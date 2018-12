Real Sociedad Diego Llorente: «Es momento de tener la cabeza fría» 03:10 Diego Llorente en el entrenamiento de hoy. / Jose Mari López El defensa central afirma que el equipo debe «dar un paso adelante» después de las tres últimas derrotas AXEL GUERRA Martes, 18 diciembre 2018, 14:57

«Tranquilidad y confianza». Es el mensaje que Diego Llorente ha querido transmitir en la sala de prensa de Zubieta después de las tres derrotas consecutivas que la Real Sociedad ha firmado y antes del partido contra el Alavés el viernes en Anoeta (21.00 horas), el último de 2018. Descarta que el partido ante los babazorros sea «una final» y lo ve más como una «oportunidad» para que los blanquiazules se vayan al parón navideño «con mejores sensaciones» que en las última fechas. «Es el momento de tener la cabeza fría. Hace dos semanas todo era la ostia y ahora con los últimos resultado negativos no hay que encender las alarmas», ha declarado.

El central entiende que con las derrotas antes Betis, Valladolid y Getafe «parece que vienen los fantasmas» y afirma que la solución para salir de esta dinámica pasa por lograr una victoria. «Necesitamos sumar de tres en tres. La mejor manera para romper la racha es el viernes en casa», asegura.

El de Leganés apuesta por encontrar «el equilibrio entre lo emocional y lo deportivo», subraya que el equipo «hace muchas cosas bien» y destaca que los partidos se les escapan «por pequeños detalles. No estamos teniendo fortuna de cara a gol». El central apela a la unión para lograr el triunfo el viernes ante los babazorros. «Sabemos cómo va esto y necesitamos transmitir confianza y tranquilidad en lo que hacemos», dice.

El último rival del año será un Alavés «magnífico» que llegará a Anoeta en puestos europeos y en el que Llorente destaca la labor de Abelardo desde que se hizo cargo del equipo la temporada pasada. «Se nota que los jugadores creen en lo que les transmite». Advierte que se trata de un conjunto que «aprovecha muy bien de los errores del rival y cuenta con equilibrio en ataque y defensa, pero tienen sus puntos débiles como todos los equipos». Así las cosas, Llorente ofrece la clave para que los tres puntos en juego se queden en Donostia. «A pesar de nuestra calidad, no nos pueden ganar en actitud y compromiso. Lo vimos en el derbi que jugaron el lunes contra el Athletic. Tenemos que dar un paso adelante frente a nuestra afición».

Actualmente, los realistas tienen la zona europea a seis puntos y cuentan con cuatro sobre la zona de descenso. ¿Miran en el vestuario la clasificación? «Yo, sí. La miro cada jornada. Me gusta saber dónde estoy, qué es lo que nos jugamos. Para mí es una motivación ver los puestos que podemos subir si ganamos», asegura.

En el aspecto personal, Llorente disfrutó de minutos en la última jornada contra el Getafe después de que en los dos encuentros anteriores frente a Betis y Valladolid no pudiera participar por un problema en el sóleo. «Fue un imprevisto. Afortunadamente, no hubo rotura y solo se trató de un edema. Me he reincorporado poco a poco y estoy disponible para cuando el míster quiera».

En el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz jugó en la segunda parte como lateral derecho por la lesión de Gorosabel, una posición en la que en otras temporadas ya había actuado. «Traté de aportar por banda, sabiendo que no es mi zona habitual y creo que no desentoné. Estoy para aportar donde el entrenador crea oportuno».

A la competencia habitual por un puesto en el once, se ha unido la de Robin Le Normand que ha rendido a gran nivel en los cuatro partidos que ha disputado en el eje de la defensa. A Llorente no le ha sorprendido la respuesta del galo porque «desde la pretemporada se le veían maneras. Está aportando. Bienvenido sea todo lo que sea sumar».

Llorente, que se formó en la cantera del Real Madrid, no dio mayor importancia a un supuesto interés del Barcelona por contratarle. «En esta vida hay pocas cosas chocantes. Le doy relativa importancia. Solo me interesa volver a entrar en el once y tener continuidad», asegura.