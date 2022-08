Sigue el Cádiz - Real Sociedad con los comentaristas de El Diario Vasco

17:37Jorge Sainz Mil aficionados de la Real en 'Euskadiz'. La verdad es que la nuestra es una afición que se moviliza mucho a la mínima que hay oportunidad. 17:35Jorge Sainz Temporada de reválida para Isak, tras la sequía goleadora del curso pasado. Y curiosidad por ver el posible desempeño de Karrikaburu si debuta en Liga. 17:33 El árbitro da el pitido inicial ¡Arranca el partido! 17:33Antxon Blanco Bajas importantes en el Cádiz de Idrissi y Salvi, y el peligro llegará con Lucas Pérez, siempre un dolor de muelas. Y la presencia del exrealista Zaldua en el lateral derecho. 17:32 A punto de arrancar el encuentro en el Nuevo Mirandilla, con un minuto de silencio. 17:31Jorge Sainz Debut de Zaldua en el Cádiz, precisamente ante la Real

