Real Sociedad Dilema en el lateral derecho Imanol no podrá contar con los lesionados Aritz, Sola y Gorosabel, ni con los potrillos Gabilondo y Arambarri por superar la edad permitida en la Liga

Imanol tendrá que estrujarse el cerebro para dar con el jugador que pueda ocupar la posición de lateral derecho el domingo ante el Valladolid. El oriotarra no podrá echar mano de Sola, Gorosabel ni Aritz por lesión, los tres jugadores del primer equipo que se desenvuelven habitualmente en esta demarcación, y tampoco podrá contar con los jugadores del Sanse Gabilondo y Arambarri. El primero es el lateral derecho titular del filial, mientras que el segundo es central, pero Imanol lo ha utilizado de '2' las veces que le ha reclamado para el primer equipo.

El oriotarra no podrá contar con los dos potrillos porque exceden la edad permitida para que un futbolista del filial pueda jugar un partido de la Liga. Esta es de 23 años. Gabilondo es nacido en el año 1999, en abril cumplirá los 24, por lo que ya no se considera sub-23. Arambarri, por su parte, es del 98 y el martes cumplió 25. Ayer se entrenaron con los mayores en Zubieta, pero no podrán estar disponibles para jugar contra el Valladolid.

Esta condición cambia en los partidos de la Europa League, en los que sí que podrían ser alineados a diferencia de lo que ocurre en la competición doméstica. De hecho, Arambarri está inscrito en la lista de cuarenta futbolistas que el club blanquiazul remitió a la UEFA e incluso ha llegado a disponer de minutos en esta edición ante el Sheriff Tiraspol y el Omonia Nicosia. En esa terna de jugadores también se hallan otros del Sanse como Marrero, Olasagasti, Marín, Martín, Urko, Magunazelaia, Jonathan Gómez, Peru Rodríguez, Álex Carbonell, Asier Teijeira, Jon Balda, Alberto Dadíe o Jon Gorrotxategi.

Precisamente este último también fue otro de los potrillos a los que Imanol reclutó ayer para el ensayo que llevó a cabo el primer equipo en el campo Z7 de Zubieta. El centrocampista de Eibar se estrenó con los mayores, aunque no tiene posibilidades de ser convocado contra el Valladolid al estar sancionado por acumulación de tarjetas. Carbonell es el único lateral derecho sub-23 seleccionable, pero tan solo ha dispuesto de cinco minutos en las cinco últimas jornadas y parece improbable que pueda tener una oportunidad este fin de semana.

Zubeldia o un lateral zurdo

De esta manera, el técnico de Orio tendrá que replantearse seriamente con quién refuerza esta posición, teniendo en cuenta que aún no ha recuperado a ningún jugador de la enfermería que pueda ayudar a paliar este déficit. Es el caso de Barrenetxea, que en el pasado ha llegado a actuar de carrilero por la derecha en una defensa de tres. El donostiarra sufre molestias en el isquio después del choque de Copa en el Camp Nou y se desconoce cuándo podrá volver a la dinámica de grupo.

Zubeldia podría repetir en el lateral, tal y como lo hizo en los últimos minutos en el Bernabéu cuando se produjo la lesión de Aritz. Otra alternativa pasaría por ubicar a uno de los dos laterales izquierdos por la derecha, bien sea Rico o Aihen. La Real volverá a ejercitarse hoy –en el Reale Arena–, mañana y pasado antes de afrontar la visita del conjunto blanquivioleta.