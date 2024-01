Así te hemos contado la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:47

¿Cambio de sistema?

«Sí lo he pensado, pero no ahora solo cuando se han ido Sadiq y Take. Los entrenadores tenemos que estar dándole vueltas a todo. Siempre le das vueltas, dependiendo de la forma de los jugadores también, si los de banda aportan como lo hicieron en su día Barrene y Take, por qué no seguir con el mismo sistema. Si no, no tengo miedo de cambiar. También podemos optar a jugar con tres centrales y dos carrileros. Tengo variantes».