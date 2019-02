Real Sociedad «El derbi es el partido más especial del año» Imanol Alguacil, durante el último entrenamiento semanal que tuvo lugar ayer en Zubieta. / Pedro Martínez Imanol Alguacil se siente «favorito» para el partido de esta tarde y asegura que «queremos ser nosotros quienes rompamos la racha del Athletic» IMANOL LIZASOAIN Sábado, 2 febrero 2019, 08:24

«El derbi, desde que tengo uso de razón, es el partido más potente y más especial del año para nuestra afición porque ganándolo se sienten muchas cosas. Así lo he sentido como jugador y como entrenador». Así comenzaba ayer Imanol Alguacil en Zubieta la rueda de prensa previa al derbi que se disputa esta tarde en Anoeta.

Después de las declaraciones de Iago Herrerín hace un par de días en las que aseguraba que para ellos el derbi «es un partido más» y que por su parte la Real Sociedad «lo prepara a conciencia», el técnico oriotarra aseguró ayer que «yo siempre me siento favorito y más cuando jugamos en casa y viene el Athletic después de siete partidos sin perder. Queremos ser nosotros los que rompamos esa racha y seguir delante de ellos en la clasificación. Va a ser un partido muy especial y muy disputado. Los dos equipos llegamos en un momento muy bueno. Gaizka no ha perdido los últimos siete partidos y nosotros, si sumamos los de Copa, seis. Me siento favorito para este partido puesto que jugamos en casa. A lo largo de esta temporada no hemos dado muchas alegrías a nuestra afición en Anoeta y mañana es el día perfecto para hacerlo. Aunque ellos hayan dicho a lo largo de estos últimos días que no es un partido especial para ellos, lo es. Siempre que hemos jugado en San Mamés han llenado el campo. Cuando era jugador tuve la oportunidad de ganarles en casa y fue uno de los días más felices de mi carrera como futbolista».

«Cuando era jugador les ganamos en Anoeta y fue uno de los días más felices de mi carrera»

Pese a la buena racha con la que llega el Athletic a Zubieta, Alguacil no tiene ningún miedo al conjunto rojiblanco. «Del Athletic no me preocupa nada en especial. Es difícil meterle mano, pero está ganando por la mínima y los rivales les han hecho ocasiones. Ellos van a venir a presionarnos arriba. Tras superar esa primera presión es un equipo que se junta bien. Más allá de eso lo que queremos es ser protagonistas y que eso no suceda. A ver si somos capaces. Me centro en que seamos nosotros. En estos partidos no vale con decir que hay que jugar con agresividad o intensidad, hay que poner juego».

Imanol y Gaizka se conocen muy bien, se han enfrentado desde los banquillos con los respectivos filiales de la Real y el Athletic en Segunda B. «Era un contexto diferente. Tengo conmigo a Mikel Labaka, que le conoce muy bien. El Athletic ha ganado en solidez desde su llegada y tendremos que hacer muchas cosas bien para ganarles, pero sobre todo meter un gol más que ellos. Gaizka también ha cosechado malos resultados con el Eibar y el Deportivo. Veremos qué ocurre mañana».

El recibimiento a Iñigo

El técnico txuri-urdin también fue preguntado sobre el recibimiento que Anoeta le brindará esta tarde a Iñigo Martínez. «¿Iñigo Martínez? Cada uno es libre de hacer con su vida lo que considere oportuno. Espero que demos lo mejor de nosotros para que el público solo nos aplauda a nosotros».

Alguacil también dedicó unas palabras al rendimiento que está ofreciendo Asier Illarramendi. «Asier está súper comprometido, es un jugadorazo. Lo ha demostrado. Está queriendo ser mejor, está liderando al equipo por mucho que vosotros no lo veáis. Yo no tengo dudas de lo buen jugador que es».