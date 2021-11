Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

14:22 Finaliza la rueda de prensa de Imanol Alguacil en la previa del encuentro ante Osasuna de este domingo. 14:21 "Incluso los equipos que no juegan entre semana están teniendo una barbaridad de lesiones. En es sentido, es buena noticia que la enfermería se vaya vaciando porque además están volviendo con un gran nivel" 14:19 "Es merecido el trofeo a Le Normand, aunque el otro día cometió un error. El equipo ha ganado a nivel defensivo y estoy muy contento, no solo con su trabajo sino con el trabajo de toda la defensa" 14:18 "Va a ser complicado surfear en Pamplona, pero vamos a intentarlo. Hace dos años, los primeros 45 minutos fueron un escándalo. Vamos a intentar repetirlo mañana, pero durante todo el partido" 14:17 "Merino no necesita estar motivado para jugar un partido. Está siempre motivado. Pero todo el equipo, porque es el siguiente. El más especial es ante el Athletic, pero este también lo queremos ganar" 14:16 "No creo que el partido de mañana sea igual que ante el Athletic. Aunque en la presión los dos aprietan fuerte, Osasuna cuando lo hace es complicado. Son los mejores en las segundas jugadas, llegando desde segunda línea al área..."

14:14 "Estamos compitiendo muy bien, pero hay que seguir intentando mejorar tanto en lo ofensivo como en lo defensivo"

14:13 "Los primeros que queremos hacer más goles somos nosotros. En ese sentido, el equipo tiene gol. Vinicius decían que no tenía gol y ahora es el que más goles lleva. Son rachas. Es importante que el equipo siga generando y en ese sentido el equipo las genera. Algunas veces llegamos cinco veces y metemos tres. Es fútbol" 14:11 "Lo estamos haciendo fenomenal. A veces estamos más acertados y otras menos, esto es fútbol. Por cierto, solo hemos perdido un partido. Vamos a seguir en esta dinámica" 14:10 "Se nota descansar un día menos. Lo notan hasta los grandes. Pero ni el equipo ni yo nos paramos a pensar en eso. Estamos como tiros. El equipo tiene claro lo que tiene que hacer. Los jugadores se están dejando la vida por este escudo. No hay excusas" 14:09 "Llegan con mucha gente al área y con ganas de hacer gol. Me alegro por Jagoba y por Osasuna, que es un club que a mi personalmente me cae muy bien. Intentaremos mañana que no se vean sus virtudes y hacer el partido que hicimos hace dos años" 14:08 "Osasuna no se puede entender sin Jagoba Arrasate. Darles la enhorabuena por lo que están haciendo. Es un equipo super agresivo, con las ideas muy claras a nivel de juego. Hay algunos que dicen que no tienen claridad, pero yo no estoy de acuerdo"

14:07 "No hay ninguna crisis. Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo. Es increíble lo que está haciendo. Al equipo para nada le han afectado estos dos empates, le han hecho más fuertes. Los jugadores en estos momentos no se les puede reprochar nada. Si el equipo pierde o empata es mi culpa"

14:05 "El objetivo es el de siempre, ganar. Depende de cómo vaya el partido igual el empate es bueno, pero el objetivo principal es ganar, como siempre" 14:04 "Osasuna tiene jugadores muy agresivos a la hora de presionar. Si les dejas jugar tienen muy buenos jugadores para jugar por dentro. Arriba tienen gente rápida y con mucha técnica, con la portería en la cabeza todo el rato" 14:02 "Este equipo hace dos años fue el tercero que más goles hizo. No tengáis dudas de que si el equipo sigue así va a seguir ahí arriba porque este equipo tiene gol" 14:02 "Osasuna está en un gran momento de forma. No va a ser un partido fácil, pero en el Sadar nunca hay partidos fáciles" 14:01 "Guevara tiene buenas sensaciones y lo recuperamos para mañana. Zubeldia está con dolores en el pubis desde hace tiempo y no llega para mañana. Oyarzabal tampoco"

14:00 Aparece Imanol en la sala de prensa de Zubieta