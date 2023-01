Sigue en directo el encuentro

14:30 Illarramendi pugna por un balón en el choque de hoy ante el Almería. ⏱25’ | 0-0 | @illarra4 kapitaina ©#AlmeríaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/wr0mXU0C4p — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 8, 2023

14:29Iker Marín En ataque la Real debe buscar a Aritz y sobre todo a Rico para abrir más el campo y buscar los espacios en la defensa local 14:28Sorloth, a punto de marcarMin. 24. Silva ha metido un balón en profundidad para Sorloth, pero el noruego, que no estaba en fuera de juego, ha disparado fuera. Nueva ocasión de la Real, que es dueño y señor del partido. 14:27Iker Marín Qué importante es que Silva empiece a divertirse como esta última jugada con Sorloth 14:26Jon Agirre Vaya transición del Almería. Robo al borde de su área y en 2-3 toques busca el mano a mano. A tener en cuenta, tendrán que estar despiertos los centrales y Remiro 14:25Álvaro Vicente Hay que tener paciencia ante este tipo de rivales. Hay mucho tráfico por dentro.

14:24 Iker Marín La Real se ha hecho de manera definitiva con el control del partido, el Almería ha dejado de presionar tan arriba

14:23Iraitz Vázquez Defiende muy junto el Almería. La Real va a tener que mover rápido el balón 14:20 Falta de Melero a Merino. Los jugadores del Almería aumentan sus quejas al colegiado. Alberola Rojas ha tenido que leerles la cartilla. 14:20Iker Marín ¿Está algo lento Merino en relación al resto de sus compañeros? Diría que sí 14:19Imanol Troyano La presión alta de la Real empieza a dar sus frutos. Recuperaciones peligrosas cerca del área rival... 14:18Iker Marín Comienza a dominar algo más el partido la Real, llegada y tiro de Take, centro de Aritz por la derecha, vamos!!

14:18 La Real está llegando con facilidad al área del Almería. Nuevo acercamiento, esta vez desde la derecha, que ataja el meta local sin problemas.

14:17Iraitz Vázquez Kubo vuelve a demostrar su pillería. Pena que su disparo se haya ido fuera 14:17Antxon Blanco Regalo del portero a Kubo, que golpea bien. Primera acción de peligro de la Real. Muy bien el japonés, en tareas de presión y en ataque.

14:17 ¡Kubo, a punto de marcar! Minuto 14. ¡Gran ocasión de la Real! Kubo ha aprovechado un mal saque de Martínez para lanzar un zurdazo desde la frontal del área. Su lanzamiento, cruzado, ha salido fuera por muy poco.

⏱ 14’ | 0-0 | UYYYYY!!! Recuperación de Take y zurdazo que se marcha muy cerca del palo.#AlmeríaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/FzTcTveuAe — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 8, 2023

14:14Jon Agirre No encadena cuatro pases ninguno de los dos equipos. Cuántas imprecisiones. Nada reseñable salvo los nervios y lo acelerados que están todos 14:14Iker Marín Diez minutos de juego y Silva comienza a entrar en contacto con el balón, conociendo su estado de forma seguro que hoy también es clave el canario 14:10 Golpe de Luis Suárez a Mikel Merino, que se duele en la cara. 14:10Álvaro Vicente Está el partido sin dueño, con muchas imprecisiones. Nervioso. 14:06 Primera aproximación de la Real, aunque el colegiado ha marcado fuera de juego en el pase en profundidad de Sorloth a Kubo.

14:05 Antxon Blanco Anuncio de atletismo. Triunfos del etíope Barega y de la eritrea Daniel en el Cross de Elgoibar, que ha finalizado hace unos minutos. Seguimos con la Real…

14:04Jon Agirre Illarra en el once, veremos cómo funciona hoy ante un rival de mayor enjundia. Con su futuro todavía en el aire y con toda la competencia que hay en el medio, estos partidos pueden decantar si sigue o no. Lo que está claro es que ya no es el '4', vuelve a ser volante. Me parece que Imanol apuesta por Zubimendi o Guevara como ancla 14:03 Hoy soplan velas, por cierto, David Silva y Pacheco. Qué mejor regalo que los tres puntos.

14:02 ¡Comienza el partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos! Pone el balón el juego el Almería.

14:02Antxon Blanco Por cierto, txalo para nuestro compañero Miguel González que ha acertado de pleno con la alineación de hoy en DV. Y no es fácil con un Imanol que no se casa con nadie y pone cara la titularidad. 14:01 Imanol vuelve a confirma una jornada más que ahora mismo Gorosabel no está para jugar de titular. Habrá que ver que pasa en esa posición cuando vuelva Sola

14:01 Minuto de silencio en memoria de un exfutbolista del Almería.

📸 10’ | 0-0 | Juntos buscamos la victoria en Almería 💪#AlmeríaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/vZcgdYShL7 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 8, 2023

14:00Iraitz Vázquez Eguerdi on! Imanol decide tocar lo mínimo el equipo que ganó a Osasuna. Hay quien echará de menos a Robert Navarro tras sus buenos números. Pero hacerse un hueco en este once está muy caro 14:00Iker Marín Ojo con el Almería en casa, ha ganado los últimos cuatro partidos que ha jugado en su campo.

13:59 Eguerdi on! Horario poco habitual para jugar al fútbol hoy en Almería, territorio por conquistar. Vuelve el Conde al once de Imanol, con la principal novedad de Illarra. Ganas de volver a ver otro ratito a Oyarzabal. Aupa Real! 13:59Antxon Blanco Buenas tardes. Nuevo reto para este impresionante equipo. Ganar en Almería, campo maldito donde los haya. Falta Brais pero también gusta el nuevo rombo del centro del campo, con Illarra. Ojalá que el mutrikuarra siga mejorando y cogiendo ese ritmo al que nos tenía acostumbrados. 13:59 El partido, a punto de empezar. Los jugadores saltan al césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos. 13:57Iker Marín Arratsalde on!!!Todos los partidos son importante son esta liga, pero tras la victoria de ayer del Villarreal y con el derbi a la vuelta de la esquina, sería muy importante ganar hoy en Almería.Aupa Real!!!! 13:56Diariovasco.com (Directos) Eguerdi on! Imanol decide tocar lo mínimo el equipo que ganó a Osasuna. Hay quien echará de menos a Robert Navarro tras sus buenos números. Pero hacerse un hueco en este once está muy caro

13:55 Jon Agirre Eguerdi on!Pocos minutos para que empiece otro reto para la Real. Seguro que el Almeria sale con todo y motivado, el equipo txuri-urdin es uno de los que apetece. Ganar al conjunto de Imanol es ya algo más que sumar tres puntos

13:54 Renovaciones pendientes. «Silva e Illarra terminan contrato. También se ha hablado de Mikel Oyarzabal, Merino, Zubimendi... intentamos escucharles y acompañarles, saber qué es lo que necesitan», asegura Olabe.. 13:53 ¿Un objetivo concreto del equipo? «Podemos tener muchos objetivos, pero lo importante es saber cómo quieres ser, para nosotros clasificarnos para Europa debe ser algo recurrente, pero si no lo conseguimos un año yo no me voy a sentir fracasado. Nuestro objetivo está relacionado con generar esta fidelización a lo que hacemos, ser coherentes con lo que hacemos. Pero si quieres aspirar, tienes que construir cómo quieres llegar». 13:50 Al director deportivo le han preguntado por Brais Méndez. «Brais ya era un excelente jugador antes de venir a la Real. Es cuestión de los compañeros, del estilo de juego, del entrenador... Brais está haciendo unos números extraordinarios y nosotros queremos es seguir ayudándole para que eso no se quede ahí». 13:48 Roberto Olabe ha asegurado a Dazn que en la Real no hay miedo ante el mercado de fichajes de enero: «Intentamos vivir al margen de ello, son momentos de gestión, pero nosotros damos más importancia a mirar hacia dentro, hacia lo que nos viene de Zubieta. Ahora mismo no tenemos ningún miedo, sabemos cómo funciona esto pero sabemos el compromiso que tienen los chicos. Estamos tranquilos».

13:35 💯 ¡Se abre el telón de #LaLigaSantander este domingo con el #AlmeríaRealSociedad! ¡Sigue EN DIRECTO el calentamiento de los protagonistas! https://t.co/iSz3T9vVuo — LaLiga (@LaLiga) January 8, 2023

13:34 Los txuri-urdin no estarán solos en Almería, ya que los aficionados realistas se están haciendo sentir en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. 💙💙💙💙💙#AlmeriaRealSociedad | #AurreraRealapic.twitter.com/dmeGKJajZM — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 8, 2023

13:32 Ya se conoce el horario del Rayo - Real Sociedad, partido correspondiente la 18ª jornada de liga. Los txuri-urdin visitarán Vallecas el 21 de enero a las 14:00 horas. 13:31 El de hoy en Almería será el octavo choque que disputen los de Imanol como visitantes esta temporada. Hasta la fecha, los txuri-urdin han sumado 15 puntos a domicilio, con cinco victorias y únicamente dos derrotas. 13:28 En defensa, Imanol apuesta nuevamente por Aritz y Rico como laterales, con Zubeldia y Le Normand como centrales. 13:27 Imanol Alguacil vuelve a repetir en ataque con Kubo y Sorloth. Entre ambos suman siete goles en liga. Eso sí, el máximo goleador del equipo en el campeonato doméstico es Brais (7), que hoy no estará sobre el césped por sanción.

13:17

13:17 ¿Te gusta la alineación de Imanol ante el Almería?