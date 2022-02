Sigue en directo el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

20:33 Min. 30: Sigue el 0-1 20:30Imanol Troyano No está fino el centro del campo (Merino y Silva), cómodos William y Edgar, tiene que meterse por dentro Oyarzabal para inquietar por ahí. 20:30Iraitz Vázquez Parece que la Real ha despertado tras el gol encajado 20:29Raúl Melero LE Normand al palo tras botarse un córner 20:29Antxon Blanco Jugadas de garra. Primero Oyarzabal ahora Isak. Y remate de cabeza tras corner. Buenos minutos de la Real 20:29 Min. 27: Al palo el remate de Le Normand en un nuevo córner a favor de la Real que parece que quieres apretar el Betis

20:28 Min. 26: Paradón de Rui Silva al disparo de Oyarzabal. El linier ha levantado el banderin

20:24Raúl Melero La Real empujando y or lo que parece el Betis ha dado un paso atrás en su presión 20:23 Min. 21: Primer disparo de la Real. Oyarzabal a probado a Rui Silva de lejos que despeja a córner 20:16Iraitz Vázquez Qué poco contundente y blandito ha estado Guevara ante William Carvalho. Ahora toca remar en contra y tener mucho cuidado con las contras del Betis 20:16Raúl Melero Jarro de agua fría. Se ha debido revisar si había fuera de juego al inicio y falta de Carvalho a Guevara. Un poco blanda aha estado la Real en la jugada 20:14 Min. 12: Gol del Betis. Juanmi adelanta a los verdiblancos

20:14 Antxon Blanco ¿No ha sido guera de juego en el inicio de la jugada?

20:12 Se saca sin consecuencias 20:12 Min. 10: Primer córner a favor de la Real 20:11Antxon Blanco Segundo error de Guevara en zona peligrosa.. Lo bueno de esto es que a partir de ahora todo irá a mejor.

20:11 Ambientazo de gala en Anoeta. Foto: Lobo Altuna



20:10Antxon Blanco En sallda de balon de laReal, el Betis coloca dos lineas de presión de tres jugadores. Isak pedía a Remiro balón en largo. Pero no. 20:09Raúl Melero Ya ha demostrado el betis que es un enemigo de cuidado. Juega sin complejos y tiene calidad arriba. 20:07Álvaro Vicente Borja Iglesias presionando muy arriba, con intensidad, la salida de balón desde atrás de la Real. 20:07 Min. 4: El remate de Fekir a la salida del córner se marcha fuera 20:04 Min. 2: Primer córner a favor del Betis que despeja la Real

20:03 Raúl Melero Precioso ambiente. Ojalá el resultado acompañe a la estampa de las gradas.

20:02 Arranca el partido en el Reale Arena

19:59 Antxon Blanco



19:58Iraitz Vázquez Arratsalde on! Anoeta se reformó para partido como el del Atlético y el de esta noche. Cómo me gustan estos partidos a vida o muerte. Esperemos que a la tercera Imanol pueda eliminar al Betis y darnos una gran alegría 19:57Antxon Blanco Sorprende la presencia de Guevara en el once titular. Creía que la apuesta iba a ser Zubimendi para ese puesto de pivote, a pesar del buen encuentro del vitoriano ante el Atlético de Madrid. Pero el que más sabe es siempre el entrenador. 19:55Antxon Blanco Arratsalde on!!! Está costando llenar el estadio. Por ahora algo más de media entrada. Mucho ambiente fuera de Anoeta. Ahora se debe trasladar al campo. La grada Zabaleta está impecable. Repleta. 19:51 Mientras que el Betis saldrá con Rui Silva; Sabaly, Bartra, Victor Ruiz, Álex Moreno; Edgar, William; Canales, Juanmi, Fekir; Borja Iglesias 19:51 Imanol sale con todo para 'la final' y ha apostado por Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Aihen; Guevara, Merino, Silva; Januzaj, Oyarzabal e Isak en el once de gala

19:44 En los aledaños del campo se ha notado durante buena parte de la tarde que el de hoy es un partido importante