Cuando ya se han disputado una docena derbis ante la Real Sociedad como entrenador del Athletic se manejan ya casi todos los escenarios posibles, aunque el fútbol siempre conserva su capacidad de sorpresa. A unas horas del partido en el Reale Arena (sábado, 21.00), Ernesto Valverde sabe de sobra que estos choques «se juegan con el corazón a mil» y que «hay que controlar toda esa emoción con cabeza».

Desde el otro lado del cuadrilátero, el técnico de la Real, Imanol, define del derbi como «el partido más importante» de la temporada. Valverde, al escucharlo, sonríe. «Es un encuentro especial, importante para todos. Durante el año vienen partidos importantes, pero el derbi es especial. Significa mucho para los dos equipos. Son partidos que hay que vivirlos dentro. Los dos estamos en buen momento», subraya.

El Athletic llega al duelo tras dos empates, con buen juego, pero sin sumar muchos puntos. «Estoy contento porque no nos han marcado. Si hubiéramos ganado a Osasuna, estaríamos cuartos. Nuestras sensaciones son buenas porque lo estamos haciendo bien. Lo que tenemos es ganas de jugar del derbi», replica el entrenador rojiblanco, que confía en recuperar a Vesga, con fiebre estos días, para el partido. «De Íñigo Martínez no hay novedad». Sigue lesionado.

El central no jugará ante su anterior equipo, un rival de talla y con un gran juego, según Valverde. «Y no es sólo eso. No te concede un metro. Es agresivo. Intenta dominarte a través del juego y la presión. Tienen un gran ritmo de juego. Nosotros también. Habrá muchos jugadores en el campo con mucho que ofrecer», asegura.

Sin victoria desde 2017

La última victoria del Athletic en San Sebastián fue en la temporada 2016-17, con Valverde en el banquillo rojiblanco. Vencieron los leones por 0-2. En diez años, la Real ha ganado en cinco ocasiones y se han sellado cuatro empates, incluidos los registrados en los dos duelos anteriores en el Reale Arena. Para encontrar otro triunfo del Athletic hay que remontarse a 2011, a la época de Marcelo Bielsa (1-2). Las estadísticas inclinan la balanza del lado donostiarra, aunque ni el entrenador de la Real, Imanol, se fía de los datos previos a un derbi, más impredecible aún que cualquier otro partido.

Tampoco Valverde se ata a las estadísticas. «Es un campo difícil. Ganar allí es complicado. Son partidos en los que la rivalidad es grande. A pesar de las distancias en la tabla (seis puntos a favor de la Real) siempre hay un componente emocional. Hay que poder superar estas emociones. Nuestra intención es ganar», anima.

«Va a ser un partido largo, intenso. Habrá emoción, fijo», pronostica. «La Real es un rival importante. Van terceros en la clasificación. Han tenido continuidad estos últimos años. Pero nosotros tenemos nuestro potencial y trataremos de que nuestras virtudes salgan y se vean menos las suyas», indica Valverde, que siente el cosquilleo que acompaña a los derbis. «No salgo mucho a la calle, pero sé lo que significa este partido. Emocionante. Y esa emoción no se para. Nos viene bien». En el vestuario nadie ha recordado la final de Copa perdida ante los donostiarras. «Las finales que se pierden desaparecen pronto de la memoria».