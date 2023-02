El despegue de Illarramendi en 2023

Dice el sabio lema futbolístico que no se debe tocar lo que funciona. Si Imanol lo cumple a pies puntillas, Illarramendi no debería bajarse del once titular. Porque funciona él y hace funcionar al equipo. En lo que va de año, su rendimiento ha despegado hasta un nivel que ha hecho recordar a aquel futbolista por quien se encaprichó el Real Madrid. Lideró la Real en la victoria de Cornellá en una posición de interior que ha dejado vacante Merino durante las últimas semanas. También fue el mejor en Vallecas desde la demarcación de pivote que no pudo ocupar Zubimendi por sanción. ¿Y cuando vuelvan todos? ¿Es el rombo mágico -Zubimendi, Merino, Brais, Silva- tan intocable como se consideraba en la primera vuelta? El estado 'on fire' de Illarramendi plantea al míster ese 'bendito problema' para las próximas semanas.

Acciones positivas de Illarramendi Tackle Recuperación balón Despejes Intercepción Faltas cometidas

Partidos jugados desde enero 8 Illarramendi 9 Real Sociedad Derrota Victorias Empate 6 1 1 Illarramendi, de titular 5 1 Liga Copa Minutos jugados 111 en Copa 420 en Liga

Porque el capitán también puede ejercer de '4'. Por algo lleva ese número en el dorso. Pero desplazar a Zubimendi de esa zona en este momento equivale a arrancar el corazón a un equipo que late a mil por hora. Podría el donostiarra ejercer de interior, pero la ecuación no despejaría ninguna incógnita con la aventajada presencia de Merino y Brais en ese sector. ¿Adelantar al gallego para hacer entrar a los otros tres en la alineación mientras falte Silva? Bien, ¿y cuando el canario regrese? Mayor incidencia en el juego En definitiva, Illarramendi ha introducido en el staff -y en la calle- un debate impensable hace dos meses. Superó primero sus males musculares, alcanzó después una buena condición física, permaneció en esa fase durante largo tiempo a la espera de los beneficios del ritmo de competición -«está muy en forma porque ha trabajado mucho en solitario, pero le falta chispa y reprís», se reiteraba en el entorno- y, cuando también ha alcanzado ese estadio, como no podía ser de otra forma, su fútbol ha emergido. Control, visión, precisión. Tres en uno. En lo que va de año, Illarramendi ha participado en ocho de los nueve partidos que ha disputado la Real, con un balance de seis victorias, el meritorio empate del Bernabéu y el accidente ante el Valladolid. A su favor habla incluso la ventajista pero objetiva apreciación de que el partido en el que más sufrió el equipo fue aquel en el que no tuvo ninguna intervención: el de cuartos de Copa en el Nou Camp. Con el telón de fondo de su renovación como inevitable agitador del contexto, Illarramendi viene a elevar un peldaño más el nivel de una medular txuri-urdin ensalzada por todos los rivales. El futbolista que añoraba la afición ha vuelto, zanjando definitivamente la discusión sobre su potencial aportación a una Real llena de jóvenes valores. Y queda lo más jugoso de la temporada. Imanol tiene un problema. Bendito, pero problema.