Sigue en directo el Barcelona - Real Sociedad de cuartos de final de la Copa del Rey

Difícil, pero no imposible. El sorteo de la Copa del Rey no tuvo piedad con la Real Sociedad y los de Imanol Alguacil se jugarán el pase a semifinales ante el Barcelona en el Camp Nou, el estadio maldito para los txuri-urdin. Hace más de 30 años que no se consigue la victoria en la ciudad condal y para más inri, la Real tendrá que tratar de acabar con la racha sin dos pilares como David Silva y Mikel Merino.

El reto se avecina complicado, pero si algo ha demostrado este club es que no le teme a nada. Con la última victoria el fin de semana ante el Rayo son nueve partidos consecutivos ganando. Da igual si el partido es de Copa, de Liga, si se juega en Anoeta o lejos del templo txuri-urdin. Por eso y mucho más, el choque entre la Real Sociedad y el Barcelona de este miércoles a las 21.00 horas, será un choque de titanes.

La Real Sociedad alinea de salida a Remiero; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Brais, Marín, Oyarzabal; Kubo y Sorloth.

El F. C. Barcelona sale con el siguiente 'once': Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Gavi, Pedro; Dembélé y Lewandowski.