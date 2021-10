Sigue en directo el derbi con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

21:39Jorge Sainz El duelo Iñaki Williams y Aritz es tremendo. Como corre con balón el rojiblanco y que calidad defensiva del beasaindarra. 21:38Antxon Blanco Fijaros en Marcelino. Para ser un partido cualquiera, como contra el Alavés, está desatado. Broncas y broncas. 21:38Raúl Melero Isak es sinónimo de peligro. Ya he anunciado que me iba a dejar mal... 21:38Álvaro Vicente La Real, bien plantada, no concede ante un Athletic que no tiene más. Isak prueba desde fuera del área con otro disparo seco que para Unai. 21:36Antxon Blanco Aritz chapeau. Williams empieza a torcer la boca. El Athletic no se pone colorado: balones arriba y p’alante. 21:35Álvaro Vicente En cuanto la Real encuentra gente por dentro, llega fácil arriba. El problema es que lo está logrando pocas veces.

21:35 Jorge Sainz Al menos la Real recupera el dominio del juego.

21:33Antxon Blanco Pasada la medIa hora, la Real controla el juego, demuestra su calidad superior, pero los mejores zarpazos han sido del Athletic. 21:32Álvaro Vicente Rico entra con todo. Ojo que se está jugando la amarilla. 21:27Jorge Sainz De momento, lo que se preveía, un derbi caliente 21:25Álvaro Vicente A Zubimendi ni se le ha visto por ahora. La Real no le encuentra con el Athletic bien plantado. 21:24Antxon Blanco Buenos movimientos de Silva y Januzaj. Le Normand impecable. Y Aritz “lleva” un gol en su haber. A Merino le están cosiendo a pataditas. De esas que casi no se ven.

21:22 Álvaro Vicente Intuyo que Isak por la derecha busca atacar a Iñigo. La Real está cargando el juego por esa banda desde el principio.

21:20Raúl Melero Parece que inclina la Real el partido hacia el campo del Athletic 21:20Álvaro Vicente Primera ocasión de la Real. Disparo seco de Isak desde la derecha que Unai despeja a córner por bajo. 21:17Iraitz Vázquez Después de un comienzo frenético la Real empieza a tener más el balón. Estoy con Raul, no le convence que Isak juegue por la derecha 21:17Antxon Blanco Sorloth de 9 e Isak por la derecha, demasiado escorado. Pocos espacios para su velocidad. El noruego tiene que mover a los centrales. Muy estático. Y mucho tiempo en fuera de juego. 21:17Álvaro Vicente Le cuesta salir a la Real. No es que el Athletic presione muy arriba pero cierra bien los pasillos interiores.

21:15 Raúl Melero No sé si me convence lo de Isak por la derecha... esperemos que me equivoque!!

21:13Álvaro Vicente Raúl García aburre. 21:12Jorge Sainz Raúl García comienza a presionar al árbitro. 21:10Álvaro Vicente No hay color cuando la Real toca y toca. A ver si se van asentando después de un arranque frenético seguro que marcado por el ambientazo en el campo. 21:05Raúl Melero Vaya librada... Aritz salvador. 21:04Álvaro Vicente Aritz toca el balón antes de derribar a Williams. No hay penalti.

21:03 Jorge Sainz A la espera de posible penalti en el VAR. Yo creo que no es

21:03 Antxon Blanco



21:02Jorge Sainz Vaya acción defensiva de Aritz Elustondo, espectacular. 21:02Álvaro Vicente ¿Os habéis fijado? La Real se ha situado de inicio con un 5-3-2. 21:01Jorge Sainz Gabon. Ya es un triunfo recuperar el ambiente 21:00 Arranca el derbi. Mueve la pelota el Athletic.

21:00 Álvaro Vicente Precioso mosaico agradeciendo el club el apoyo del aficionado con el número 12 en grande. La Ikurriña, en uno de los fondos.

20:56Álvaro Vicente Sin que estemos llamando a la mala suerte, recordaremos que la Real no ha encajado en Anoeta en la Liga por ahora. 20:56Iraitz Vázquez Gabon! Ambientazo de los que se echaban de menos en Anoeta. Con actuación de Gorka Urbizu incluida. Me da que Imanol quiere salvar la presión que le puede plantear el Athletic con los dos delanteros 20:55Antxon Blanco Ojalá Alvaro. Quizás también por la posibilidad de tener que jugar en largo y por arriba por la presión del Athletic. Balones al noruego… 20:53Álvaro Vicente Antxon, la pareja Isak-Sorloth puede crearle muchos problemas a la pareja de centrales Yeray-Iñigo. A mí me gusta. 20:51Antxon Blanco Arratsalde on. Buenas tardes/noches. Sorpresón con la titularidad de Rico. Mucha confianza tiene Imanol en el burgalés para colocarle de inicio. Y apuesta de Isak-Sorloth. Sin Portu pero con Januzaj. El murciano siempre ha rendido muy bien en los derbis. ¿Qué os parece ese doble 9?

20:49 Álvaro Vicente Gabon, ambientazo en Anoeta como no podía ser de otra forma.Da igual la lluvia y el frío. Es el partido de la temporada en casa. Rico, novedad en la alineación de la Real. A ver si es capaz de frenar la velocidad de Iñaki Williams. El resto, lo esperado.En el Athletic, Lekue entra por Balentziaga.