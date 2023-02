¡Arranca el partido en el Reale Arena!

18:41Jorge Sainz Una clave puede ser que Navarro pite hoy como titular y marque diferencias arriba. A ver 18:39Álvaro Vicente Que bien Zubimendi. 18:39 A la Real le está costando hacerse con el control del partido, como le gusta. 18:37Álvaro Vicente González Fuertes, de mala gaita, en el minuto 5. Hay cosas que no cambian. 18:37 Sin consecuencias. 18:37M. 6: Falta favorable a la Real.

18:36 Álvaro Vicente La Real necesita temple, muchos jugadores tienen que coger confianza: Marin, Navarro, Barrene...

18:36 Bueno, bueno. Barrene lateral, con Kubo por delante. A ver cómo se desenvuelve y si sufre en defensa. Esperemos que tenga ayudas de los pivotes, falta hará. 18:36 Acción peligrosa de Barrenetxea con Machís 18:36Jorge Sainz Barrene tiene que tener cuidado con las faltas de delantero en área propia 18:35Álvaro Vicente Buenas tardes, menuda falta más tonta que le puede costar penalti a la Real. 18:34 Otra sorpresa, Marín es el acompañante de Sorloth en ataque.

18:32 Jorge Sainz A ver qué tal. Al menos solo modifica una posición

18:32 Zubimendi está en el pivote junto a Illarramendi 18:32 Zubeldia forma pareja de centrales con Le Normand 18:31 Barrenetxea hace de lateral derecho 18:31 Sorpresa en el once 18:31 ¡Arranca le encuentro!

18:30 Imanol y Pacheta se abrazan y charlan amistosamente antes del pitido inicial.

18:28Jorge Sainz Arratsaldeon. Partido complicado por las bajas pero que de ganar abriría una brecha muy grande, aunque no me atrevería a decir que decisiva. A ver qué tal funcionan los cambios en defensa.n 18:28 Suena el Txuri-Urdin... 18:28 Salen los dos equipos 18:27 Ambos equipos se preparan para saltar al césped del Reale Arena. 18:24 Arratsalde on, denoi!Aupa Reala, partido para terminar la semana. Ojalá el encuentro sea la guinda a una jornada casi redonda. Derrota del Madrid, Villarreal y Betis. Empate del Atlético. A falta de que juegue el Barça a las 21h, muchos pinchazos en la zona alta. Los tres puntos hoy reforzarían a la Real para seguir soñando con el 3 puesto.De la alineación, ¿4-4-2 con Zubeldia de lateral o veremos una defensa de 5 con Barrene?

18:22 Esta temporada dirigió el encuentro de Copa en Las Gaunas en el que la Real venció por 0-1 a la UD Logroñés.

18:21 Ha dirigido 12 partidos a la Real con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas 18:21 Arbitrará Pablo González Fuertes... 18:19 Eso sí, justo antes venía de enlazar cinco derrotas consecutivas entre Liga y Copa. 18:18 El Valladolid llega a Anoeta tras derrotar por la mínima al Valencia (1-0). 18:13 Olabe: "Las cuatro primeras posiciones van a estar para aquel que haga mejor las cosas y nosotros vamos a estar ahí con nuestro compromiso"

18:13 Olabe: "Estamos viendo que es una competición abierta, en la que cuesta ganar a todos"

18:12 Olabe: "En el club hablamos del modelo de juego pero también de la versatilidad de los jugadores. No vamos a cambiar el modelo, lo defendemos de arriba a abajo" 18:12 Olabe: "Imanol tiene recursos como para afrontar diferentes situaciones. estamos en un momento dificultad pero estoy seguro de que el rendimiento de los chicos que juegan hoy va a ser bueno" 18:08 Y una curiosidad. La mayor goleada de la historia en el fútbol profesional se produjo precisamente en un Real Sociedad-Valladolid. Era la temporada 1940/41, en Segunda División, cuando los txuri-urdin vencieron por 14-2 a los pucelanos. 18:07 En su última visita, temporada 2020/21, el Valladolid certificó prácticamente su descenso en el Reale Arena tras caer por 4-1. 18:06 Toñi Villa y Antoñito pusieron el 0-2 y Oyarzabal solo pudo recortar distancias.

18:06 La última victoria del Valladolid en Anoeta es relativamente reciente. Fue el 9 de diciembre de 2018 cuando venció por 1-2.

17:59 Así está ahora mismo la clasificación del campeonato

17:58 El verdugo de otra racha que iba camino de ser histórica Antes de que la Real lograra encadenar la mejor racha de victorias consecutivas (9) de su historia en partidos oficiales el pasado día 21 de enero tras vencer al Rayo Va

17:58 Pese a todas las buenas vibraciones existentes antes del encuentro, conviene recordar que el Valladolid fue uno de los cuatro equipos que logró derrotar a la Real Sociedad en la primera vuelta.

17:57 Los perseguidores de la Real tropiezan El Elche logra su primera victoria de la temporadaa costa del Villarreal, el Atlético cede un empate ante el Getafe y el Betis cae en casa ante el Celta

17:53 El Real Madrid sale de Son Moix en camilla El equipo de Ancelotti, con la enfermería repleta, sucumbe ante el Mallorca en un crispado enfrentamiento y complica su horizonte liguero

17:53 Y situarse a tres puntos del Real Madrid. Palabras mayores. 17:52 Distanciar aún más al cuarto, importante para clasificarse para la próxima Supercopa... 17:52 Oportunidad por tanto de ampliar la ventaja sobre el quinto clasificado... 17:52 La jornada no puede ser más beneficiosa para los intereses de la Real. Han perdido Villarreal, Betis y Real Madrid, mientras que el Atlético no pudo pasar del empate.

17:47 Imanol saca un equipo titular lleno de sorpresas El técnico de Orio alinea en el once inicial a Barrenetxea, Pablo Marín y Robert Navarro y coloca a Zubeldia como lateral derecho