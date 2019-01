Copa del Rey Un bético con el 'corazón partío' Diego Cabello posa junto a Anoeta con las camisetas de la Real y del Betis. / MICHELENA El cántabro Diego Cabello, atleta internacional de la Real Sociedad, vivirá esta eliminatoria de Copa con especial atención. Su regalo de comunión fue un chándal del Betis, equipo al que sigue desde pequeño, «probablemente por el exjugador Alfonso Pérez» KAREL LÓPEZ Jueves, 10 enero 2019, 07:34

¿Quién no ha cantado alguna vez el 'corazón partío' de Alejandro Sanz? ¿Quién? El que levante la voz para decir que no miente. ¿Y quién no lo ha tenido en alguna ocasión? Diego Cabello (Santander, 14/01/1988) sigue al cantautor madrileño, aunque al que admira de verdad es a su paisano Alfonso Pérez. El atleta cántabro experimentará hoy de primera mano lo que es tener el corazón partido.

Desde esta temporada, Cabello viste la camiseta de la Real Sociedad, aunque su equipo desde pequeñito es el Betis. «Nadie se explica la razón. Sinceramente, no sé a qué se debe; creo que es por Alfonso. Era un jugador alucinante y me encantaba, pero... Soy cántabro, mi familia sigue al Racing de Santander aunque su equipo es el Real Madrid... y yo, sí, soy del Real Betis».

Es tal su amor al club sevillano que, como regalo de comunión, cuando tan solo tenía ocho años, recibió un chándal del Betis. «Como el Racing también viste de blanco y verde, en Santander solían decirme que me había confundido de equipo... Pero yo lo tenía claro».

«Mi familia política es txuri-urdin. Sigo a la Real y cuando puedo voy a Anoeta»

Cabello vive en Donostia desde hace menos de un año, lo que le ha llevado a dejar el Playas de Castellón para fichar por la Real Sociedad. Desde hace una década sale con la guipuzcoana Olatz Alkain. «Mi familia política es txuri-urdin. Sigo a la Real, apoyo al equipo y cuando puedo voy a Anoeta, pero yo no soy de los que puede decir que no tiene segundo equipo. Ahora soy del Betis y de la Real», apunta el santanderino, capaz de correr los 400 metros vallas en 49.96. Solo trece especialistas han bajado de 50 segundos en España.

«Desde que se supieron los enfrentamientos de Copa tuve claro que iría al partido de Anoeta (jueves 17 de enero a las 19.30 horas). Jugando contra el Betis, me va a costar celebrar los goles de la Real, eso sí. Un empate no estaría mal. Soy de los que aún no ha visto ganar a la Real en el nuevo campo, y espero que la semana que viene, en la vuelta, no ocurra. Llevaré el pantalón del chándal de la Real Sociedad y la camiseta del Betis. Va a ser, sin duda, especial. Será la primera vez que vea al Betis en San Sebastián. Presencié el encuentro de Liga entre la Real y el Sevilla. Ahí sí que no tenía dudas...».

Ha visto al equipo de sus amores en el Santiago Bernabéu, en el Vicente Calderón, en Vallecas y, por supuesto, en el Coliseum Alfonso Pérez, campo que lleva el nombre del que probablemente tenga la culpa de que sea del Betis. Eso sí, nunca ha estado viendo un choque en el estadio donde hoy se verán las caras andaluces y guipuzcoanos, el Benito Villamarín. «Tiene que ser espectacular. Siempre se llena. Es una espinita que tengo clavada. A ver si puedo ver alguna vez un Betis-Real Sociedad». Hoy, para empezar, verá el partido por la tele.

Canales y Joaquín

Aunque el Racing no esté en su corazón, a Cabello le tira su tierra. Tiene claro quiénes son sus jugadores béticos favoritos. Y sí, uno tiene pasado txuri-urdin y el otro guarda con cariño una camiseta blanquiazul desde que se la regalara su padre cuando era un crío... «Sergio Canales me encanta. Creo que está a un gran nivel. Ya acabó su etapa realista muy bien y en el Betis le está dando continuidad. No descarto que acabe siendo convocado por Luis Enrique para ir a la selección. Y qué decir de Joaquín. ¿A quién no le gusta? No conozco un campo del que no haya salido ovacionado».

Al atleta le gusta cómo juegan los verdiblancos. «Me gusta Setién, me gusta la filosofía del equipo. Se ha notado mucho cambio desde que está él. Y no lo digo por ser cántabro como él», destaca. Luis Fernández, otro paisano, le regaló un banderín firmado por todos los jugadores.

El atleta se lesionó la semana pasada. «Estaba en muy buena forma. Me rompí el cuádriceps. Ahora el objetivo es llegar bien a la temporada al aire libre».

Diego Cabello hará todo lo posible para dar el máximo en las ligas con la Real Sociedad, pero antes, hoy mismo, el corazón lo tendrá 'partío'. «Que se clasifique para cuartos el mejor», concluye. Eso sí, Cabello seguirá llevando al Betis (y ahora a la Real)en el corazón 'manque pierda'.