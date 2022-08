Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

13:35 «Los jugadores que no han participado en el entrenamiento mañana van a estar en el verde. Álex Sola también ha vuelto pero no estará el domingo».

13:35 «Espero que llegue mi primera victoria como entrenador contra el Barcelona. Aunque eso no me preocupa. Lo que me preocupa es hacer un buen año, una buena temporada», continúa Imanol.

13:34 Sobre los rumores de posibles fichajes de la Real Imanol no mira para fuera «sino para dentro. Tenemos que mirar lo que tenemos y sacarle el mejor partido». 13:33 «No tengo nada que opinar sobre las palancas. El Barça es un equipazo. Es un desafío muy fuerte al que nos enfrentamos. Tienen un plantillón». 13:31 Comienza la rueda de prensa. «Afrontamos el partido con muchas ganas e ilusión. Es el primer partido en casa. Seguro que habrá un ambiente extraordinario».

13:30 Saltarán chispas en el Reale Arena Le Normand será el encargado de detener a Lewandowski, Bota de Oro en las dos últimas temporadas tras marcar 50 y 48 goles