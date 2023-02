Imanol Alguacil: «Renovaría a Illarra y a toda la plantilla»

Por si no fueran pocas las bajas que asolan a la primera plantilla blanquiazul, el panorama se puede volver más negro aún al no ejercitarse esta mañana Brais, Sorloth y Zubeldia, pero Imanol Alguacil ha confirmado que «entrenaron ayer y hoy solo les hemos dado descanso. Están para jugar», ha comentado aliviando a los que pensaban que el oriotarra se debía vestir de corto para completar la defensa el domingo ante el Valladolid. El entrenador realista deberá buscar variantes, sobre todo en defensa, y aprovecharse de la versatilidad de sus jugadores para colocarles en puestos distintos a los que generalmente ocupan. «El lateral derecho lo veréis el domingo, tenemos muy buenos jugadores que se adaptan perfectamente». O Zubeldia sigue en esa posición, como al final del Bernabéu, o uno de los laterales zurdos (Rico o Aihen) pasa a la derecha.

La escuadra blanquiazul ha vivido una semana limpia en cuanto a partidos y el entrenador oriotarra agradece tener cuatro o cinco días para preparar los partidos. «Es una semana igual de importante que otras y la hemos gestionado de otra manera. Ha sido diferente pero igual de importante que las siguientes, intentando trabajar con los que he podido y recuperar los que puedo». Dos de estos jugadores son Cho y Barrenetxea. «Claro que llegan al partido, pero no como a mí me gustaría. Van a estar para entrar en la convocatoria pero han estado mucho tiempo fuera y no han tenido continuidad en los entrenamientos, están para ayudar».

Preguntado por el sensacional partido de Illarramendi en el Bernabéu, ha comentado que «ya ha hecho partidos buenos. Recuerdo el año pasado, uno contra Osasuna, que tuve que echar mano de él cuando a otros compañeros les temblaban las canillas. Es un jugadorazo y nos ayuda mucho, no hay duda. No ha dejado de trabajar y ahora está recogiendo lo que ha sembrado». Imanol se ha referido a su futuro, ya que Illarra termina contrato. «Ahora te diría que sí, que le renovaría. Y no solo él, sino renovaría a todos», ha enfatizado. Aunque ha dejado una perla: «Eso os lo digo ahora, igual cambio a final de temporada».

«Los halagos están bien, pero...»

La Real ha sido objeto de halagos tras su gran encuentro en el Santiago Bernabéu donde no solo aguantó el asedio blanco sino que tuvo opciones de marcar y llevarse el choque. «Los halagos están bien, siempre vienes bien y es motivo de que se están haciendo las cosas bien», confiesa. «Hemos hecho una gran primera vuelta. Lo que no me gusta es lo que me llega de fuera. Es cierto que vamos terceros, pero de ahí a que tenemos que estar en semis de Europa League, entrar en Champions, más cerca de Madrid y Barça... Esto va a ser muy largo, no nos vamos a despistar y solo hemos hecho una gran primera vuelta. Vamos a tener un momento de bajón tanto a nivel físico como de resultados y espero que sea corto para que sigamos estando arriba».

Sobre el rival, el Valladolid de Pacheta, está todavía en la memoria el mal partido que realizó la Real en Zorrilla. Imanol advierte que «es un gran equipo con jugadores de nivel y un plantilla muy buena. No va a ser nada fácil con buenos jugadores que han llegado y el otro día dieron asistencia y gol. Si coges su plantilla desde la portería hasta arriba, tienen muy buenos jugadores. Es un equipo muy potente con buenos laterales y además un gran entrenador, valiente y que presionan muy fuerte».