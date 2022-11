Imanol: «Quiero volver a ganar un título... pero esta vez con la afición en el campo»

13:39 En unos minutos podrán disfrutar de más información sobre la renovación en la web de DV. 13:39 Hasta aquí la rueda de prensa conjunta de Jokin Aperribay, Roberto Olabe e Imanol Alguacil. Pasen un feliz lunes... eta AUPA REALA. 13:38 OLABE: "El abanderado de toda esta actitud extraordinaria de trabajo y profesionalidad es Imanol. Zubieta está lleno de entrenadores con mucha vocación. En este club hay muchos trabajadores a los que les encanta el fútbol y son muy de la Real, igual no les importa meter dos o tres horas más. Seguimos con la idea de ser los mejores del mundo de lunes a viernes, entrenando al máximo siempre. Ayer hubo un momento en el que había sobre el terreno de juego 10 jugadores salidos de Zubieta. Los técnicos de Zubieta sienten que merece la pena hacer ese sacrificio por el club" 13:35 IMANOL: "Mi mujer me ha pedido que cuando no haya partido que intente ir a casa a comer... es la única cláusula que he tenido que pelear" 13:35 IMANOL: "Es complicado de explicar lo que siento por los aficionados. Que un aficionado te diga que ojalá que nunca te vayas de la Real... es algo que me llena muchísimo. Ayer me da Remiro las botas y yo se las doy a un aficionado de Toledo... eso es mucho más grande que cualquier victoria. Eso me hace sentir muy orgulloso. Desde el principio me he sentido siempre súper querido por la afición. Mi familia lo sufre porque me ven poco, trabajo muchas horas en Zubieta y luego estoy fuera algunos días..." 13:33 APERRIBAY: "Cuando hablamos le pedimos a él que escogiese la duración del contrato, para que se sintiera cómodo. En el fútbol no podemos esconder que un día se termina todo. Les veo a Olabe y a Imanol con muchísima fuerza, con ilusión, veo muy difícil encontrar a dos personas mejores que ellos para dirigir este proyecto. Son dos profesionales con muchísima capacidad, es una suerte que hayan coincidido juntas en la Real"

13:31 OLABE: "Yo creo en los ciclos y en las personas. Oigo a Imanol y os podéis imaginar en qué momento estamos. No nos puede ocurrir nada mejor que esta noticia. Imanol es el mejor representante posible para el primer equipo. No es sencillo que ha hecho Imanol en estos últimos años. Entiende perfectamente las necesidades del proyecto de la Real, que son muy especiales. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo y tengo contrato en vigor, soy parte de este proyecto. No es tan importante los años de duración... estamos dentro de un proyecto apasionante. No me preocupa demasiado en tener un año menos de contrato que Imanol"

13:27 IMANOL: "¿Envidia de otros equipos? Seguro que sí. Quitando a Osasuna y a Atlético de Madrid creo que soy el que más lleva en el banquillo. En el ámbito deportivo ya veis cómo está el equipo, tenemos más socios que nunca... estamos en un momento muy bueno como club, a nivel continental también se habla de nosotros" 13:25 IMANOL: "¿Mercado de invierno? Acabamos de terminar esta racha de partidos, no nos hemos sentado a hablar. Tenemos que reunirnos y hablar, pero estaremos atentos al mercado" 13:24 IMANOL: "¿Si me he acordado de alguien? Muchas personas me han acompañado en este camino... sería complicado elegir solo a una. Lo único que estoy es agradecido por estar viviendo esto. Claro que estoy emocionado, es que no puedo estar en un sitio mejor que este y con estas personas. Hoy es un día especial, pero es que ya estamos pensando en que queremos más. Tengo mucha fuerza y mucha ilusión" 13:22 IMANOL: "¿Qué me queda por dar al club? Muchísimo por hacer. Sobre todo, una en especial, VOLVER A GANAR UN TÍTULO CON LA AFICIÓN EN EL ESTADIO. Es una espina clavada que tenemos todos, y para eso estamos trabajando. Estamos yendo cada vez a más, queremos más. Esta plantilla tiene hambre. Terceros en Liga, seguimos en Copa, primeros de grupo en Europa... el objetivo nuestro es claro, somos ambiciosos a la vez que humildes" 13:21 IMANOL: "¿Mi sueldo? Eso se lo tendrás que preguntar a Aperri... Yo he llegado a las 3 de la mañana y no sé ni qué he firmado (risas)"

13:20 IMANOL: "A ver... teniendo la plantilla que tenemos, conociendo a Aperri y a Olabe... Yo soy exigente, pero estos dos lo son más... Los tres, cada uno en lo suyo, somos muy ambiciosos y muy trabajadores, y tenemos capacidad. No es casualidad lo que estamos haciendo, es fruto del trabajo de todos los trabajadores del club, si no, esto sería imposible"

13:19 IMANOL: "¿Récords históricos? La ambición que tenemos en el club es compartida, yo como entrenador soy consciente de que he hecho historia, ganamos una Copa, tres años en Europa, pero... eso ya está hecho. Parece que soy el quinto entrenador con más partidos, pero quiero seguir escalando posiciones. Sí, para eso tendré que seguir trabajando y mejorando, siempre con humildad, PERO CON AMBICIÓN Y CON TRABAJO también" 13:17 IMANOL: "No, nunca temí que no se produjera el acuerdo de la renovación. Tenía claro lo que la directiva pensaba de mí. En el club siempre me han transmitido calma y mucho respeto hacia mi trabajo. Nunca pensé que no iba a renovar" 13:16 IMANOL: "¿Desgasta ser exjugador de la Real? Bueno, un poco de todo... el haber sido canterano, haber sido entrenador de la cantera, estar en tu club, en tu casa... Sabes la responsabilidad que conlleva el cargo, te puede llevar a consumir algo más. Pero desde que soy el entrenador todo ha sido muy sencillo. Pero desde la directiva y desde la plantilla me transmiten tranquilidad, y así es todo más sencillo. Responsabilidad, sí, pero la justa. Este es un club grande, que por suerte en estos momentos a todos los niveles estamos creciendo. Tercer año consecutivo en Europa, yo creo que ya nos miran de otra manera. Eso lo hemos logrado entre todos, los periodistas y los aficionados también..." 13:14 IMANOL: "A los aficionados les voy a decir GRACIAS. Desde el inicio me he sentido querido por ellos, no importaban los resultados. Eso para mí es especial y eso lo he sentido desde el principio. Me siento súper orgulloso cuando somos capaces de ganar y regalarles momentos de alegría" 13:13 IMANOL: "¿Si pensaba llegar hasta aquí? Pues... no sé, sí y no. Cuando coges un banquillo siempre puedes tener dudas, pero yo tenía claro el tipo de jugadores que quería para mi equipo. Ha habido noches muy especiales y Aperribay y Olabe me han puesto las cosas fáciles dándome una plantilla de mucha calidad. El club se está haciendo más grande cada año que pasa"

13:11 IMANOL: "¿Ofertas del extranjero? No, porque en mi cabeza solo existe la Real. Así será hasta el final. Los resultados serán los que me echen de aquí. Insisto, yo quiero seguir haciendo historia con la Real. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora para hacer al club más grande aún. Lo hecho ya está hecho, si me relajo no se va a cumplir la historia que yo quiero hacer aquí ..."

13:10 IMANOL: "Hasta ayer no sabía que íbamos a anunciar hoy el acuerdo. No he estado todavía con los jugadores. Pero les quiero dar las gracias, porque sin ellos hubiera sido mucho más complicado el poder seguir entrenando a la Real..." 13:09 IMANOL: "Nunca he creído que se podía complicar lo de la renovación. Hay un camino hecho, y en el club ya saben cómo trabajo yo y como trabajan mis compañeros. Me siento amado y respetado por todo el club, por los aficionados, por los medios... Estaba muy tranquilo en ese sentido. Siempre dije que mi deseo era seguir entrenando a la Real" 13:08 IMANOL: "Esto es un camino. Siempre digo que lo que está hecho, está hecho, aquí no puedes vivir del pasado. Vivimos en el presente. Para mí estar aquí es algo grande, vivir estos momentos con la Real es algo muy especial. Pero si quiero darle continuidad a esto tengo que seguir trabajando..." 13:07 ROBERTO OLABE: "Estoy feliz, creo que es extraordinario. En una de mis primeras presencias nos preguntábamos por qué teníamos más estabilidad con los jugadores y no con los entrenadores... Ahora esa calma en el banquillo la hemos encontrado con Imanol. Quiero felicitarle a Imanol porque se ha ganado esta renovación y ya estamos mirando todos juntos al futuro, de la mano de Imanol" 13:04 IMANOL: "Gracias, Jokin, gracias, Roberto. Hoy es un día especial para mí, no es la primera vez que renuevo, pero la de hoy es especial. Los tres coincidimos en trabajo, perspectiva y ambición para tener al club ahora donde está. Quiero dar las gracias también a los aficionados y a los periodistas, pero sobre todo a la gran plantilla de jugadores que tengo. El mérito en mayor medida es de los jugadores. Muchas gracias y espero que no sea la última renovación"

13:03 IMANOL se ha emocionado con las palabras de Aperribay.

13:03 APERRIBAY: "Nosotros invertimos mucho en la cantera, y que el entrenador del primer equipo de continuidad a este trabajo... es fundamental. Son seis años de influencia directa de Imanol en el primer equipo, porque en el Sanse hiciste también un gran trabajo. El resultado de tu trabajo, Imanol, es extraordinario. Te quiero dar las gracias por todo, en mi nombre, en el de la afición, en el del consejo de administración... Vosotros dos, Imanol y Roberto, habéis hecho algo extraordinario. Imanol, ojalá estés muchos más años como entrenador. Te deseo toda la suerte del mundo, sigue así" 13:01 APERRIBAY: "Recuerdo cuando cogiste Imanol el equipo en marzo de 2018, cuando lo cogiste otra vez en enero de 2019... Transmites mucha fuerza e ilusión al equipo" 13:00 APERRIBAY: "Hoy es un día grande. La primera conversación con Imanol fue en agosto. Solo puedo darles las gracias a él y a Roberto Olabe. El rumbo de este equipo es extraordinario" 12:59 Jokin Aperribay pide perdón por la tardanza. 12:58 ARRANCA LA RUEDA DE PRENSA

12:56 En estos momentos Imanol está posando para los medios gráficos junto a Aperribay y Olabe 12:50 Imanol, de 51 años, sigue batiendo récords. Con 199 partidos oficiales como entrenador, se va acercando a la leyenda de Alberto Ormaetxea, que fue entrenador durante siete temporadas 12:46 El oriotarra, txuri-urdin de cuna, ha demostrado en estos años como entrenador tener calidad suficiente para ser el director de orquesta de una plantilla repleta de jugadores talentosos formados en Zubieta y que están respaldados por refuerzos foráneos de mucha calidad, como Merino, Silva o Sorloth 12:42 Imanol, con un título de Copa y tres clasificaciones europeas en su currículum, se encamina esta temporada hacia el más difícil todavía: devolver a la Real Sociedad a la Champions League. ¿Lo conseguirá? Ojalá que sí. 12:40 La siguiente vez que cogió el banquillo txuri-urdin del primer equipo ya no lo volvió a soltar. Fue en enero de 2019, después de que Garitano dejase al equipo cerca de los puestos de descenso en navidades

12:39 Imanol llegó al primer equipo en marzo de 2018, en la que fue su primera etapa. Entrenó al primer equipo durante nueve jornadas y después regresó al filial