Sigue en directo la junta de accionistas de la Real Sociedad

19:45 "Cuando veo clubes que están preocupados por el futuro a 40-50 años, no sé en qué idioma y con quién va a discutir el futuro. Los clubes están pidiendo que si tomamos esta medida sirva para reforzar los clubes patrimonialmente. Me parece muy importante que las decisiones de los clubes estén en el ámbito estatal" 19:44 "Sobre el proyecto LaLiga Impulso nos preocupa que en laliga cada vez haya más clubes cuya decisión depende de Singapur, Nueva York, Shangai y Beijing" 19:40 Estamos estudiando los documentos porque queremos algunos cambios jurídicos 19:39 "LaLiga nos ha propuesto a los clubes que nos da el dinero como préstamo participativo. Esto refuerza el patrimonio del club" 19:38 "CVC ofrece una aportación de 2.500 millones porque acepta esta valoración. CVC recibe a cambio aproximadamente el 10% de los ingresos distribuibles durante 50 años" 19:36 "Me sorprendió la valoración de 25.000 millones que hace LaLiga a CVC"

19:36 "Primero se llegó a una valoración de la Liga, primero de 25.000 millones de euros. Es la valoración de la competición"

19:35 "No somos un club que vive aisladamente. Me gustaría compartir lo que estamos debatiendo. Me gustaría hablar sobre el Proyecto Impulso de LaLiga, la relación de CVC y LaLiga" 19:33 "La Real no puede estar pensando en ser cabeza de ratón. Si perdemos competitividad puede llevarnos a más de un disgusto en la vida deportiva" 19:32 "La Real tiene capacidad de ser cola de león. Con la gestión eficaz se pueden tener resultados extraordinarios y que se mantengan en el tiempo" 19:31 "Durante este tiempo hemos tratado de mantener la competitividad del equipo"

19:30 Aperribay enumera las ocho medidas tomadas por el consejo de administración: No proponer un ERTE

Llegar a un acuerdo con jugadores, Reducción de salarios. "La actitud de los jugadores fue extraordinaria", destaca Aperribay

Pensar en los abonados. No cobrar la segunda fracción.

Suspensión temporal de todas las obras previstas

Nuevas fuentes de financiación (ICO) para mantener la actividad y asegurar la tesorería

Se respetan los contratos de jugadores y de personal no deportivo

No se cobra la 3ª fracción del 2020 y se compensa o devuelve modalidad anual.

Compensar, descontar o devolver el 50% del abono 2021

19:25 "Nuestra gestión ha sido minimizar pérdidas y ser competitivos en un año marcado por una final que recordaremos para siempre en la historia" 19:24 Las cuentas del 20/21 presentan unas pérdidas de 4,5 millones. 19:24 "Las cuentas del 20/21 no hemos contabilizado ningún ingreso de socios. Ha sido un buen año de gestión económica, pensamos minimizar las pérdidas" 19:23 "Las cuentas durante estos dos ejercicios ha tenido un criterio de prudencia. Al principio de la temporada 20/21 pensábamos que podíamos tener dificultades. Por eso creímos conveniente la venta de Llorente" 19:22 Aperribay pasará ahora a hablar sobre la gestión del consejo durante la pandemia.

19:21 "Cuando oigo referecnias a otrso campos de fútbol, Wanda y Sadar tienen ocupación del 80%, nosotros tenemos del 95%"

19:20 Aperribay anuncia que en el supuesto de que se llegue a la cifra de 37.500 socios se dejará de hacer nuevos socios para abrir lista de espera. Actualmente la Real cuenta con 37.316. 19:17 "En febrero de 2020 anunciamos el socio 35.000. Hemos tenido 3.712 altas y 1.396 bajas durante la pandemia" 19:17 "Quitar las pistas era mucho más que quitarlas. Es un orgullo ver estas cifras. La respuesta de las personas tranquiliza. Lo mejor que nos está pasando son las personas, son los socios" 19:16 Aperribay indica que antes de la reforma de Anoeta había 24.788 socios, ahora 37.316 19:15 Aperribay destaca el crecimiento de socios desde 2017 y el rejuvenecimiento de los nuevos abonados. "Esto indica futuro, ilusión y muchas ganas, estas personas son el corazón de la Real"

19:13 "Somos 37.000 socios, algo extraordinario. Voy a hablar de los socios, es también algo de lo mejor que nos ha pasado en la pandemia"

19:12 "Lo mejor sin duda los resultados y el esfuerzo de los entrenadores" 19:11 "También destacar el quinto puesto del equipo femenino, el mejor puesto en Liga" 19:11 "Felicitar al equipo por el título conseguido. Empezar por la Copa es la mayor alegría que nos hemos podido llevar en pandemia. Además no es fácil estar dos años seguidos en Europa. La progresión dele quipo es digna de alabanza. Destacar también el ascenso del Sanse, un hito histórico. También destacar el ascenso del C a la 2ª RFEF" 19:09 Aperribay: "Queremos hablar de cuatro temas. Voy a hacer una mirada sobre la gestión de la pandemia y pensamos cómo va a ser el futuro y presente de la Real"

19:06 Oyarzun presenta el orden del día

Primero : Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Segundo : Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

: Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Tercero : Nombramiento de Auditor de Cuentas.

: Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto : Modificación de los Estatutos Sociales con el fin de incluir un nuevo artículo, el 17bis, con la posibilidad de celebrar Junta General, facultando, a discreción del Consejo de administración, la asistencia y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de accionista por medios telemáticos en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

: Modificación de los Estatutos Sociales con el fin de incluir un nuevo artículo, el 17bis, con la posibilidad de celebrar Junta General, facultando, a discreción del Consejo de administración, la asistencia y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de accionista por medios telemáticos en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Quinto : Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

: Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Sexto: Ruegos y preguntas.

19:05 El vicepresidente, Angel Oyarzun, explica el desarrollo de la junta. 19:04 El presidente txuri-urdin agradece la participación de los socios de manera presencial o telemática. 19:02 Arranca la junta, toma la palabra el presidente Jokin Aperribay. 19:01 Recordar que la junta que arranca en unos minutos será mixta, los accionistas pueden participar de forma presencial o telemática.

