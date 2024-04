El día que Pepe Mel pudo entrenar a la Real Sociedad

Lo tenía todo preparado. Incluso estaba ya motado en el coche para coger carretera y manta para plantarse en San Sebastián. Pero una llamada lo cambió todo. A un lado de la línea, David Moyes. Al otro, la Real Sociedad. «Acepto». Era noviembre de 2014 y el técnico escocés y la entidad txuri-urdin alcanzaban un acuerdo para que el banquillo de Anoeta hablara inglés con acento de Glasgow. Escasas semanas antes se había oficializado la destitución de Jagoba Arrasate y Pepe Mel, que era la otra opción para hacerse con las riendas del equipo, se quedaba con la miel y una espina clava de por vida.

José Mel Pérez (Madrid, 1963) se sentará esta noche en el banquillo del Reale Arena pero no lo hará en el local, sino en el visitante. Al frente de la expedición del Almería, donde recaló hace escasamente un mes, el entrenador madrileño era el elegido del director deportivo txuri-urdin, Loren, para sustituir a Jagoba Arrasate hace ahora casi una década. Los resultados en la segunda temporada no eran lo esperado y la derrota 0-1 ante el Málaga en el estadio amaratarra terminó por agotar el crédito del técnico de Berriatua, a quien Jokin Aperribay destituyó muy a su pesar.

Su sustitución por Pepe Mel estaba cantada, pero el presidente realista se empeñó en dar un salto de calidad y se fijó en David Moyes, que había entrenado a Everton y Manchester United en la Premier League. La primera respuesta del escocés cuando le llamó el presidente realista fue negativa. Y la segunda... Y la tercera... Pero las dotes de persuasión del mandatario blanquiazul hicieron que Moyes diera a última hora el sí, con lo que Mel se quedó en su casa, compuesto y sin novia; es decir, sin Real. «Tenía la maleta preparada, y a mi segundo entrenador y al preparador físico montados en el coche. Pero Moyes dijo sí y yo no pude entrenar a la Real, y es la espina más grande que tengo en el mundo del fútbol», reconocía esta misma semana el propio entrenador madrileño en una entrevista en la Cadena Ser.

Lo cierto es que a pesar de quedarse con la miel en los labios en noviembre de 2014, Pepe Mel siempre ha tenido buenas palabras hacia la Real Sociedad y nunca ha escondido que le gustaría ocupar el banquillo local de Anoeta en un futuro. «Gracias a toda la aficion de la Real Sociedad por el cariño que me han mostrado. Mucha suerte para el futuro. Algún día nos encontraremos», escribió el propio Mel en sus redes sociales apenas 24 horas después de que la entidad guipuzcoana oficilizase la contratación de Moyes. Desde entonces, ha reconocido que «veo con otros ojos a la Real, me gusta mucho seguirle, me gusta como juega y como anima esa afición, y estoy orgulloso de que un club tan grande se fijara en mí en un momento, aunque luego no se concretara. Es uno de los equipos históricos de nuestro fútbol».

Con fama de entrenador ofensivo, Pepe Mel ha desarrollado su carrera en una amplia nómina de equipos: Mérida, Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Poli Ejido, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga... Aunque sus días más felices los pasó en sus dos etapas en el Betis, donde es considerado un ídolo para la afición verdiblanca. En su currículum también aparecen dos incursiones en el extranjero, el West Bromwich Albion inglés, que en diversas fases de la historia compitió con los mejores –tiene una Liga y cinco Copas–, y el Creta griego.

«Brillante los últimos años»

El ahora técnico del Almería compareció ayer en rueda de prensa antes de medirse esta noche a la Real Sociedad y se rindió una vez más al equipo txuri-urdin. «Tanto el cuerpo técnico como la plantilla han conseguido una cosa importante, y es que es un equipo reconocible en el campo. Cada cosa que hace es con un estilo y lo están haciendo muy bien. Los últimos años están siendo brillantes, así que eso es mérito del cuerpo técnico y de los futbolistas», reconoció. Asimismo, aseguró que «sabemos que no va a ser fácil ningún partido, pero es que en Primera no existe partido fácil». Y terminó destacando que la Real «hace un buen fútbol, tiene un plan de juego definido y gusta verlo».