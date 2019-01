Real Sociedad La Real se queda sin ideas El equipo txuri-urdin no es capaz de ganar al colista del campeonato en un partido en el que ha demostrado más sombras que luces EL DIARIO VASCO Domingo, 27 enero 2019, 21:00

La Real no ha podido ante el Huesca este domingo en Anoeta. Los realistas han jugado un partido flojo y no han sido capaces de generar suficientes ocasiones como para derrotar al peor conjunto del campeonato. En el primer tiempo Sandro y Merino lo han intentado desde lejos y el Huesca, por su parte, ha rematado al palo. Rulli ha protagonizado una gran estirada y en el segundo periodo los realistas no han podido lograr el tanto del triunfo.

0 Real Sociedad Rulli; Zaldua, Navas, Llorente, Theo; Illarramendi, Zubeldia, Merino (Sangalli, min. 87), Oyarzabal; Willian José (Juanmi, min. 83) y Sandro (Januzaj, min. 59). 0 Huesca Santamaría; Etxeita, Insua, Pulido, Akapo, Herrera (Musto, min. 65), Rivera, Moi Gómez, Miramón; Enric Gallego (Ávila,min. 84) y «Cucho» Hernández (Ferreiro, min. 89). árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro). Amonestó a Miramón, Akapo y Herrera. incidencias: 21.252 espectadores en Anoeta en una tarde muy lluviosa y un césped rápido.

01:51 Vídeo. Resumen del Real Sociedad-Huesca.