Sigue el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad con los comentaristas de El Diario Vasco

21:33Jorge Sainz El Atlético comienza a embarrar el partido. 21:32 Min 30. Amarilla para Felipe por una entrada por detrás a Isak, que se disponía ya a encarar la portería de Oblak. 21:27Beñat Barreto Qué bien está la Real, confiando en el plan de partido diseñado por Imanol. Algún día sacar así el balón jugado costará un gol, pero lo que cree el equipo en su estilo es la clave de todo. 21:27Jorge Sainz He de decir que Sorloth no me había impresionado demasiado en sus primeros partidos, pese al entusiasmo general, pero hoy lleva 25 minutos impresionantes. 21:22Imanol Troyano Qué cuajo tiene la Real para salir con el balón jugado desde atrás con la presión de Griezmann, Suárez y Joao Félix. 21:22Jorge Sainz De momento, la Real muy bien plantada en el campo ante un rival cuya nómina de atacantes asusta solo al leerla.

21:16 Jorge Sainz La conexión escandinava de momento bien. Buena contra con tiro final de Isak que para Oblak. Quizás el noruego le pudo pasar antes.j

21:10Aitor Ansa Primer gol de Sorloth con la camiseta txuri-urdin. Buen escenario para estrenarse. 21:10Álvaro Vicente Me encanta Sorloth. Su primer gol en la Real. 21:10Antxon Blanco Jugada de equipo grande. Precioso. Qué bien que funcione esa combinación Isak-Sorloth. Pero ese pase en profundidad de Merino vale mil quilates. 21:10 Gran jugada y muy bien Sorloth en la definición engañando a Oblak. Se lo merecía el noruego 21:09Imanol Troyano Jugada de tiralíneas. Gran acción de recuperación en campo rival, buen primer toque a Isak abierto y este de primeras también habilita a Sorloth. Brillantes.

21:09 Jorge Sainz Primer gol del noruego con la Real.

21:09Jorge Sainz Cuatro toques relampagueantes de Silva, Merino, Isak y Sorloth para destrozar la mejor defensa de la Liga. 21:09Beñat Barreto ¡Conexión escandinava! Increíble el primer pase de Merino para generar el espacio a Isak. 21:08 Minuto 6. Gol de la Real, gol de Sorloth tras una asistencia de Isak. Atlético de Madrid 0-1 Real Sociedad. 21:08Imanol Troyano Ahí está!!!!!!!!!!!!!! 21:04Jorge Sainz La Real necesita puntuar para seguir líder. En caso de derrota habrá cuadruple empate en cabeza a 20 puntos con Madrid, Sevilla y Atlético.

21:04 Imanol Troyano Confirmada la defensa de tres centrales con dos carrileros (Gorosabel y Zaldua), a destacar que Le Normand se posicione en el centro de la zaga y Zubeldia en el perfil izquierdo.

21:02Álvaro Vicente Gabon, el Atlético nos va a dar el balón. Ojo a las transiciones tras pérdida. 21:01 Empieza el encuentro. Primera posesión para la Real. 21:00Jorge Sainz La Real no gana en el campo del Atlético desde 2013, cuando un gol de Xabi Prieto nos dio un 0-1 el año que fuimos a Champions. En el Wanda un empate en 2020, con aquel gol de Januzaj que valió un billete para la Europa League 20:57 Gabon! No es un campo que se le dé nada bien a la Real, pero sobre el papel me gusta la idea de Imanol. Podría ser una buena ocasión para sacar algo positivo y afianzarnos en el primer puesto. 20:56Antxon Blanco Buenas noches. Línea de cinco atrás, con tres centrales. Sin tonterías. Y centímetros con los dos 9, Isak y Sorloth. Hoy habrá que tirar balones largos para que el noruego retenga la pelota y distribuya. Partido siempre complicado en terreno colchonero. Desde 2013…….

20:53 Beñat Barreto Gabon! El verdadero partido de la jornada empieza en pocos minutos. El campeón contra el líder. Muchas ganas de ver a Isak y Sorloth juntos.

20:48Aitor Ansa Arratsalde on! Partido complicado el que le espera esta noche a la Real, que no gana en feudo colchonero desde marzo de 2013 con gol de Xabi Prieto a pase de Griezmann. 20:48Imanol Troyano Gabon!!! Parece que Imanol nos regala un cambio de esquema para visitar al Atleti. No da la sensación que sea una mala apuesta, precisamente en el partido de la pasada temporada en el Wanda la Real acaba con tres centrales (con Pacheco). En una actuación para olvidar de Sagnan, por cierto... 20:46Iraitz Vázquez Arratsalde on! Partido de altos vuelos el que le espera a la Real a partir de las nueve. Parece que Imanol apuesta por reforzar la defensa con la entrada de Zubeldia y dinamita arriba con dos delanteros centros. Poco juego por bandas vamos a ver esta noche 20:45 Quince minutos para que comience el partido. Los protagonistas aún realizando los últimos ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego. 20:42Jorge Sainz Arratsaldeon. habrá que ver si jugamos con tres centrales, con Zubeldia en el medio, o el de Azkoitia juega de pivote en una línea de cuatro centrocampistas. Me inclino por lo primero. Y ganas de ver a Isak y Sorloth juntos. Si conectan tendremos opciones.

20:40 Simeone, por su parte, apuesta por el siguiente once: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; De Paul, Koke, Lemar, Joao Félix; Griezmann y Luis Suárez.