Sigue el Real Sociedad-Granada con los comentaristas de El Diario Vasco

18:47Antxon Blanco Le Normand rompe el fuera de juego. Demasiado atrás. Y Remiro evita un 0-1. Parada como si fuera un gol a favor. 18:47Álvaro Vicente En fin. No hay como escribir para que pase algo. Primer aviso serio del Granada. 18:47 Minuto 15, primera vez en todo el partido que el Granada tiene el balón más de 30 segundos hasta llegar Arezo solo delante de Remiro que salva el 0-1 18:46Álvaro Vicente La Real al tran tran. Solo defienden Merino, Zubimendi y los cuatro de atrás. El resto, con la mirada. 18:44Imanol Troyano La primera de Isak ante Torrente. Avisa la Real. 18:43Raúl Melero Pisamos área, solo nos falta chutar

18:43 Min 12': Real 0-Granada 0

18:43Álvaro Vicente La primera presión de la Real a la salida desde atrás del Granada ha sido para hacérselo mirar. 18:43 Primeros dos córners sacados por la Real, sin consecuencias.... y ahora la acaba de tener Isak con su centro al centro del área 18:41Álvaro Vicente Isak, Januzaj, Silva y Oyarzabal se tienen que hinchar hoy a jugar. 18:41Imanol Troyano Merino se está habituando a jugar por el pasillo derecho. Silva busca meterse entre Milla y Gonalons. El balón es de la Real pero todavía no aparece la magia. 18:39Álvaro Vicente Hay mucho espacio por dentro. El Granada deja jugar.

18:39 Antxon Blanco Falta precisión en ese pase entre líneas en área granadina, pero ese es el camino. Evitar el horizontalismo constante y que es fácil de defender

18:39 La Real se ha hecho dueña del balón. En la precisión y velocidad en los pases estará el éxito... bueno, y en el acierto de cara al gol. 18:37Álvaro Vicente Aihen, por tercera vez, gana metros. La Real tiene camino por esa banda izquierda. 18:37Raúl Melero La entrada con más ritmo de la Real de los últimos encuentros. 18:36Antxon Blanco En esta jugada de Januzaj, su marcador no ha tenido ayuda de otro compañero. Puede aprovechar esos uno contra uno el belga si no modifican esa defensa 18:35 Llegamos al minuto 5 y la Real está llegando con relativa facilidad al área del Granada.

18:34 Antxon Blanco El Granada parece que se atreve a presionar más alto en salida de balón de la Real. Habrá más espacios para aprovecharlos si el movimiento del balón es rápido y en vertical.

18:34Álvaro Vicente El Granada presiona la salida del balón de la Real. Hasta ocho jugadores pisaban campo contrario. 18:33Álvaro Vicente Buenas tardes, el Betis no baja el pistón y ha ganado en el campo del Levante, el Villarreal, con muy buen juego, empató ayer en su casa ante el Madrid y el Valencia ha perdido en Mendizorrotza. Ganar hoy sería un balón de oxígeno. Goazen! 18:31 18:29Imanol Troyano Arratsalde on!!! Hoy la Real tiene que ganar sí o sí. Once de gala con un Anoeta que canta ya a los suyos. 18:28 Saltan los jugadores al terreno de juego, se llena de bufandas txuri-urdin el Reale Arena

18:28 Antxon Blanco Buenas tardes. Imanol no se deja nada en el vestuario. Alineación de gala. Solo intercambio de lateral derecho. Apuesta hoy con Gorosabel. Y en el centro, Silva mantiene los galones a pesar de sus tibias actuaciones. Rafael, en la recámara.