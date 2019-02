Real Sociedad Diego Llorente: «El derbi es el camino a seguir» Diego Llorente en el entrenamiento de la Real Sociedad / J. Lusa El defensa central de la Real Sociedad pone el partido ante el Athletic como ejemplo para que la real siga escalando posiciones RAÚL MELERO Martes, 5 febrero 2019, 14:25

Diego Llorente se ha mostrado muy satisfecho con el triunfo ante el Athletic, en el derbi del pasado sábado, dando valor al juego desplegado por la escuadra realista, sobre todo en la primera mitad. «Tras ver el partido, en la primera parte les pusimos en muchos aprietos. Hicimos bien la salida de balón, con claridad, y apretamos arriba, generamos ofensivamente y además hicimos dos goles pero pudimos hacer más. Sin embargo todavía podemos mejorar, no hemos llegado a nuestra mejor versión», ha comentado el central madrileño.

Sobre las declaraciones de los jugadores rojiblancos tras su derrota, Llorente no ha querido hacer leña del árbol caído aunque ha recordado que «cuando pierdes intentas quitarle importancia al resultado. Ellos sabrán más que yo de la importancia de ese partido, el que no lo quiere ver es precisamente por eso. Era un partido importante, y para nosotros a nivel de clasificación y mentalidad nos viene muy bien. Cada uno que ponga las excusas que quiera, nosotros hablamos sobre el césped».

Llorente no cree que la escuadra realista esté en su mejor momento. «ese es el camino a seguir», asegura tras el buen resultado en el derbi y la racha de partidos sin perder con Imanol. «Es lo que estamos buscando. Para ellos trabajamos a diario, queda un largo camino por recorrer. No podemos hacer un balance por ahora porque tienes un mal día y luego pueden venir mal dadas… Ahora pensamos en el Valencia, rival directo, que está peleando por cosas como nosotros y nos espera un rival duro en Mestalla».

Sobre el conjunto ché, el de Leganés ha alabado su gran fondo de armario. «A pesar de ese desgaste que pueden tener, tienen una plantilla muy larga. En verano se armó para solucionar este tipo de situaciones para afrontar partidos cada tres o cuatro días. Nosotros estamos en una dinámica buena. Fuera de casa es más difícil sumar de tres en tres pero vamos a intentarlo». Rodrigo Moreno, Kevin Gameiro, Denis Cherychev o Dani Parejo serán los hombres a los que habrá que atar en corto. «Cada partido trabajamos para centrarnos en nuestras virtudes. Tienen gente de diferentes características. Tienen movilidad con Gameiro o Rodrigo, pero para eso entrenamos y el cuerpo técnico nos da las herramientas necesarias para que podamos parar sus virtudes».

Lorente ha hablado de lo a gusto que se siente en la Real y no piensa en otra cosa que no sea afianzarse en el puesto e ir ganando experiencia a base de minutos y partidos. «El planteamiento que me hago es seguir partido a partido. Sería un error pensar en otra cosa que no fuera en la Real. Seguir aprendiendo, mejorando y acercarnos a los objetivos planteados a principio de temporada». Después incluso fue más concluso, sobre la posibilidad de un futuro lejos de Zubieta. «Firmé un contrato de larga duración. ¿Pensar en el futuro? Para eso habría que tener una bola de cristal. Estoy muy cómodo aquí y mientras el cuerpo me deje ir aportando cosas, lo voy a hacer».