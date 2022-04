Diego Rico (Burgos, 1993) lleva dos meses de dulce desde el partido en Leipzig. Una rotura en el aductor complicó su aterrizaje en la Real pero con trabajo y paciencia le ha dado la vuelta. De pequeño le enseñaron a no rendirse y lleva esa máxima grabada a fuego. Ahora disfruta del momento que vive, que cree muy cercano a aquel que en 2018 le llevó a marcar tres goles con el Leganés y recalar en la Premier League.

– No fueron fáciles sus inicios en San Sebastián, ¿no?

– El comienzo fue duro porque volvía a la Liga con mucha ilusión y enseguida me lesioné de gravedad al romperme el aductor. Entre que estuve dos meses parado, conocer a los compañeros y adaptarme a un club nuevo, me ha costado bastante coger confianza.

– Dicen que lo que mal empieza, mal acaba, pero en su caso ha conseguido revertir la situación.

– Desde pequeño me han enseñado a no rendirme nunca y con el paso de los años he aprendido que el fútbol da muchas vueltas. He trabajado duro para que las cosas me estén saliendo ahora.

– ¿Qué se le pasó por la cabeza en aquellos malos momentos?

– Fueron muy duros porque estaba destrozado. Venía con muchas ganas de demostrar mi nivel en un club como la Real y de primeras me vi fuera del equipo. Me lesioné en el entrenamiento posterior al primer amistoso que jugué, ante el Eibar en agosto, pero al día siguiente ya era optimista y solo pensaba en recuperarme.

– ¿Notaba más responsabilidad al tratarse de un fichaje?

– Es posible, pero nadie está a salvo de las lesiones en el fútbol. En Leganés tuve un problema en la rotula que me tuvo dos meses y medio parado pero, por lo demás, no había estado tanto tiempo sin jugar. Al venir a un club nuevo se me hizo bastante duro.

– Su primer partido como titular tuvo que esperar hasta el derbi en Anoeta el 31 de octubre. Un estreno de altura...

– Me hizo mucha ilusión porque llevaba tiempo trabajando para vivir esas sensaciones. Hay días en los que uno lo pasa muy mal y cuando llega el momento de jugar esos partidos todo se olvida. A pesar de que nos empataron en la última jugada, fue un día muy emotivo para mí porque fue mi comienzo en la Real.

– Dice Imanol que el que se pierde un par de entrenamientos lo nota. En su caso se trataron de dos meses, ¿acusó esa falta de físico al principio?

– Mucho. Desde el primer entrenamiento. Intentas ir a tope como el resto de compañeros y te falta el aire. Pero poco a poco fui mejorando y me las arreglé bien.

– ¿Qué notó más, la falta de ritmo o adaptarse a un nuevo estilo de juego?

– Físicamente me pongo rápido en forma, lo otro es más difícil. Saber cómo quiere el míster que juguemos los laterales, los movimientos de los compañeros... Son cosas que requieren de tiempo y minutos de juego hasta posicionarse bien sobre el campo.

– ¿Ha notado mayor responsabilidad en la salida del balón que en otros clubes?

– Imanol quiere que juguemos desde atrás y hay que intentarlo. Nos dice que en cuanto veamos que hay espacio para que pase el balón, lo intentemos. Que el que no arriesga, no gana.

– Pero no es lo mismo iniciar la jugada con un saque en largo que en corto desde la defensa...

– Sí, así es, pero hay que tener confianza en uno mismo y en lo que hacemos. Si no sale a la primera, tendrá que salir a la segunda. Tenemos muy claro lo que debemos hacer en los partidos.

– ¿Tácticamente qué es lo que más le ha sorprendido?

– El estilo del equipo. En Inglaterra con el Bournemouth hacíamos un juego muy rápido y diferente. De ida y vuelta. En la Real tenemos mayor posesión del balón y ello supone una exigencia más alta, pero hay que adaptarse a lo que quiere el entrenador.

– En qué hace más hincapié Imanol, ¿en defensa o en ataque?

– Nosotros, lo primero de todo somos defensas y tenemos que defender. Luego, si tenemos que ayudar en ataque al equipo, bienvenido sea. Los laterales debemos colocarlos altos de partida pero regresar rápido tras pérdida para hacer la cobertura. La clave es distinguir cuándo tienes que subir y cuándo guardar la posición.

– Cuando empezó a jugar se encontró con el mejor Aihen de la temporada. No se lo puso fácil...

– Aihen lo ha hecho muy bien y era normal que jugara más. Estaba con ritmo, enchufado y tenía mucha confianza. El club le había renovado. Yo venía de una lesión. Mi objetivos entonces fueron acumular minutos y recuperar mi juego sin perder la cabeza a la espera de que llegase mi oportunidad.

– Afortunadamente fue una fase de la temporada en la que hubo minutos para todos y eso le permitió ir cogiendo ritmo, ¿verdad?

– Imanol rotó mucho en nuestra posición porque había partidos exigentes cada tres días y quería que estuviésemos frescos. Me vino bien para ir adquiriendo ritmo.

– Luego en febrero la lesión de Aihen le despejó el camino hacia la titularidad.

– Nunca me he sentido titular. Creo que con Imanol nadie puede hacerlo. También han jugado Gorosabel y Zaldua por la izquierda. Sí es verdad que tienes más opciones de jugar como ha sido mi caso en los dos últimos meses.

– ¿Su primer gran partido fue el de Leipzig?

– Probablemente. Iba ganando confianza, conocía mejor a los compañeros y tuve un buen día. Di una asistencia a Le Normand al principio que me hizo encontrarme más cómodo. Mi partido quizás tuvo más repercusión por el rival que había enfrente, ya que el Leipzig es un equipo muy fuerte como está demostrando.

– Y eso que acabó lesionado...

– Noté un pinchazo en el isquio que me hizo parar tres semanas. Me dolió mucho porque me había costado llegar a ese nivel. Fue un palo duro pero al día siguiente ya estaba con las pilas puestas para recuperarme lo antes posible.

– Esta vez el parón no le frenó tanto porque después ha jugado buenos partidos ante Sevilla, Espanyol, Betis y Barcelona.

– No fue una lesión tan larga como la primera, la del aductor, y ahora a diferencia de entonces estaba más rodado y venía de jugar varios meses seguidos.

– ¿Se encuentra este Diego Rico muy cerca de su mejor versión?

– Físicamente me siento bien y la confianza hace que te atrevas a hacer más cosas. Mi mejor temporada fue la 17/18, la segunda en el Leganés. Conseguimos pronto la salvación, llegamos a semifinales de Copa tras eliminar al Real Madrid, marqué tres goles, di asistencias...

– ¿Y está muy lejos de entonces?

– Creo que puedo superar el nivel que di en el Leganés. No hay que conformarse. Tengo 29 años y estoy en el camino para mejorar en un club que hace bien las cosas.

– ¿Algo en particular en lo que deba incidir para progresar?

– No es algo concreto, es un poco de todo. En defensa y en ataque. El fútbol son los pequeños detalles y mentalmente hay que estar concentrado todo el partido.

– Le teníamos como un lateral ofensivo pero aquí le está costando soltarse. ¿Por qué?

– Mi primer objetivo siempre es defender. Luego si el partido ayudar a subir, lo hago, pero sin olvidarme de la retaguardia.

– Pero en otros clubes marcó goles y dio asistencias y en la Real se le ve con más timidez en campo contrario...

– Siempre intento llegar arriba. Luego está la toma de decisión, elegir cuándo debes subir en función de la colocación de los compañeros. Hay que leer el partido. No se trata de subir por subir, sino de subir para sorprender al rival y cuando el resultado lo permite.

– Al menos ya ha ensayado alguno de sus disparos lejanos...

– Cuando me surge la oportunidad hay que probar fortuna con el disparo de larga distancia. Hay veces en las que me han entrado y aquí en la Real, aún no.

– ¿Ese atrevimiento es un reflejo de la confianza que tiene?

– Conforme juego partidos me encuentro mejor y eso provoca que me atreva a hacer más cosas.

– ¿Defender tan bien hace que no se estiren tanto en ataque?

– No. Nuestro primer defensa es el delantero. Atacamos y defendemos todos juntos. Imanol nos pide que seamos intensos en el trabajo y el esfuerzo.

– Pero algo harán bien para sumar tantas porterías a cero...

– La clave es la solidaridad que mostramos todos sin balón y luego que sabemos bien cómo juega el contrario y cómo podemos desactivarle.

– Aunque no ha podido jugar aún, ¿qué le aporta tener cerca a un lateral como Monreal?

– Está siendo un privilegio compartir vestuario con él a pesar de su lesión. Es muy humilde, se le ve comprometido y siempre tiene un buen estado de ánimo, lo que nos ayuda mucho. Ya me enfrenté a él en la Premier, yo con el Bournemouth y él en el Arsenal. Ojalá pueda echarnos una mano en este final de Liga.

– ¿Le da algún consejo?

– No soy de pedir consejos.

– En 2018 pudo fichar por la Real. ¿Ahora que ha conocido el club se arrepiente de no haber venido entonces?

– Nunca se sabe. Existió esa oportunidad, no se dio y tres años más tarde volvió a abrirse la puerta de la Real. Lo importante es que ahora estoy aquí y soy feliz.

– ¿Por qué firmó únicamente por dos años?

– Fue el club el que me hizo esa oferta por dos años y yo la acepté. No me arrepiento de nada.

– ¿Se ha puesto la Real en contacto para ampliarle el contrato?

– No. Me queda un año por delante y estoy centrado en acabar la temporada lo mejor posible. Si luego el club cree conveniente tener una conversación conmigo sobre mi futuro, yo encantado.

– Normalmente cuando se cuenta con un jugador no se le deja que entre en el último año sin ampliarle el contrato, ¿no?

– No es algo que me preocupe en estos momentos.

– ¿Qué ha encontrado en la Real diferente a otros sitios?

– En todos los clubes me he sentido muy a gusto. Aquí hay un ambiente muy familiar y una cercanía que el jugador la nota. Además, estoy muy cerca de casa y mi familia puede venir a animarme a todos los partidos.

– ¿Esa cercanía a Burgos fue un aspecto que pesó al venir aquí?

– Por un lado, sí, pero lo principal es que venía a un club en crecimiento que jugaba en Europa y que había ganado la Copa del Rey.

– ¿Ya se les ha pasado el disgusto por la derrota ante el Barça?

– Fue una pena porque el equipo hizo un partidazo y solo nos faltó el gol para redondearlo. Ahora hay que seguir en esta línea en las cinco finales que nos faltan.

– ¿Cómo valora la temporada que está haciendo la Real?

– Creo que está siendo buena pero la nota final dependerá de estos cinco últimos partidos. Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y no queremos conformarnos con la sexta plaza.

– A pesar de la derrota se les ve en un buen momento...

– Se ve que estamos bien pero no hay que relajarse si queremos terminar arriba.

– ¿Tanto se agradece jugar solo un partido a la semana?

– Cuando estás en Europa se acusa la carga física y eso desgasta, pero todos queremos jugar esas competiciones. Para eso nos preparamos desde pretemporada y tenemos una plantilla tan amplia.

– Empataron ante Sevilla y Betis siendo mejores, el Barcelona se les escapó vivo. ¿Se les siguen resistiendo los de arriba?

– No me fijo en eso. Ahora todos los equipos se están jugando mucho. Unos por arriba y otros, por abajo. Hay que dar el máximo porque los partidos que se escapan ya no vuelven.

– ¿Tiene la sensación de que las eliminaciones ante Betis y Leipzig han empañado el curso?

– Sabíamos que el reto iba a ser duro pero la verdad es que fueron dos palos fuertes. Eso sí, enseguida nos recuperamos porque teníamos claro que si queríamos estar arriba en la Liga el duelo no podía ser muy largo.

– ¿Cuál de los dos fue más duro?

– Los dos, porque teníamos ilusión por llegar lejos en las dos competiciones.

– La del Betis fue una ocasión única para haber repetido presencia en una final...

– Nunca se sabe qué habría sucedido en semifinales.

– ¿Hubo mala suerte en los sorteos?

– Si quieres llegar lejos tienes que enfrentarte a conjuntos fuertes. Hay que aprender de los errores y corregirlos para el futuro.

– ¿Tienen Europa en la mano?

– Yo solo pienso en el siguiente partido. Nos ha ido bien así hasta ahora y no hay que cambiar.

– No es un mensaje ambicioso...

– La ambición te la da ganar cada partido los tres puntos.

– ¿No hay miedo a hablar de objetivos?

– A todos nos hace ilusión jugar en Europa y si es la Champions, mucho mejor. Pero en lo que dedemos pensar es en ganar el siguiente partido, solo en eso.

– ¿Cómo ve el calendario?

– Todos los partidos son difíciles. Cuesta lo mismo ganar al Cádiz o al Levante que el Atlético y el Villarreal. Mira el Betis contra el Elche. Lo que hay que hacer es rendir al máximo.

– ¿La baja de Oyarzabal es un hándicap en este final de Liga?

– Es un jugador importante para nosotros pero tenemos una plantilla amplia y hay que confiar en todos. Cuando se lesionó me pilló de frente y enseguida me di cuenta de era grave. Fue un momento duro pero el fútbol tiene estas cosas y solo nos queda animarle. Le veo bastante animado.

– ¿Un objetivo individual para este último mes?

– Quiero ser el de antes. Que me respeten las lesiones y seguir disfrutando como lo estoy haciendo.