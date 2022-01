Imanol: «Ojalá haya ambientazo y sea un partido caliente»

Imanol ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid que Isak no llega para jugar mañana, aunque espera poder recuperarlo para el domingo. No es una buena noticia, pero el técnico celebra que «los otros 24 están bien y es importante a estas alturas. Estoy contento por ello y vamos a ver si acierto en el once y las herramientas que dé a los jugadores».

El oriotarra ha insistido en varios momentos de su comparecencia en la importancia del ambiente que se puede generar en un día tan señalado. «Espero que se genere un ambientazo en el Reale Arena, para eso tenemos que dar nosotros el primer paso. Para mí es importantísimo jugar en el Reale Arena, con el ambientazo que se genera y esa relación entre afición y jugador. Sin duda te da un plus más. Yo siempre digo que si quieres llegar a la final siempre hay un momento en el que tienes que jugar contra los mejores. Ha llegado ese momento y prefiero jugar en casa, y que sea un partido caliente, que haya ambientazo. Que estemos acertados en las áreas y que podamos disfrutar y dar un regalo a los donostiarras».

No lo tendrá fácil la Real pese al mal momento del Atlético. Para Imanol, se trata de «un gran equipo, aunque no esté en su mejor momento, con un gran entrenador, una gran plantilla, técnica y tácticamente. Espero que nosotros estemos en nuestro nivel. Este tipo de rivales siempre son difíciles, da igual de dónde vienen y qué bajas tienen. Tendremos grandes dificultades. Pero para nosotros es un día especial. Queremos hacer un regalo a la afición. Para eso tenemos que hacer un gran partido».

Preguntado por las claves, el míster avanza que «estar muy concentrados y muy sólidos en las dos áreas. Para ganar un partido así hay que rendir en todos los ámbitos». A Imanol le tranquiliza el hecho de que «veo a los jugadores con muchas ganas y ambición. Como siempre, con humildad. Queremos tener una gran noche junto a la afición. Ese día es mañana. A ver si hacemos un buen partido, somos capaces de hacer frente al Atlético y ganar».