Diego Alonso se la juega sin Nyland, Suso, Lamela, Marcao y Gudelj

La última vez que el Sevilla se presentó en el Reale Arena fue en la jornada final de la temporada pasada. Con todo decidido, los realistas realizaron un pasillo a los jugadores andaluces después de que estos se proclamaran campeones de la Europa League días antes. La realidad es otra bien distinta ahora mismo en la capital hispalense, o quizás no tanto.

La conquista de aquel título en medio de la crisis deportiva en la que se veía envuelto el cuadro sevillano fue un espejismo. Sucedió, pero no consiguió acabar con los problemas que asolan al club. La salida de Monchi por la puerta de atrás en verano no reflejan la realidad de un equipo campeón.

Mendilibar, el artífice de aquel milagro, ya no continúa en el banquillo y Diego Alonso, que tan solo lleva cuatro partidos de Liga, ya está discutido. El técnico uruguayo se la juega. Su equipo está más cerca del descenso que de Europa y todavía no ha ganado con él al mando. Hoy llega con cuatro sensibles bajas, Nyland, Suso, Lamela, Marcao y Gudelj, los tres primeros, lesionados, y el último, sancionado.

El regreso de Januzaj

Quien sí ha entrado en la convocatoria es Adnan Januzaj. El exrealista regresa por primera vez al Reale Arena tras su salida hace dos veranos. El belga no pudo volver a Donostia la temporada pasada ya que estaba cedido en el Basaksehir turco. Lo cierto es que el atacante no está disponiendo de minutos en el conjunto de Nervión. Tan solo ha participado en dos partidos este curso. Diego Alonso le concedió la media hora final en el partido de Copa ante el Quintanar de la Orden. El preparador del Sevilla no le ha dado más oportunidades hasta el momento. La afición seguro que le recibe con aplausos, otra cosa será que pueda jugar.