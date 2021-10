Sigue en directo la rueda de prensa de Imanol Alguacil

14:24 Termina la rueda de prensa de Imanol Alguacil. En breve toda la información en diariovasco.com. Muchas gracias 14:23 La vuelta de Silva: "Podría jugar titular. Quiero hablar con ellos y sentarme con cada uno de los jugadores. Han pasado pocas horas desde un partido exigente y el de mañana lo va a ser más. Si el me dice que está no tengáis dudas que jugará desde el inicio o desde el banquillo" 14:21 El Atlético: "¿Cómo no va a atacar bien con los jugadores que tiene? Ofensivamente hace muchas cosas y muy bien. El Atlético lo hace todo bien. No tiene un once, tiene dos. Si ha sido campeón de liga es porque todo lo hace bien" 14:19 Simeone-Imanol: "Estoy a años a luz. Ojalá dentro de unos cuanto años porque está consiguiendo hacer historia. No son malos los años que he hecho aquí pero ponerme a la altura de Diego son palabras mayores" 14:19 Jugadores del Sanse: "Venimos los dos equipos de jugar el jueves. Muchos de ellos están desgastados. Lo estamos gestionando entre todos. Lo importante es que los 18 que vayamos estemos bien. Si todos los que hemos venido de Austria me dicen que están bien iremos con ellos" 14:17 Ganar por la mínima: "El último partido si ganamos 1-3 no pasa nada. Cuando no estás acertado es importante mantener la portería a cero. Si este equipo sigue trabajando como lo está haciendo los goles llegarán. En casi todo los partido estamos más cerca de hacer ocasiones al rival que ellos a nosotros"

14:15 "Hemos empezados muy fuertes y tenemos unas cuantas bajas. Estamos recuperando gente. Vamos a ver si somos capaces de mantener este ritmo que es lo que te va a dar la posibilidad de pelear con los grandes"

14:14 Juego del equipo: "Hemos dado un paso muy importante a todos los nieves. A esta altura de la temporada estamos muy parejos pero el nivel del Atlético viene de lejos. Queremos ser capaces de mantener este nivel de competitividad durante toda la temporada. Sevilla, Real Madrid, Barceloa incluso Villarreal van a estar por encima de nosotros" 14:13 Descanso: "Es lo que hay . Cuando las cosas coinciden así lo único que debes hacer afrontarlo y prepararlo mejor posible. No vamos a buscar excusas en que no hemos tenido tiempo para descansar. Jugando Europa League dudo mucho que tengamos más descanso que los rivales. Es lo que queríamos. Cero excusas". 14:11 Posibilidades en el lateral izquierdo: "Mañana veréis por la que me decanto que son muchas y buenas!" 14:08 Suerte del campeón: "Un partido bueno no es ganar 4-0. Contra Mallorca y Sturm Graz hemos hecho buenos partidos. Ganamos 1-0 y 0-1 porque estamos mejor que el rival y hacemos más ocasiones. Tenemos los puntos que merecemos" 14:07 El partido de mañana: "Es una buena ocasión para ganar a un gran equipo con un muy buen entrenador. será un partido complicado contra un equipo con muchos registros"

14:06 Sobre Diego Rico: "Aún es pronto, la lesión fue importante y no le podemos forzar. está dando pasos pero no está para competir"