Mucho mérito.

20:23Jorge Sainz Grande Remiro. 20:23 Minuto 90+2. Saca Remiro el disparo de Moraleeeeeeees. Córner para el Villarreal. 20:21 Minuto 90+1. Amarilla para Carlos Fernández por una falta en el centro del campo sobre Chukwueze. 20:21Jorge Sainz Buena falta de Carlos Fernández, al que se le ve metidísimo. Buena noticia.

20:21 Minuto 90. Añaden tres minutos de añadido.

20:20 Iker Castaño Tres últimos minutos de sufrimiento.

20:20Jorge Sainz Buena presión de Navarro. Tres de descuento tenso. 20:20 Minuto 89. Falta en ataque de Mandi sobre Aihen dentro del área txuri-urdin. Respira un poco la Real. 20:19 Minuto 88. Saca Sola de cabeza un centro peligroso del Villarreal. Aprieta el conjunto amarillo. 20:18Jorge Sainz Probablemente no, pero quizás sí el más serio. 20:17Álvaro Vicente Me ha gustado mucho Kubo. ¿Su mejor partido en la Real?

20:17 Iraitz Vázquez El partido entra en la fase decisiva con una Real que está sabiendo jugar pero ojo con esa falta de contundencia que lo podemos pagar caro

20:17Jorge Sainz Toca sufrir, como siempre, pese al gran y serio partido de la Real 20:17 Minuto 86. Cambio en la Real. Se marcha Kubo ovacionado del terreno de juego y entra Navarro en su lugar. 20:16Jorge Sainz Blandito Turrientes en su primera acción. Hay que mejorar. Él puede. 20:15 Minuto 85. Despeja por bajo Le Normand. Empueja el Villarreal en estos últimos minutos. 20:15 Minuto 84. Buscaba la Real en largo a Cho, que estaba en fuera de juego. Recupera el balón el Villarreal.

20:14 Jorge Sainz Parece que Robin ha vuelto en forma y concentrado.

20:14Álvaro Vicente Cuanta movilidad aportan Cho, Kubo y Carlos Fernández. Tienen a los defensas del Villarreal tratando de cubrir espacios. 20:12Jorge Sainz Buen examen para ambos, para medir qué tal vuelve Le Normand y para que Turrientes dé un paso adelante tras un inicio de temporada muy tímido. Diez minutos para 'mayores' 20:12 Minuto 81. Amarilla a Sola por un agarrón a Pedraza en campo del Villarreal. 20:11 Minuto 80. Doble cambio en la Real. Se marchan Aritz y Brais y entran le Normand y Turrientes. 20:10 Minuto 80. Providenciaaaaaaaal Aritz, que le saca el balón a Morales cuando se plantaba solo ante Remiro.

20:10 Jorge Sainz Grandísima acción defensiva de Aritz Elustondo ante Morales. Bravo!!!

20:08 Minuto 78. Amarilla para Pau Torres por una falta en el centro del campo a Cho. 20:07 Minuto 77. El centro de Baena no encuentra a Jackson. Se termina el peligro para la Real. 20:07Jorge Sainz Aritz con tarjeta se irá fuera supongo, y habrá que ver si se va Merino o Kubo y se mete más músculo en este tramo final. 20:06Jorge Sainz Turrientes y Le Normand preparados para salir. 20:05Jorge Sainz Me ha gustado Sorloth, más allá de que le haya faltado acierto.

20:05 Minuto 75. Amarilla para Aritz por una falta sobre Jackson.

20:04Jorge Sainz Silva es un lujazo para la Real, no nos cansamos de decirlo. Lastima que a su edad, le falten diez minutitos más de fuelle en partidos físicamente exigentes como el de hoy. Se le veía ya cansado. 20:04 Minuto 73. Doble cambio en la Real. Se marchan Silva y Sorloth y entran Carlos Fernández y Cho. 20:03Jorge Sainz Cho preparado para salir. Y Carlos Fernández también. Cho tiene que explotar su velocidad y estirar para arriba a la Real. Pinta de que Silva se va y en su puesto jugará el sevillano o Kubo, si no es cambiado. 20:03 Minuto 72. Disparo de Capoue desde la frontal que se marcha arriba. 19:59Jorge Sainz A falta de 20 minutos, viene lo difícil para un entrenador. Cómo refrescar el equipo, que falta hace, con no estropear lo bien que están funcionando los que están en el campo.

19:58 Minuto 67. Amarilla para Brais por cortar una contra del Villarreal.