Imanol: «Si somos valientes y tenemos personalidad, tendremos opciones»

13:51 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 13:50¿Recuperar jugadores? Espero que cuando llegue ese momento no se nos caigan otros jugadores, porque es lo que nos va a dar competir bien. Pero entre los que hemos estado bien y los del filial hemos sido capaces de hacer una muy buena primera vuelta. Vamos a ver si somos capaces de darle continuidad a esta primera vuelta. Ojalá que la semana que viene llegue alguno. Momo, el propio Ander, David... ojalá que estén disponibles si no es para el siguiente para dentro de dos. 13:49Lo que le gusta del rival es... El gen competitivo, que les hace ganar casi siempre. Por ello tiene tantas Champions, ligas, etc. Tienen jugadores muy buenos, pero el gen competitivo que tienen es extraordinario y es lo que les hace diferentes. 13:48Real Madrid. Es un equipo que cuando saca esa raza es capaz de apretar arriba, porque son muy rápidos y son ganadores en los duelos. Arriba son capaces de robar y en dos pases quedarse delante del portero rival. Y cuando se juntan y repliegan, tienen tanta calidad y velocidad para buscar profundidad que se plantan otra vez en el área rival. Tienen muchos recursos, casi todos los jugadores de la zona media para arriba tienen un disparo de media distancia buenísimo. Tienen mucha capacidad de sacar los partidos adelante. 13:46¿Tirar de jugadores del Sanse? Siempre pongo el valor el trabajo que se hace en Olabide. Llevan mucho tiempo con nosotros y cuando salen aportan. Con ellos tenemos que andar con ojo de no hacer alineación indebida. Me da rabia que llegamos en un momento crucial y hemos llegado un pelín justos. Pero sin escusas, estamos bien y los puntos se ganan en el césped. 13:45¿Qué recuperarías? Esa energía, porque es lo que nos da a nosotros personalidad y mantener la idea de juego que me gusta y que tanto transmite .No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Si hay una manera de ganar en estos campos y ante este tipo de rivales es siendo tú mismo, demostrando personalidad, siendo valientes, siendo agresivos. Tienen tanta calidad y superioridad, centro, remate... que si estás los 98 minutos cerca de tu área, lo normal es que pierdas.

13:43 Once competitivo en el Bernabéu. Hay que ser realistas, tanto el del Barcelona como el del Real Madrid... no vamos a descubrir su potencial. Estoy muy contento con la plantilla, hace unas semanas os decía que tenía a todos los jugdores muy enchufados, y es una pena que se nos hayan caído tantos jugadores. Muchos llevan acumulados muchos minutos, unos están con pinzas y no afrontamos el partido como me gustaría. Pero ellos también tienen bajas, no hay escusas. El rival de mañana es de lo mejorcito de Europa.

13:41Ander. Ya lo venía avisando, tuvimos un episodio muy parecido, llegó el momento de competir y vuelve a sufrir del isquio. El se encontraba muy bien, el otro día acabó resentido de ese isquio, y ha tenido que parar un poco. 13:40El rival. Tiene una gran calidad en cualquier puesto. En función de los jugadores, tienen mucha movilidad. Benzema baja mucho a defender, los laterales van por dentro, en jugadas a balón parado tienen mucho potencial... A nivel físico, todos son muy rápidos y habilidosos. ¿Cómo meterles mano? Si hacemos un buen partido, somos valientes y tenemos personalidad, tendremos nuestras opciones. 13:36 Comienza la rueda de prensa de Imanol Alguacil. 13:35 Su brillante trayectoria hasta la fecha les ha permitido mantenerse holgadamente en puestos Champions, con un colchón de siete puntos sobre el Villarreal, que ocupa la quinta plaza. 13:34 Los txuri-urdin se mantienen en tercer lugar en la tabla, con 38 puntos, a sólo tres del Real Madrid, segundo aunque con un partido menos.

13:31 La Real encara el choque de mañana en un gran estado de forma, ya que han encadenado cinco victorias seguidas en liga.