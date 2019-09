Charla digital Las diez claves de la charla digital con Pedro Soroeta El periodista de El Diario Vasco ha analizado la actualidad de la Real Sociedad y del deporte guipuzcoano DV Jueves, 12 septiembre 2019, 21:47

El periodista de El Diario Vasco Pedro Soroeta ha respondido este jueves a las preguntas planteadas por los usuarios. Ha sido la tercera charla digital de la temporada 2019/20 y ha estado centrada en la Real Sociedad.

1

Resaca de la derrota en San Mamés: Hemos aprendido que el talento sin fuerza, arrojo, decisión y esfuerzo no vale para nada. Hay que competir y eso significa muchas cosas además de talento, que lo tienen los blanquiazules. Espero que lo del derbi sirva para que la Real salga más enchufada que nunca.

2

Reestreno de Anoeta. Espero más de 35.000 aficionados el sábado. Menos supondría una decepción para mí. Lo tiene todo: Buen partido, reestreno de Anoeta; viene el Atlético de Madrid; sábado a las 18:30 (seguramente la mejor hora); va a hacer buen tiempo.

3

Cambios en el once. Isaak está pidiendo una oportunidad a voces. Cuando ha salido, lo ha hecho bien. Y seguro que le llega pronto. ¿El sábado? Puede ser. A Monreal, en un partido contra un equipo 'perro' como el Atlético de Madrid, le veo titular. Es verdad también que hacen falta finos estilistas y jugadores con garra, con rasmia que dicen los navarros, como Sangalli y el propio Portu. Son jugadores que transmiten y con los que la afición se viene arriba. Todos nos van a venir bien.

4

Willian José y Januzaj. Willian no ha empezado bien la temporada, seguro que él mismo lo sabe, pero creo que es un delantero que tiene mucho que aportar a la Real, como ha hecho en los últimos años. Ya sabemos que tiene gol. Creo, además, que Isaak y Willian, con otro sistema de juego, pueden jugar juntos. Para nada son incompatibles. Isaak me gusta, no le conocía, pero me parece un jugador muy interesante, con muchos recursos a pesar de su altura y también gol. En cuanto a Januzaj, es verdad que le falta romper en un partido con una actuación estelar. Sabe irse en el uno contra uno, algo que no abunda en el fútbol y muchas veces lo que debe hacer es combinar con sus compañeros cuando ha obtenido ventaja. A veces se pierde en un regate, otro, otro... De su actitud yo no sospecho. Si no la tuviera, estoy seguro de que Imanol ni le convocaría.

5

Le Normand. Imanol conoce muy bien a Le Normand y cuenta con él. Por eso ha sido titular en dos de los tres partidos. No creo que tenga la menor duda con él. Ya se vio el año pasado que el oriotarra cambiaba de pareja de centrales según el partido que fuera. Seguro que lo seguirá haciendo.

6

Estilo de juego. El objetivo es que lleguen balones arriba y en buenas condiciones de ser jugados, claro. Imanol tiene una forma de juego clara. De hecho, la tiene ahora toda la estructura de la Real, y no la van a cambiar. Que nos presionen arriba no quiere decir que no vayamos a sacar el balón jugado. Muchas veces se supera esa presión alta que, además, según van pasando los minutos, los rivales van perdiendo por el cansancio. Pero es cierto que jugar así no quiere decir que esté prohibido, en algunas jugadas, lanzar un balón más en largo. Yo espero que sí lleguen balones a los jugadores del centro del campo para jugarlos en ataque.

7

Renovación de Pardo. A pesar de la lesión de Illarra, creo que Pardo lo sigue teniendo complicado. Ahí están Zubeldia, Guevara, Merino, Odegaard, Zurutuza, Sangalli... Pero lo importante es que se ha quedado, es de la plantilla de la Real y debe ser uno más. Luego, Imanol decidirá. En cuanto a su renovación, si no la han afrontado ahora que le quedaba un año, yo creo que ya no lo van a hacer

8

El futuro de Xabi Alonso. El plan de la Real es que Imanol sea el entrenador del primer equipo y Xabi Alonso del segundo. ¿Cuanto tiempo? Yo creo que eso no lo sabe nadie. Xabi está empezando y tiene un buen reto en el Sanse. Ahora bien, si me preguntas si a la Real le gustaría que Alonso entrene algún día al primer equipo, la respuesta es sí, sin dudarlo. Pero no ahora.

9

Los canteranos. Hay que ir despacio. Tampoco puedes meter a cuatro o cinco canteranos a la vez en el primer equipo. Estoy seguro de que vamos a ver a Barrenetxea, Sangalli y Aihen más de lo que la gente cree. La Imanol en la cantera, como se ha visto, es total

10

El fichaje de Robert Navarro. El mérito de que Robert Navarro haya venido a la Real será de la directiva y de Roberto Olabe, que le han convencido de que venga a la Real, cuando había otros equipos interesados, como el Athletic por ejemplo. Las cosas han cambiado para bien, porque antes los navarros se iban a Athletic sin dudarlo y ahora prefieren a la Real. Ahí están Remiro, Aihen, Merino y Robert Navarro para confirmarlo. Es interesante esta reflexión, porque quiere decir que la Real está muy bien vista fuera de aquí. Y eso es importante. Si vienen es por algo.