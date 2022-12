Imanol Alguacil: «Oyarzabal está preparado»

13:54 Despedimos aquí la retransmisión de la rueda de prensa. Que pasen una buena tarde. 13:54 "Nos van a exigir nuestra mejor versión". 13:53 "Osasuna está a tres puntos. Y el año pasado estuvieron peleado por competiciones europeas. Tienen un entrenador con bagaje extraordinario. Tienen muy buena plantilla y están compitiendo con los de arriba. No es casualidad". 13:52 "Los jugadores son super competitivos y solo quieren ganar". 13:52 "¿Los derbis ante Osasuna? Son muy sanos. Son dos clubes que nos llevamos bien, y también los jugadores. Eso fuera. Pero dentro hay dos entrenadores que sólo buscan ganar el derbi". 13:51 "¿Cómo se comer las uvas? No puedo garantizar el resultado, pero que la afición estará orgullosa seguro. Eso seguro. Eso he transmitido a los jugadores. O igualamos su intensidad o compromiso, o tenemos poco que hacer".

13:50 "Jon sigue siendo parte del club y de la plantilla. Por eso está en la convocatoria".

13:50 "Todos los que estamos aquí sabemos lo que quieren. No es fácil mejorar yéndose de aquí. Estamos en Europa, competimos en Liga con los de arriba... El jugador, Karrikaburu en este caso, es consciente de que el club está creciendo. Eso es más importante que todo lo demás. Estoy muy tranquilo, pero el mercado está abierto. Eso es así". 13:48 "Mañana tenemos un derbi. ¿Que no ganamos en casa desde octubre? Venimos de un parón. Si hay un llenazo, es porque estamos ilusionados. Muchas cosas en este último día del año para brindarles un buen partido y lo saquemos adelante". 13:47 "Sacan muchos centros, también, y en determinados lances del juego son muy buenos". 13:46 "Es importante mantener el nivel de duelos y de intensidad, porque ahí son los mejores de la liga". 13:46 "Me he fijado en los partidos que han jugado contra nosotros. Han alternando del 4-4-2- al 4-5-1... Lo más importante somos nosotros".

13:45 "Que haya competencia en todos los puestos es una muy buena noticia".