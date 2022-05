Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

23:00 23.586 espectadores se han dado cita hoy en el Reale Arena 22:54Iraitz Vázquez La Real se quiere despedir de la temporada dando una alegría a su afición y se ha visto reflejado en el campo. Ha sido superior al Atlético de Madrid pero se está repitiendo el guion que tanto hemos visto este temporada. No se pueden fallar ocasiones cantadas 22:50 Mucho mejor la Real. El Atlético, nada de nada. Tres ocasiones de gol, dos clarísimas. El balón es de la Real, y los colchoneros solo dejan pegamento en el centro del campo para hacer su antifútbol. 22:49Imanol Troyano Muy superior la Real en esta primera mitad, lástima que vuelva a penalizarla lo mismo de siempre porque merecía irse al descanso por delante. 22:48 Descanso en el Reale Arena. 22:47Jorge Sainz Muy superior la Real a un Atlético que se supone se juega unos cuantos millones por quedar tercero...

22:47 Amarilla para Griezmann.

22:47 Disparo de Rafael que se pierde junto al poste. 22:45Álvaro Vicente Este partido no se le puede escapar a la Real. Si yo fuera del Atlético hace tiempo que había apagado la televisión. 22:44Antxon Blanco Otra acción sobresaliente de Sorloth… y otro sobresaliente error de Rafael. Gafe total 22:44 Sorloth le deja mano a mano con Oblak y dispara fuera. 22:43Raúl Melero Lo que ha dicho antes Jordi... gafados hasta el último día

22:43 ¡La que ha fallado Rafael! Por Dios....

22:43Imanol Troyano Está recuperando muy rápido la Real tras pérdida. 22:41 Marca Pedraza para el Villarreal en el Camp Nou. 22:41Raúl Melero Vaya falta a Sorloth. 22:41Antxon Blanco Eso sí, las dos tarjetas del partido son blanquiazules. 22:40Antxon Blanco Falta a Sorloth, amarilla fijo, y posiblemente roja.

22:40 Imanol Troyano El viaje que le mete Reinildo a Sorloth... Qué buen movimiento del noruego por cierto para despegarse de Felipe.

22:40 Polémica por una entrada de Reinildo sobre Sorloth, que se iba rumbo a portería. Gil Manzano estimó que tocó balón. 22:40Iker Castaño Increíble que eso no se haya saldado con una tarjeta roja... Increíble 22:40Iraitz Vázquez Hasta el último partido lo árbitros dando pena. Eso era roja para Reinildo 22:40 Piden falta a Sorloth cuando se iba solo. De ver en la televisión 22:39Antxon Blanco Por favor que entre el VAR…Vaya caradura

22:39 Álvaro Vicente Tener un gran equipazo y jugar tan poco. Eh, Simeone!

22:38Álvaro Vicente Por ahora solo una ocasión, de la Rafinha al palo. El Atlético no la huele. 22:37Álvaro Vicente Me gusta ver a los jugadores del Atlético recibiendo de su propia medicina. 22:36 Amarilla a Rafael. 22:33 Se reanuda el juego. 22:32Álvaro Vicente Raro que Oblak no haya blocado el balón.

22:32 Parón de hidratación a las diez y media de la noche y con 16 grados. De risa.

22:32Raúl Melero Otra vez que la Real es bastante mejor que su rival. No recuerdo un año que el juego sea tan superior y no se traduzca en goles/resultados 22:32 Pausa de hidratación. 22:31Antxon Blanco La imagen de la Real en la presente temporada: llegada, ocasión clara de gol… y no acierto. Hoy, Rafael,tras una muy buena acción de Sorloth. 22:31Imanol Troyano Qué bien Sorloth contra Reinildo. El noruego ha terminado la temporada en un estado de forma formidable. 22:31Álvaro Vicente La Real tienes las ideas mucho más claras que el Atlético que solo viene a rascar una acción aislada. No espero más.

22:30 Infallable la de Rafinha. La maldición del gol nos va a acompañar hasta el último día.

22:30 ¡Casi marca la Real! Sorloth dispara, Oblak repele y el rechace lo remata al palo Rafael. 22:29 El VAR anula el gol del Athletic por mano del zarauztarra 22:28 Por cierto, gol de Yuri en Sevilla. Los rojiblancos son ahora equipo de Conference 22:27Álvaro Vicente Da gusto ver cómo la Real se mueve de forma acompasada cuando sale desde atrás, cuando defiende, cuando presiona... 22:26Jorge Sainz Por cierto, Griezmann, uno de los héroes del ascenso y la reconstrucción del club, de nuevo en Anoeta.

22:24 Real Sociedad y Atlético no consiguen generar verdadero peligro. Muy soso el partido.

22:19Álvaro Vicente A Le Normand más le vale bajar un poco las pulsaciones. Zubeldia se postula como el primer cambio en el descanso. 22:16 Entra la Bultzada, nos vamos hacia arriba!! 22:16 Vuelve la afición de la Grada Zabaleta. Aplausos. 22:15 Primera llegada peligrosa de la Real, Merino cabecea una falta y Le Normand no llega por poco en boca de gol. 22:13 Amarilla para Le Normand por un agarrón sobre Griezmann.

22:12 Partido de pretemporada de momento. Alguno se queda frito en el sofá