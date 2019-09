Charla digital Las diez claves de la charla digital de Pedro Soroeta El periodista de El Diario Vasco ha analizado la actualidad de la Real Sociedad EL DIARIO VASCO Jueves, 5 septiembre 2019, 16:38

Pedro Soroeta ha respondido este jueves a las preguntas planteadas por los usuarios de El Diario Vasco. Ha sido la segunda charla digital de la temporada 2018/19 y ha estado centrada en la Real Sociedad.

1

La competencia entre Willian José e Isak: Creo que vamos a ver a los dos, incluso juntos en el campo. A Willian le está costando empezar, pero llegarán sus goles, porque ha demostrado que los tiene. Isak me gusta. Es versátil, rápido y también tiene gol. Son dos buenos delanteros centro que tenemos que aprovechar. No se puede negar que Willian ha empezado flojo la temporada, pero ya le conocemos, sabemos que tiene gol y los marcará. También es cierto que, por su constitución física, puede tener una forma de jugar que desespere en algunas ocasiones a los aficionados. Pero creo que es un gran delantero. Yo ya he dicho que me hubiera gustado ver más minutos a Isak en estos tres partidos.

2

Álex Remiro: Se optó por Moyá para los tres primeros partidos fuera por la inexperiencia de la defensa. Ahora con Monreal y Llorente la cosa cambia. Seguro que vamos a ver a Remiro muy pronto.

3

Zurutuza: Es mi debilidad. Zuru sigue teniendo mucho que aportar. En Mallorca lo hizo y la Real terminó ganando. Seguro que tendrá minutos y podremos disfrutar de su juego. Sangalli estuvo francamente bien en Bilbao, haciendo lo que nadie había hecho y casi marca. Son alternativas que tiene Imanol y que le pueden servir en muchas ocasiones.

4

El futuro de Rubén Pardo: Creo que si un jugador ha tenido oportunidades en los últimos años, ha sido Rubén Pardo, pero por lo que sea no ha conseguido continuidad con ningún entrenador. Antes ya he dicho que lo tiene complicado jugar. A Guevara, con la desgraciada lesión de Illarra, se le abre una puerta. La Real apostó por él con su renovación y a Imanol le gusta. Llegará su momento.

5

Cláusula y ficha de Robert Navarro: Aquí estará muy bien blindado. El Athletic ha estado detrás de este jugador y seguro que la Real lo tiene bien atado por lo que pueda pasar. o más importante es que, teniendo otras posibilidades, haya venido a la Real. Entiendo que en Anoeta se han movido bien para contratarle. Yo no le conozco, pero además, tiene el aval de Xabi Alonso.

6

David Concha: La verdad es que no está teniendo suerte, ya que nunca consigue tener continuidad. Y si algo necesita es jugar, no puede estar más tiempo fuera. Vino con muchas expectativas, incluso fue titular en el primer partido de la temporada que llegó, en Anoeta contra el Real Madrid. Pero luego, lastrado algunas veces por las lesiones, no se ha vuelto a saber de él.

7

El objetivo de la Real para esta temporada: Yo creo que tiene muy buena pinta. Todos estábamos ilusionados hasta el partido del viernes pasado. El próximo frente al Atlético en Anoeta nos puede servir de baremo a ver dónde está realmente el equipo de Imanol. El gran reto de este equipo es funcionar con regularidad en Anoeta. Todos no caben en Europa y si la Real se ha reforzado bien, los demás también lo han hecho. Por eso, hablar todos los años de Europa resulta un poco cansino. Al final, quedar sexto o séptimo puede depender de un gol. Lo esencial es que la afición se sienta orgullosa de su equipo, que salga de Anoeta contenta con lo que ha visto. A partir de ahí, entrar o no en Europa depende de tantas cosas que...

8

Qué falló en el derbi: Es evidente que a la Real en el derbi le faltó músculo y agresividad. Jugar al toque puede hacer, sin querer, que el equipo pierda en agresividad cuando no tiene el balón y eso no puede ser. En cuanto a Isak y Portu, todo lo que hemos visto de ellos ha sido bueno. Les veremos mucho

9

Forma de juego: Para Imanol, como se vio el viernes, el estilo es innegociable. Ha fichado para jugar así, tiene los jugadores ideales para hacerlo, y yo no discuto nada, pero sí creo que a veces hace falta algo de mano izquierda, ver venir las cosas, cambiar algo, para que no pase lo que sucedió en Bilbao. En cuanto a lo de moderno, la propuesta de Imanol, es muy moderna. Quizá tenga que mejorar la Real en lo más tradicional del fútbol.

10

Las obras de Anoeta: Parece que las obras van bien y estará todo listo para el sábado 14, aunque no terminado. El nuevo campo, con más de 32.500 socios, puede presentar un aspecto desconocido aquí frente al Atlético de Madrid. Veremos qué prepara la Real para este partido, aunque nada mejor que ganar a los de Simeone. Eso sí que sería toda una fiesta.