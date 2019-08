Charla digital Las diez claves de la charla digital de Pedro Soroeta Odegaard fue el principal protagonista de la victoria de la Real Sociedad en Mallorca. / EFE El periodista de El Diario Vasco ha analizado la actualidad de la Real Sociedad DV Jueves, 29 agosto 2019, 20:14

Pedro Soroeta ha respondido este jueves a las preguntas planteadas por los usuarios de El Diario Vasco. Ha sido la primera charla digital de la temporada 2018/19 y ha estado centrada en la Real Sociedad.

Odegaard

Una cesión por dos años no se puede firmar en un contrato porque la Federación no lo permite, pero el acuerdo entre los dos clubes y el jugador es ese y no hay que pensar que no se va a cumplir. Ojalá que Odegaard se salga. Sería buena señal para la Real.

Robert Navarro

Navarro, si ficha, iría al Sanse. Por lo visto, el Athletic lo tenía considerado como el sustituto natural de Raúl García. Xabi Alonso ya le conocía y estaría encantado de tenerlo en su equipo.

Monreal

Monreal puede aportar la veteranía y el aplomo que ahora le puede faltar a la defensa, en una zona muy importante, y ayudar a crecer a Aihen o Kevin. No veo mal su fichaje. La idea es que Monreal ayude a crecer a Aihen y Kevin seguramente salga cedido para tener minutos. Monreal aportará en el campo y también fuera de él porque es un gran profesional. Yo creo que Monreal jugará, pero Aihen también tendrá sus minutos.

Otros fichajes

Si algo ha hecho bien la Real este verano ha sido fichar rápido y bien, con las ideas muy claras. Sabía lo que quería y lo consiguió pronto: Ahí están Isaak, Portu y Remiro. Ahora falta ver qué pasa con Monreal. Hubo otros jugadores en la agenda, cuyos nombres salieron, como el danés Skov Olsen, o Mayoral, pero nunca hubo ofertas por ellos. En cuanto a las salidas, Juanmi se fue rápido y se han conseguido las cesiones que se buscaban.

Willian José

Willian aporta mucho al juego de la Real y que creo que vamos a ver muchos minutos a Isak. Creo que la Real tiene ahora dos delanteros muy buenos y los dos van a jugar partidos.

Derbi

El vestuario ya está lo suficientemente motivado como para caer en piques absurdos con Iñaki Williams. En los últimos derbis, la Real ha sido superior y a ver si mañana se vuelve a conseguir un triunfo. Esa sería la mejor respuesta a Williams.

Inicio de temporada

Le he visto muy bien a la Real. Un equipo con personalidad, que sabe a lo que juega y que puede maniobrar de maneras diferentes según los jugadores que tenga en el campo y el resultado. Vamos a ver si confirma ese buen comienzo. Tiene dos partidos frente a Athletic y At.Madrid, nada sencillos, para hacerlo.

Pardo y Sangalli

Creo que Pardo sí tiene opciones de salir ahora. No tanto Sangalli, un buen jugador para hacer plantilla.

Griezmann

A la Real le corresponde el 20% de los 120 millones de euros que el Barça pagó por él y los cobrará en tres plazos de ocho cada uno.

Femenino

Yo creo que Arconada tiene una buena plantilla. No sé si, tras la lesión de Quiñones, el club se planteará fichar una portera, debido a la juventud de su suplente. Tiene 17 años y en la final de la Euskal Herriko Kopa tuvo una gran actuación dejando su portería a cero. Con el equipo femenino la ilusión del club también es grande.