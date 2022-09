La estrella de los últimos días ha sido Umar Sadiq y con la entrada del nigeriano en la convocatoria, Imanol deja claro que puede tener minutos este sábado ante el Atlético de Madrid. «Ha jugado y ha marcado goles, así que está preparado para jugar, aunque haya entrenado solo un día con nosotros», ha comentado el oriotarra. Sobre cómo puede encajar el internacional africano, el técnico realista se ha referido a los partidos que ha jugado Sadiq con el Almería. «Se puede adaptar muy bien a nuestro estilo, tiene más profundidad, llegada al área y puede dar más cosas. Tiene llegada, gol, es ganador en los duelos y es competitivo. Sus números están ahí. Va a estar muy bien rodeado y va a sacar lo mejor que tiene, seguro».

Imanol hace una semana apenas tenía delanteros, solo Karrikaburu, y siete días después cuenta con Umar Sadiq y Alex Sorloth, con lo que el entrenador se muestra muy contento. «Es así, no puede ser de otra manera siendo dos jugadores ya contrastados y que han demostrado lo que son. Hace cinco días que estaba contento con la plantilla, ahora más. Pero esto es cuestión de sacar rendimiento a toda la plantilla y estos dos van a tener que apretar para jugar. Si queremos dar continuidad a lo que se hace estos últimos años, no queda otra».

La Real ha hecho una inversión de 51 millones de euros, pero para el técnico guipuzcoano, nada cambia. «Tengo la misma presión. Porque es máxima», indica de forma tajante. «Yo no me fijo ni quién es cedido, ni quién es el club ó quien es del filial. Son los 25 de la primera plantilla más los jugadores del Sanse. Mi misión es sacar máximo rendimiento de todos los jugadores, esa es mi responsabilidad. Un jugador es caro cuando no está disponible o no da rendimiento».

Imanol ha reconocido que sí ha visto un poco al Manchester United, rival el jueves que viene de los realistas en el debut europeo «porque cuando llegué ayer a casa estaba jugando», ha bromeado. El oriotarra se centra en el Atlético de Madrid, para quien ha tenido palabras de elogio. «Es uno de lo más grandes. No sé si vendrán con defensa de cuatro o de cinco, pueden variar a Llorente o a carrasco de sitio. Tienen muchos jugadores del año pasado y el entrenador también, como nosotros. Va a ser duro», vaticina Imanol.

El entrenador realista ha recordado que «pocos equipos han ganado al Atlético tantas veces como nosotros en los últimos años» y, preguntado por el factor Griezmann a partir del minuto 60, ha replicado que «nosotros también vamos a tener algunos jugadores fresquitos, a partir de ese minuto. Es lo que hay pudiendo llevar 23 y haciendo tantos cambios es casi medio equipo. Es importante tener una plantilla amplia, y si analizáis se está fichando mucho porque hay mucho desgaste».