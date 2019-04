EL MISMO DESTINO EN ESTE ESTADIO La Real mejoró su imagen en Barcelona y no mereció perder, pero cayó como siempre sin la necesidad de que los culés jugaran a su mejor nivel | IMANOL TROYANO Domingo, 21 abril 2019, 09:16

Ernesto Valverde no quiso dar margen a la sorpresa ayer en el Camp Nou y el Barça salió con un once dispuesto a ganar la Liga de inmediato. Tenían que echar el cierre de una vez por todas a la lucha por el título liguero menos emocionante de lo que llevamos de siglo. No tanto porque este Barcelona parezca inmortal, sino porque en ningún momento ha tenido enfrente a un rival a su altura. La visita de la Real, un equipo que deambula en tierra de nadie en la clasificación, no podía ser más propicia para los intereses blaugranas. Por eso, y por lo que sucedió sobre el terreno de juego, nada se salió ayer del guion en Barcelona.

No lo tenía difícil la Real para mejorar la imagen que ofreció hace una semana en Anoeta ante el Eibar. Rubén Pardo acompañaba en el centro del campo a Zubeldia y Merino, mientras que Willian José volvía al once y Juanmi jugaba escorado a la banda izquierda. El Barça, sin Busquets en la zona ancha, y con los discutidos Arthur y Vidal, perdía a su vez presencia en el centro del campo. Arriba, sin embargo, estaban Dembélé, Suárez y Messi, aunque ayer fue menos Messi que nunca.

El conjunto culé, aún con el recuerdo de la eliminatoria de Champions League ante el Manchester United muy reciente y con la cabeza puesta ya en las semifinales frente al Liverpool, jugó al ralentí. Tanto que regaló la posesión a la Real en el primer cuarto de hora. Posesión inofensiva, eso sí, porque a los realistas se les fundían los plomos cada vez que cruzaban la línea del medio del campo. El equipo catalán esperaba su momento con aire de suficiencia, convencido de que los realistas iban a cometer un error más pronto que tarde.

Messi no estaba dispuesto a ofrecer grandes recitales, por lo que el fútbol del Barcelona pasaba por las botas de Vidal y Arthur, que no componen lo mismo que el argentino. Esto hizo que la Real no se viera asediada sin balón. Elustondo y Llorente cuajaron un gran partido, y Zubeldia, que se retiró lesionado, se empleó a fondo en tareas defensivas. De hecho, el azkoitiarra también protagonizó las salidas de balón del conjunto txuri-urdin, mientras Pardo recibía la pelota la mayoría de las veces de espaldas, obligado a jugar al primer toque. Merino, por su parte, orientado a la derecha, se encontraba bien perfilado para filtrar buenos pases interiores como el que aprovechó Juanmi para empatar el choque. La movilidad del de Coín para imaginar rupturas a las espaldas de los centrales azulgranas no tuvo descanso.

Un Barça rácano obtuvo demasiado premio gracias a un tanto de Lenglet tras un córner que llegó un minuto antes del descanso y en una acción aislada que finalizó Jordi Alba con la pierna mala. Goleadores poco glamuroso en un encuentro que se jugó sin apenas ritmo, al mismo paso que las procesiones de Semana Santa. Solo en la recta final se animó una pizca el encuentro que en líneas generales dio la sensación de molestarle al Barcelona en mitad de sus planes de reconquista de la Liga de Campeones. Esa falta de brillantez culé tampoco deja en buen lugar a la Real de Imanol que desperdició una buena ocasión para volver a puntuar en el Camp Nou, pero que cayó como siempre presa de su destino.