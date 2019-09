Fútbol La Diputación de Gipuzkoa exige a Bizkaia que elimine la norma fiscal que favorece al Athletic El presidente de la Real, Jokin Aperribay, su homólogo en el Athletic, Aitor Elizegi y el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en el palco de San Mamés. / MORQUECHO Advierte de que el decreto aprobado «genera desarmonización fiscal» y busca su retirada para que Real y Eibar compitan en igualdad ÁLVARO VICENTE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 07:14

La Diputación de Gipuzkoa, liderada por el PNV, exigirá al Ejecutivo foral vizcaíno, del mismo partido, que retire la norma fiscal que ha destapado la caja de los truenos en los últimos días en el fútbol vasco por favorecer ésta al Athletic sobre el resto de competidores vascos en Primera División. Fuentes del gobierno foral de Gipuzkoa apuntan que el decreto aprobado en Bizkaia que reduce la fiscalidad de las calificadas como rentas notoriamente irregulares «genera desarmonización fiscal» y por este motivo se va a poner toda la carne en el asador para que Bizkaia eche marcha atrás.

Gipuzkoa se ha mantenido firme en su postura desde que la semana pasada se desveló en qué se traduce el decreto aprobado por Bizkaia en plena Semana Grande de Bilbao. Su portavoz, Eider Mendoza, defendió que la normativa fiscal en Gipuzkoa, en su redacción actual, «responde bien a las necesidades y demandas de la sociedad guipuzcoana» y anunció que la Diputación mantendrá como hasta ahora el límite en 300.000 euros para rendimientos de trabajo irregulares en el tiempo.

Esta defensa argumentada en el mantenimiento del esquema de progresividad en el impuesto sobre la renta es lo que lleva a la Diputación de Gipuzkoa a tratar de que Bizkaia juegue con las mismas reglas. En el trasfondo, por qué no decirlo, también se tiene en cuenta el desgaste electoral que una decisión tomada en Bizkaia por el PNV pudiera afectar a Gipuzkoa a las puertas de unas generales. De ninguna forma se quiere que el «ruido» que se ha generado en Bizkaia se propague a Gipuzkoa.

El PP quiere presentar una proposición en las Juntas Generales de Bizkaia para que se modifique la norma VÍAS DE SOLUCIÓN

Idoia Mendia acusa al diputado general de «falta de honestidad» al no haber pactado el cambio legal LA POSTURA DEL PSE

La decisión de dar un paso al frente llega después de que ayer la Diputación de Bizkaia, en manos del PNV y el PSE, decidiera mantenerse firme en su apuesta de destopar al 50% la tributación de los ingresos que sean 'manifiestamente irregulares'. Defiende Bizkaia que el principal objetivo es atraer a gestores de fondos de inversión en capital riesgo, a quienes se aplicará también a partir de ahora este ventajoso tratamiento de las denominadas rentas irregulares. Pero lo cierto es que además de esa expectativa vestida de campaña de marketing fiscal, el movimiento legal tenía un efecto inmediato. Las rentas irregulares superiores a 300.000 euros en Bizkaia salían claramente beneficiadas. En concreto, la mitad de los ingresos queda exenta de tributación, lo que sitúa el tipo máximo del IRPF ligeramente por encima del 24%, frente al 49% que se aplica a las rentas convencionales más elevadas.

Ni la oposición de su socio de gobierno en la diputación, el PSE, que después de aprobar esta medida en verano en una reunión del gabinete vizcaíno argumentó que sus diputados no habían podido evaluar el alcance real del cambio normativo, ni las críticas del resto de partidos en los últimos días, empujaron al PNV a modificar ayer su posición.

Ante esta cerrazón, el PSE y los partidos de la oposición en Bizkaia analizan si presentan una proposición de normas en las Juntas Generales para modificar la polémica normativa, que solo apoya el PNV. Por de pronto, el PP anunció ayer que está por la labor.

50% libres de impuestos

El decreto aprobado facilita de facto que el Athletic esté en disposición de pagar más a sus jugadores, permitirá que los componentes de la plantilla del Athletic tan solo tributen por el 50% de sus ingresos brutos, mientras que la otra mitad estaría completamente libre de impuestos.

El Athletic quedará así en una posición de ventaja económica respecto al resto de clubes vascos, en nuestro caso el Eibar y la Real, a la hora de sentarse a negociar con jugadores. Caladeros cerrados hasta ahora, como Zubieta, podrían ser torpedeados por proposiciones económicas ventajosas no solo dirigidas a los jugadores profesionales sino también a los canteranos. Será difícil que Real y Eibar puedan competir en salarios a partir de ahora. Tendrán que hacer un esfuerzo extra para convencer a sus jugadores de seguir en Gipuzkoa por encima de un alto salario.

En números el Athletic saldrá bien parado. Hasta el pasado agosto para que un jugador del Athletic pudiese llevar a casa 4 millones de euros al año, el club vizcaíno debía asumir un coste total de 7,4 millones. La diferencia, 3,4 millones, es lo que ingresaba Hacienda. A partir de ahora, para que siga percibiendo esos 4 millones netos, el coste real se rebajará hasta 5,3 millones porque Hacienda sólo cobrará al club 1,3 millones anuales por el IRPF del jugador. La diferencia, en ingresos para el fisco y en gastos para el club entre una y otra situación, es enorme: 2,1 millones de euros anuales. A grandes rasgos, si el Athletic paga hoy 85 millones de euros en salarios, el nuevo decreto le permitirá ahorrarse en torno a 20 millones.

El malestar en la Real y el Eibar es palpable en las últimas horas. Por el momento ninguno de los dos clubes guipuzcoanos ha querido valorar esta decisión en público y han declinado cualquier comentario sobre el impacto que este cambio normativo podría tener en sus estructuras. Están a la espera de ver qué rumbo siguen los acontecimientos.

Llamadas y reuniones

La Diputación de Gipuzkoa exigirá a Bizkaia que la marcha atrás se escenifique en los próximos días. No se quiere retardar esta decisión porque la desarmonización fiscal se considera un asunto de «mucha enjundia». Las llamadas de teléfono se están intensificando en las últimas horas entre los dirigentes de ambas diputaciones y es probable que se produzcan reuniones al más alto nivel para tratar de buscar una salida airosa al embrollo en el que se ha metido el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

La norma fiscal estaría distorsionando el actual espacio armonizado en los tres territorios. No todos competirían en las mismas condiciones. En este sentido, Gipuzkoa defiende una equiparación tributaria para seguir compitiendo con las mismas reglas. Apuntan además que, más allá del aspecto deportivo, la desarmonización como es obvio tendría connotaciones en el reparto de ingresos entre las diputaciones, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos. No se entiende que la decisión haya sido adoptada unilateralmente. Las mismas fuentes de la Diputación de Gipuzkoa declinaron «entrar en polémicas» en relación a si la normativa fiscal ha sido presentada y debatida previamente en el Órgano de Coordinación Tributaria, encargado de mantener la armonía fiscal en los tres territorios. Desde la Hacienda vizcaína dicen que sí se informó.

Por el momento el PNV de Bizkaia no se mueve. Decidió ayer no atender las exigencias de sus socios del PSE para que dejasen sin efecto esta reforma en el IRPF, lo que derivó en una incipiente crisis de Gobierno. La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, no dudó en calificar de «falta de honestidad» la actitud de Rementeria. La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, anunció que las ejecutivas de PNV y PSE se reunirían «para aclarar la situación», lo que se interpreta como un intento de alcanzar algún pacto que resuelva el conflicto.