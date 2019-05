Real Sociedad El último adiós en Anoeta Theo, Juanmi y Sandro. Sandro, Juanmi y Theo se despiden hoy de su público antes de cambiar de aires | Ninguno de los cedidos ha cuajado y el malagueño ha decidido firmar con el Betis en busca de los minutos que a su juicio debe tener ÁLVARO VICENTE Domingo, 12 mayo 2019, 07:54

El de esta tarde es el último partido en Anoeta para un puñado de jugadores. No volverán a jugar como locales Theo, Juanmi, posiblemente Sandro y quién sabe si alguno más, bien porque decida firmar por otro club o porque salga cedido en busca de minutos. No todos tendrán la oportunidad de despedirse en el césped porque no hay sitio para todos en la convocatoria y si lo hay, no todos jugarán hoy.

Theo (Marsella, 1997) es seguro que no va a poder despedirse de las gentes de Anoeta porque el Real Madrid incluyó en su día la cláusula del miedo, esa que impide a los cedidos jugar ante el equipo propietario de sus derechos. El lateral se marcha sin pena ni gloria después de una cesión que no ha resultado como se esperaba. Imanol ha terminado tirando de un jugador del filial ante la falta de rigor en defensa del francés. Han sido varios los goles encajados que han nacido en las proximidades de Theo ante su pasividad. El francés del Real Madrid llegó para ser el complemento de Kevin y no ha resultado. El partido en Balaídos fue el último en el que salió en el once titular, el pasado 4 de abril, y sus últimos minutos los disputó ante el Villarreal en Anoeta, cuando tuvo que ingresar al campo en sustitución de Aihen, con molestias musculares. Ese día fue silbado por un sector de Anoeta. Quedó sentenciado. Desde entonces, nada de nada. Se ha quedado fuera de las últimas convocatorias.

Los datos Theo Ha disputado 28 partidos en la Real (24 en Liga y 4 en Copa), en los que ha anotado un gol. Al desgranar esos números, sale que Theo ha sido titular en 22 partidos de Liga y 19 de ellos los ha jugado completos. En total, 1.972 minutos, en los que ha visto cinco tarjetas amarillas y una roja. Juanmi De las 36 jornadas de Liga que se llevan disputadas, únicamente ha sido titular en 16 de ellas y en otras 12 ha entrado desde el banquillo. Se perdió tres partidos en la primera vuelta por la sanción que le acarreó la tarjeta roja que vio en la visita al Huesca por aquella protesta a Iglesias Villanueva. En total ha disputado 1.501 minutos en Liga, a los que hay que sumar otros 203 en Copa. En este tiempo ha marcado seis goles, cinco en competición liguera. Lo hizo en los triunfos en Villarreal (1-2), en Levante (1-3) y contra el Betis (2-1). Sandro Se marchará con poco más de mil minutos de competición en la Real. No ha logrado ser titular, ha participado en 26 partidos (24 de Liga y 2 de Copa) y desde la jornada 20 a la 33 ha jugado al menos nueve minutos en cada partido. Su último gol en partido oficial lo marcó el 23 de noviembre de 2017, en un partido de Europa League con el Everton, club al que pertenece.

Ha disputado 28 partidos en la Real (24 en Liga y 4 en Copa), en los que ha anotado un gol. Al desgranar esos números, sale que Theo ha sido titular en 22 partidos de Liga y 19 de ellos los ha jugado completos. En total, 1.972 minutos, en los que ha visto cinco tarjetas amarillas y una roja, la que vio en el partido en Huesca cuando le dio un manotazo a un rival que le supuso una sanción de cuatro partidos. Aquel gesto no gustó al técnico Asier Garitano y tampoco a sus compañeros de vestuario.

Su regreso al Madrid tras la cesión parece complicado, al menos por el momento. En la renovación que pretenden hacer en Chamartín, Theo, que fue fichado por 30 millones en 2017, no parece encajar. De hecho, el diario italiano 'Corriere dello Sport' ha recogido esta semana que el Nápoles de Ancelotti le quiere, así que el jugador está en el mercado. Su agente Quilón, que también lleva a Callejón y tiene buenas relaciones con el Nápoles, parece ser el artífice de esta operación. Pese a que su rendimiento en la Real no ha sido el esperado, Theo sigue teniendo cartel. Es joven, tiene un físico ideal para jugar a este deporte, y podría encajar en otro equipo, como ya hizo en un Alavés que jugaba con cinco defensas y por tanto podía hacer de carrilero sin estar pendiente del espacio que dejaba a su espalda.

Juanmi, rey del primer toque

Otro que seguro no estará en la Real la próxima temporada es Juanmi (Coín, 1993). Su marcha después de tres temporadas obedece a un deseo del jugador de cambiar de aires para tratar de desempeñar un rol distinto al que ha terminado ejerciendo en la Real. El club ha llegado a un acuerdo para su traspaso con el Betis por el que recibirá una cantidad fija de ocho millones de euros y otros dos más en variables. El delantero de Coín verá cumplido su deseo de iniciar una nueva aventura en un club que le permita ser titular con mayor asiduidad de la que lo ha sido en San Sebastián.

De las 36 jornadas de Liga que se llevan disputadas, únicamente ha sido titular en 16 de ellas y en otras 12 ha entrado desde el banquillo. Se perdió tres partidos en la primera vuelta por la sanción que le acarreó la tarjeta roja que vio en la visita al Huesca por aquella protesta a Iglesias Villanueva. En total ha disputado 1.501 minutos en Liga, a los que hay que sumar otros 203 en Copa. En este tiempo ha marcado seis goles, cinco en competición liguera. Lo hizo en los triunfos en Villarreal (1-2), en Levante (1-3) y contra el Betis (2-1). También vio puerta contra el Eibar, firmando el gol más rápido de la presente Liga a los doce segundos, y en el Camp Nou en Semana Santa en aquella derrota por 2-1. En Copa anotó contra el Celta en Balaídos. Juanmi se marchará y dejará el recuerdo del gol que metió a la Real en la Europa League en el último minuto del último partido de Liga. También será recordado por ser uno de los jugadores que más goles ha marcado al primer toque en la Real. Balón que ha caído en el área en las proximidades de Juanmi, balón que ha ido entre los tres palos. En Sevilla confían en que su adquisición tenga el mismo buen resultado que ha dado Canales, un jugador que ha avalado su fichaje.

Sandro, sin marcar

Sandro también está ante su última comparecencia en Anoeta como local. Se va a marchar sin marcar el gol que lleva esperando el aficionado de la Real toda la temporada. A diferencia de Theo, éste se ha ganado el cariño de Anoeta, o por lo menos el aficionado le ha animado en los malos momentos, esos en los que no ha acertado a rematar cuando estaba solo ante el portero, e incluso las peñas de la grada Aitor Zabaleta le han dedicado una canción.

Sandro se marchará con poco más de mil minutos de competición en la Real. No ha terminado de ser titular, ha participado en 26 partidos (24 de Liga y 2 de Copa) y desde la jornada 20 a la 33 ha jugado al menos nueve minutos en cada partido.

A la hora de explicar qué ha podido pasar para que Sandro no haya marcado gol se podría recurrir a que casi siempre ha jugado en banda, una posición en la que no ha terminado de hacer daño. Solo cuando Willian José estuvo lesionado jugó en una posición más centrada, como ariete, en la que podía tener más oportunidades de marcar pero tampoco terminó de hacerlo. Unas veces por su ansiedad y otras no se sabe por qué. Ha sido una lástima que no haya dejado en la caseta su ansiedad porque en los entrenamientos se le ha visto con chispa y con gol. No ha sabido trasladar a los partidos oficiales las buenas sensaciones que ofrecía entre semana.

Sandro cumplirá dos años enteros sin anotar un solo gol en la Liga. El último que firmó se remonta al 7 de mayo de 2017, en un Málaga-Celta que acabó 3-0. Desde entonces, ha disputado 39 encuentros de Liga (dos con el Málaga, 13 con el Sevilla y 24 con la Real), una campaña entera más un partido, sin marcar. Su último gol en partido oficial lo marcó el 23 de noviembre de 2017, en un partido de Europa League con el Everton.

Su futuro es una incógnita. Tiene contrato con el Everton hasta 2022 y lo más probable es que termine llegando a un acuerdo para rescindirlo.

Otras posibles salidas

A partir de esas salidas seguras, se abre un abanico en el que se incluyen jugadores que lo mismo se despiden hoy de Anoeta como los tenemos con nosotros la próxima temporada.

La Real va a escuchar ofertas por Januzaj y podría ser que su etapa de txuri-urdin haya llegado a su fin. El internacional belga se había convertido en indiscutible para Imanol y por fin se adivinaba el futbolista que el club creyó fichar hace dos veranos del Manchester United con la intención de sustituir a medio plazo a Carlos Vela. No hacía tantos goles como el mexicano, pero su magia y calidad en el regate le daban un toque especial que agradecía Anoeta. Januzaj estaba encantado en San Sebastián. Tanto que su entorno estableció hace dos meses los primeros contactos con la Real para negociar una mejora de contrato que garantizase su continuidad como blanquiazul y que ahora ha quedado interrumpida.

Cumplidas 36 jornadas de Liga y con una rodilla que no le deja rendir como quisiera, el panorama ha cambiado. Solo ha jugado 13 partidos de titular y en otros cinco salió desde el banquillo para un total de 1.205 minutos, el 38% de los disputados. En ataque su bagaje se reduce al gol marcado contra el Levante en Anoeta y tres asistencias. Unas cifras muy alejadas de las que se le presuponen a un jugador que debe marcar diferencias y que cuando llegó a la Real afirmó que venía a convertirse en «uno de los mejores del mundo».

El club también deberá decidir con qué portero se queda, sin con Rulli, como parece, o con Moyá, cuyo deseo es jugar minutos, una vez que el portero del Athletic, Remiro, va a llegar a la Real. La confianza que ha mostrado Imanol en Rulli y cómo le está respondiendo éste invita a pensar que Moyá puede ser quien salga del equipo. Sus últimos minutos de competición oficial se remontan al partido de Copa que jugó la Real el 17 de enero en Anoeta ante el Betis.

A Diego Llorente no le van a faltar ofertas. El fútbol inglés sigue sus pasos y va a depender de él, si quiere seguir progresando en la Real o considera que está preparado para dar el salto a la Premier. Es díficil que el Real Madrid lo recupere pero todo podría ser.

También podría salir Héctor Moreno a la MLS porque la Real va a renovar en su mismo puesto a Navas, quien ayer cumplía 31 años, y ha fichado al joven francés del Lens Modibo Sagnan. Si Héctor Moreno se decide a dejar la Real podría ser que no se concretara hasta el próximo mercado de invierno, que es cuando arranca la temporada en EE UU. El mexicano podría empezar la temporada con la Real y esperar a enero a salir. El jugador está encantado en la Real, donde ha terminado haciéndose un sitio, pero también le atrae la MLS.