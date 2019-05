Charla digital Las diez claves de la charla digital de Pedro Soroeta El periodista de EL DIARIO VASCO ha repasado la actualidad del deporte guipuzcoano EL DIARIO VASCO Jueves, 16 mayo 2019, 19:00

El periodista de EL DIARIO VASCO Pedro Soroeta ha repasado la actualidad del deporte guipuzcoano. Desde la Real Sociedad al GBC, pasando por el Manomanista y el Bidasoa-Irun.

Nahikari García: Hay que hacer todo lo posible para que siga. Goleadoras como ella no hay y es de la casa. Hay que convencerle de que puede hacer historia en la Real y ser el referente para todas las niñas que quieran jugar aquí. Me consta que la Real está haciendo un esfuerzo para que se quede y su oferta es mejor que la del Atlético de Madrid. Pero si ella quiere ir a un club grande, lo tenemos complicado. A ver si en poco tiempo tenemos buenas noticias.

Borja Mayoral: Si viene Mayoral, no vendría en lugar de Juanmi si no como segundo delantero. Por Juanmi vendría un extremo. Las relaciones entre Aperribay y Florentino son muy buenas y, como ya he dicho antes, la opción de Mayoral parece ganar enteros. Es verdad que no ha jugado tanto en el Levante pero es un jugador valorado en esta competición.

Renovación de Rubén Pardo: Es una decisión a tomar en breve. Ahora está jugando bien. Le queda un año y hay que hablar claro y sin dudas. O renueva, o se le deja ir si llega una buena oferta. No veo otra alternativa.

Posibles fichajes: Espero que se fiche bien. Con los jugadores de casa que tenemos ahora, y buenos refuerzos la Real puede dar un nivel muy alto, porque tiene jugadores jóvenes, pero algunos de ellos con mucha experiencia. Galarreta está haciendo buena temporada, pero para esa demarcación la Real tiene a Illarra, Zubeldia y hasta Merino. Estamos muy bien cubiertos ahí.

Xabi Alonso: Viene a incorporarse a un equipo de categorías inferiores pero no creo que vaya al Sanse. A mí su incorporación me parece positiva. Le conocí como jugador y era un tío que tenía perfectamente analizados a todos los rivales contra los que jugaba y eso que era jugador. Creo que puede ser buen entrenador, pero eso lo demostrará el tiempo. Tiene que ir poco a poco y tengo entendido que Imanol está encantado de que venga a la Real.

Remodelación de Anoeta: Las obras van según lo previsto porque ya se sabía que iba a costar más tiempo levantar la tribuna norte que la sur. Se espera que para el 1 de septiembre la parte más importante de la obra esté acabada.

24 millones por Girezmann: A la Real le corresponde el 20% de los 120 millones, que es la cláusula que tiene Griezmann desde el 1 de junio. En una operación con la cláusula de por medio, nunca se incluyen jugadores.

GBC: Para ganarle a todo un Barcelona y en su cancha, el GBC tiene que hacer un partido redondo y además que al Barcelona no le salgan las cosas. Ellos tienen un equipo muy físico y con una enorme rotación. Habrá que para a Heurtel... y a algunos más. Una victoria podría valer para salvarse. Lo malo es que el Madrid va a necesitar ganar en Illunbe para acabar primero.

Manomanista: Yo creo que está bastante abierto pero si mantiene la línea de su último partido contra Altuna, me inclino por Irribarria.

Futuro del Bidasoa-Irun: Para la competición doméstica el Bidasoa-Irun ha demostrado tener una plantilla suficiente. Otra cosa es la temporada que viene en la que tendrá que afrontar una competición europea. Van a jugar tres competiciones y es posible que necesite refuerzos.