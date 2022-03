Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

14:11 «Hemos demostrado en los últimos años que somos capaces de competir cada tres días» 14:11 «Hemos sido capaces de ganar en Madrid más de una vez y vamos con moral positiva. Pero sin los precedentes la idea sería la misma. Siempre voy creyendo que se puede ganar» 14:09 «Moralmente siempre hemos estado bien. Es un aspecto en el que hemos insistido mucho. Jugamos para ganar, pero el resultado, ya sea bueno o malo, no nos puede nublar. Las dos victorias seguidas que llevamos no quieren decir nada. Seguimos queriendo mejorar, crecer y siendo ambiciosos. Tenemos que creer que podemos ganar siempre, sin importar quién esté delante. Tenemos un reto muy importante por delante como ganar al líder en casa, algo que no ha hecho nadie esta temporada en Liga» 14:08 «El Real Madrid sabe qué es lo que tiene mañana. Saben que mañana tendrán un reto bonito. No creo que estén pensando únicamente en el partido del PSG de Champions League. Tienen una plantilla muy buena y un entrenador extraordinario» 14:07 «No es nada fácil ganar allí, pero por suerte contamos con jugadores que han sido capaces de ganarles. Podría ser histórico tener jugadores que hayan conseguido ganar tres veces en el Bernabéu» 14:06 «Sabemos que el partido de mañana contra el Madrid será complicado, pero iremos con la misma ilusión que siempre y con el objetivo de siempre: salir a ganar»

14:05 «Merino tiene dolor en el dedo, pero está bien y estará mañana. Con Januzaj pasa lo contrario. Hoy ha entrenado, pero todavía le queda un poco para volver a la convocatoria. El resto de las novedades, si están es porque ya se han recuperado»

14:04 Arranca la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:57 La buena noticia para Imanol Alguacil es el regreso de Januzaj a los entrenamientos. El belga se ha dejado ver en la sesión de esta mañana en Zubieta en la que ha faltado Mikel Merino.

Adnan Januzaj entrena con el grupo y Mikel Merino no salta al campo El belga vuelve a ejercitarse con sus compañeros, mientras que el navarro, junto a Rico, Aihen y Barrenetxea, ha trabajado en el interior de las instalaciones realistas

13:54 Los txuri-urdin buscarán darle continuidad a la buena racha en Liga ante un Madrid con varias bajas en su once y la vuelta de Champions en el horizonte

Fede Valverde, con gripe, no jugará ante la Real Sociedad En el conjunto blanco también apunta a ser baja Toni Kroos para jugar este sábado