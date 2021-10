Sigue el partido en directo con los periodistas de El Diario Vasco

20:04 Comienza la segunda parte. La Real pone el balón en movimiento. 20:01Aitor Ansa Sigue lloviendo de lo lindo en Balaídos. A ver cómo aguanta el terreno de juego durante la segunda parte... 19:52Jorge Sainz El partido siguiendo el guion previsto, con un Celta peligroso y una Real a buen nivel. Si Merino mejora un poco, ahí puede estar el partido. 19:51Antxon Blanco Luces y sombras de Merino. Silva y su toque son una maravilla aunque sin continuidad. Januzaj me preocupa (solo un pase al espacio con el exterior brillante), tiene que ayudar más a su lateral. 19:51Aitor Ansa Al descanso, partido muy igualado en Balaídos. Me quedo con tres hombres. Ryan con tres muy buenas paradas, Le Normand sacando todo por arriba e Isak, con chispa en ataque para aprovechar cualquier espacio a la espalda de los defensas. 19:49Antxon Blanco Otros 45 minutos de maestro para el chaval Zubimendi. Dos intervenciones de oro de Ryan. Le Normand en un altísimo nivel. Y Portu peleándolo todo con criterio. Isak está con la caña y su zancada Bolt.

19:49 Iraitz Vázquez Una primera parte en la que el Celta ha estado más cómoda que la Real y ha tenido ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Los de Imanol no han controlado el partido y eso les hace daño. Muy poco de jugadores importantes como Merino, Silva o Janu

19:48 Descanso en Balaídos. Celta 0 - Real Sociedad 0. Ryan ha salvado en el último minuto una doble ocasión del Celta. 19:48Beñat Barreto Pues no ha sido una mala primera parte de la Real, pero el Celta ha tenido tres ocasiones clarísimas para adelantarse. Ryan, salvador. 19:48Imanol Troyano Descanso en Balaídos. Ryan, el mejor hasta ahora de la Real. Sintomático. 19:46Antxon Blanco La jugada más clara del primer tiempo ha sido esta para el Celta. Llega después de un error (otro) de Januzaj. Al belga no le va este partido, ¿o es la lluvia? Y fantásticos los reflejos de Ryan 19:46Iraitz Vázquez Ryan ya es el hombre del partido para la Real. Vaya dos paradas del australiano que se suman a la del comienzo del partido para evitar el primero del Celta

19:46 Jorge Sainz Buenas paradas de Ryan. Januzaj poco aplicado en defensa. Tendrá que darle una vuelta Imanol al tema en el descanso.

19:45Aitor Ansa No sé qué le pasa a Janujaz pero le veo totalmente desconectado del partido. A excepción de dos disparos en los primeros minutos, está más preocupado de protestarle al árbitro que de cualquier otra cosa 19:40Raúl Melero Ojalá me recordeis lo que he escrito pero Merino por ahora está pasando desapercibido 19:40Aitor Ansa Tenía entendido que en las acciones como la última de Santi Mina se amonestaba al infractor... 19:38Jorge Sainz Como decía Imanol, partido que se va a decidir por detalles. 19:37Antxon Blanco Los delanteros del Celta están constantemente echándose bronca entre ellos. Mejor. Es señal que no están acertando.

19:36 Iraitz Vázquez La Real está bastante más cómoda cuando sale al contragolpe que cuando debe iniciar la jugada desde atrás. La presión del Celta está haciendo daño. Merino ya ha tenido alguna pérdida peligrosa

19:36Beñat Barreto Quinto córner de la Real en solo media hora. Encarrillar el triunfo a balón parado sería perfecto. 19:35Raúl Melero Bastante peligro de la Real en las jugadas a balón parado. 19:31Imanol Troyano El Celta está proponiendo un marcaje al hombre sin balón. La Real, incomodísima en inicio de jugada. 19:26Álvaro Vicente Ida y vuelta, sin un dueño claro por el momento, con un césped rapidísimo. 19:26Jorge Sainz Partido bastante igualado. El Celta asusta arriba pero no son jugadores muy trabajadores y eso ayuda a la Real

19:25 Beñat Barreto Januzaj está generando peligro, pero no debería descuidar su espalda. Si Galán avanza, le debe seguir.

19:23Antxon Blanco Se ha parado el partido. El Celta más prudente. La Real sin prisa. Espero que Janu gane en eficacia en sus acciones. 19:18Aitor Ansa Primeros quince minutos de juego y partido muy igualado. Primero avisó el Celta e inmediatamente después respondió la Real. 19:15Antxon Blanco Dos mejor que una. Janu primero y ahora Isak. En esa zaga celeste hay espacios a aprovechar… 19:14Imanol Troyano Ya ha asustado dos veces la Real. Parece que va despertando. 19:14 ¡Nueva ocasión de la Real! En esta ocasión es Isak el que prueba a Dituro y el remate del sueco lo manda a saque de esquina el portero argentino.

19:13 Raúl Melero Buena jugada de la Real. Janu tira fuera

19:13Beñat Barreto Brillante maniobra de Portu, pero cuando Silva acelera la Real es otra. Era muy buen disparo el de Januzaj, una pena. 19:13 Primer aviso de la Real. Silva conecta con Januzaj y el tiro del belga se marcha desviado por poco. 19:13Jorge Sainz Con Silva entrando en contacto con el balón, la Real comienza ya a asustar. 19:12Antxon Blanco Es necesario que uno de los tres delanteros de la Real retrasen su posición para ayudar. Hay cierta superioridad del Celta en el centro del campo. Sobre todo cuando Silva se queda algo descolgado arriba. 19:12Iraitz Vázquez Con el césped mojado los tiros de fuera del área pueden ser una baza importante

19:11 Raúl Melero La Real ha pisado el área con Portu, Silva y Januzaj y no se ha atrevido a disparar

19:10Raúl Melero ¿Por qué no ha chutado Silva? 19:09 Avisa el Celta. Buena combinación del conjunto olívico por banda derecha que acaba con un remate de Denis Suáres desde el corazón del área que salva Ryan. 19:08Raúl Melero Se ha sacudido la Real un poco los dos sus sustos que ha tenido 19:07Antxon Blanco Segunda jugada que han cazado a la Real. Y paradón de Ryan. 19:03Antxon Blanco En salida de córner a favor responde el Celta con un buen contragolpe. Ojo.

19:02 Jorge Sainz Equipo bastante reconocible el que saca Imanol. Poca rotación

19:01 Comienza el partido en Balaídos bajo un fuerte aguacero.

18:59Antxon Blanco Lees la alineación del Celta, sobre todo los 5 de arriba, y no entiendes cómo este equipo no está la zona alta de la tabla. 18:58Aitor Ansa Arratsalde on! Imanol fiel a su discurso. El partido más importante es el siguiente, el Celta, y no se guarda nada pensando en el derbi a excepción de la permuta en portería. 18:58Antxon Blanco LLueve y viento en Vigo. El estadio en obras, sin alguna tribuna, y entrará el Atlántico como es tradicional en esta ciudad cuando sopla sur-oeste. 18:55Imanol Troyano Arratsalde on! Previsibles las vueltas de Januzaj y Portu al once, no tanto así lo de Ryan. Confianza absoluta en Imanol. Como dice Iraitz, parece que Coudet pone un once muy ofensivo. Veremos...

18:55 Antxon Blanco El resto del onco, OK. El habitual cambio en el lateral derecho… y a pesar de las numerosas bajas la alineación es de quilates. Merino no se quita las botas y confianza en un recuperado Zubimendi. A ver si Silva nos deleita hoy mas de 60 minutos.