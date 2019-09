Real Sociedad Diego Llorente: «El vestuario está centrado ya en recargar las pilas» El central realista, en Zubieta. / PEDRO MARTÍNEZ El defensor txuri-urdin considera que no es momento de «dramatizar» por la derrota del pasado viernes en Bilbao E. P. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 2 septiembre 2019, 07:10

Diego Llorente (Leganés, 1993) disputó el pasado viernes sus primeros minutos de Liga y lo hizo en San Mamés, en un derbi de alto voltaje (2-0). No fue su mejor actuación, pero el zaguero madrileño ya «lleva unos cuantos años en Primera», y sabe de qué va esto.

- El equipo dio una imagen algo pobre en un partido importante.

- Está claro que el viernes nos fuimos a casa con un resultado que no esperábamos. Lo que habíamos trabajado no nos salió y ahora, con calma en estos días de parón, habrá que ver en lo que fallamos y cómo podemos mejorarlo.

«Lo de Illarra fue un palo, a nadie le gusta abandonar el campo en esas circunstancias»

- En Valencia y Mallorca se vio a otra Real, con otro aire.

- Es cierto. Fuimos a Bilbao en una dinámica positiva, y nos hubiera gustado ganar el derbi para seguir con la buena racha, como a todos los aficionados. Pero tampoco hay que dramatizar, ni antes éramos la hostia ni ahora esto es una debacle. Es momento de analizar las cosas y ver cómo podemos mejorar. Ahora vamos a tener unos días para parar y pensar bien dónde estamos y cómo nos encontramos.

- ¿Cree que fue muy superior el Athletic?

- Ellos plantearon una presión muy alta, como tantas otras veces, de la que nosotros no supimos salir. Otros días es cierto que sí somos capaces de conectar con la gente de arriba y encontrar esos huecos, pero el viernes no éramos capaces de encontrar esas vías de pase, y ante eso ellos se crecieron y cogieron mucha confianza.

- Parecía que ellos iban con una marcha más.

- No creo que fuese un problema de intensidad, fueron otros puntos clave en los que no estuvimos bien, como romper esa primera línea de presión

- ¿Cómo se encontraba el vestuario al terminar el choque?

- Había una sensación negativa en el ambiente, pero es lo más normal. Fue una noche difícil en la que no estuvimos cómodos y nos fuimos jodidos a casa. A partir de esta semana tenemos que darle la vuelta a la situación y ver las cosas con otra perspectiva, quedan muchísimas jornadas por delante.

- La lesión de Illarramendi dolió mucho también...

- Fue un palo para nosotros, a nadie le gusta abandonar el campo en esas circunstancias.

- ¿Qué piensa del VAR? Les está tocando de cerca en este inicio de Liga.

- El tiempo que se están tomando últimamente para tomar las decisiones nos está afectando a todos, y sobre todo al ritmo del partido y al propio espectáculo, que es lo que más importa. Pero esto es así, hay que adaptarse a las nuevas normas, seguro que estaremos más acostumbrados en las próximas semanas.

«Era mi primer partido en esta Liga, pero yo ya llevo unos cuantos años en Primera»

- Era su primer partido esta temporada. ¿Cómo se encontró?

- Es verdad que era mi primer partido, pero yo ya llevó unos cuantos años en Primera y no me pilló de nuevo. Intenté hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo, pero al igual que el resto de mis compañeros no me salieron las cosas. Nos fuimos de Bilbao con un mal sabor de boca.

- Dos semanas para preparar la vuelta a casa frente al Atlético de Madrid.

- El vestuario está centrado ya en recargar las pilas y volver con muchas fuerzas del parón. Nos espera un partido muy bonito delante de nuestra afición y esperamos recompensarles por todo el apoyo que nos brindan siempre.

- Vuelve a la selección, ahora con Robert Navarro en el banquillo. ¿Qué siente con esta llamada?

- Para mí poder jugar con España es un orgullo. Estar dentro de un grupo en el que están los mejores jugadores es una gran motivación para seguir trabajando como hasta ahora y una razón para estar feliz con mi situación actual. Ahora lo que me toca es trabajar duro para devolver esa confianza al cuerpo técnico.