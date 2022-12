Derrota de la Real C y buen empate del Beasain ante el líder

Buen punto el conseguido por el Beasain (0-0), que recibió en Loinaz al líder, el Sestao, y le vale para ascender un par de puestos en la clasificación. Los vagoneros siguen en posiciones de descenso, aunque se encuentran a dos puntos de la salvación. Por su parte, la Real C no pudo puntuar en su visita a Tudela (2-1). Los blanquiazules se adelantaron en el marcador en el minuto 14, pero no pudieron aguantar las embestidas del equipo navarro que empató en la prolongación del primer tiempo y sentenció en el 54 de partido.