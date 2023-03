El Mallorca - Real Sociedad, en directo

13:56

Sorpresas

Arratsaldeon. El primer gol contra la Roma hay que meterlo hoy en Son Moix. Me ha sorprendido que no roten los laterales y que hoy salga el rombo titular. Aunque de aquí al jueves hay margen de recuperación. Oyarzabal y Carlos Fernández no hicieron mala primera parte ante el Cádiz. A ver si hoy marcamos de una vez.