Sigue en directo la rueda de prensa de Alguacil y Barrenetxea

17:15

Qué significa jugar un partido de Champions en el Reale Arena

Es la máxima competición europea, lo máximo a lo que puedes aspirar con un club. De pequeños me acuerdo de ver cada martes y cada miércoles a Barça y Madrid y no te crees poder jugarla. Intento tomármelo con tranquilidad pero no sabemos si se repetirá más veces