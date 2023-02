Descanso en el momento oportuno

Descanso. Una Real Sociedad castigada por los problemas físicos y una decena de bajas por lesión dejará a un lado el balón por dos días. Ningún campo de Zubieta acogerá hoy ni mañana entrenamientos del primer equipo. Otra cosa será que los futbolistas decidan trabajar por su cuenta. Los que están disponibles para mantener la forma y los que no para volver lo antes posible con el grupo.

Que el próximo partido se juegue el lunes otorga a la plantilla una bombona de oxígeno muy oportuna. Imanol fue preguntado en la rueda de prensa posterior al encuentro del Valladolid sobre la posibilidad de recuperar algún efectivo para el choque de Cornellà. El problema no es quién asoma, sino cómo asoma, vino a decir. Por de pronto, ayer ninguno de los que ocupan la enfermería reapareció en la clásica sesión pospartido que suelen efectuar los jugadores que no fueron titulares o no jugaron.

Es más, futbolistas como Aihen, Oyarzabal y Brais Méndez –tres de los que entraron al campo en la segunda mitad– no saltaron al césped de Zubieta ayer y se ejercitaron en el interior de las instalaciones. El gallego es uno de los que no ha parado de jugar, a pesar de encontrarse entre algodones. La semana pasada se perdió varias sesiones debido a los problemas que arrastra. Inició el partido desde el banquillo y jugó infiltrado. No fue el único.

Zubeldia también tuvo que infiltrarse para estar disponible, aunque Imanol mantuvo hasta el último segundo la duda de alinearle o no por culpa del estado de su tobillo «con una pelota, inflamadísimo». El azkoitiarra salió al césped del Reale Arena a realizar los habituales ejercicios de calentamiento antes del inicio de partido, pero el técnico de Orio también mandó a otro compañero más que en principio no partía como titular por si acaso no podía echar mano de Zubeldia. Imanol reconoció al término del encuentro que el defensor «había tenido mejores sensaciones de las que pensaba». Las próximas horas serán claves para comprobar si su evolución es favorable.

Sorloth completó todo el partido ante el cuadro blanquivioleta, pero sigue arrastrando molestias en la rodilla derecha. La semana pasada fue otro de los que se perdió varias prácticas en Zubieta. A esto hay que añadir que Barrenetxea se entrenó día y medio a carga baja, al igual que Cho.

«No ha sido la mejor semana»

El francés iba a entrar en la convocatoria, pero una desafortunada entrada de un compañero en la víspera del choque liguero le provocó una torcedura en el tobillo derecho, lo que truncó sus opciones de aparecer en la lista. «Seguramente tenga la sindesmosis tocada», anunció Imanol, que no quiso aventurarse con su regreso: «Esas recuperaciones no tienen plazo, pueden ser más cortas o más largas que la anterior». El galo se había recuperado de otro esguince, en este caso en el tobillo izquierdo, producido a principios de año.

Este complejo escenario hizo que la semana pasada fuera una de las más difíciles de gestionar para el preparador txuri-urdin. «Los que están, pero vienen de una lesión importante y larga, más los que faltan y los que andan con pinzas y no han podido entrenar. No ha sido la mejor semana», admitió el domingo.

Es comprensible por tanto que el equipo vaya a disfrutar de dos jornadas de descanso consecutivas, algo que no sucedía desde el reinicio de la competición tras el parón por el Mundial. El hecho de que el próximo compromiso tenga lugar el lunes alivia sobremanera al conjunto guipuzcoano. Si la Liga hubiera preguntado en el vestuario txuri-urdin sobre la preferencia en la fecha del encuentro en Barcelona, una alto porcentaje de jugadores se hubiera decantado por esta opción.

La importancia de ser primeros

La Real descansa dos días, algo que quizás no vuelva a suceder hasta el final de la temporada, pero todavía le da tiempo para preparar el duelo contra los pericos en condiciones con cuatro sesiones de entrenamiento, entre pasado mañana y el domingo. Entonces se verá realmente el estado de la plantilla para afrontar el encuentro ante el Espanyol.

Llegados a este punto adquiere aún más valor el logro de terminar la fase de grupos de la Europa League en primera posición, lo que le libera de disputar una ronda extra de dieciseisavos de final en las próximas dos semanas. El Manchester United, segundo clasificado en el grupo de los realistas, tendrá que afrontar los días 16 y 23 una exigente eliminatoria ante el Barcelona. Si la Real hubiera pasado como segundo tendría que haber afrontado la competición europea bajo mínimos.

Precisamente la temporada pasada el cuadro blanquiazul quedó apeado de la Copa y de la Europa League en febrero. El Betis le goleó el día 3 en los cuartos de Copa y el Leipzig hizo lo propio en la competición continental durante las dos últimas semanas de febrero. La Real llegaba con las fuerzas justas y con un carro de bajas a estas citas. Ahora tiene por delante un calendario más desahogado con un partido por semana de Liga antes de retomar la Europa League el 9 de marzo. Entonces volverá a comprimirse el calendario, pero hoy y mañana lo que toca es descansar. Nada más.