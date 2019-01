«El favorito es el de casa, aunque quizás nosotros llegamos mejor»

Los dos equipos llegan al derbi con la intención de sumar tres puntos que les pongan mirando a Europa. Yuri apunta que el Athletic llega un buen momento pero recuerda la calidad de la plantilla de la Real.

- ¿Es favorito el Athletic?

- El favorito es la Real Sociedad, que juega en casa y con el público más cerca que nunca. Y eso se nota. Quizás nosotros llegamos en una dinámica más positiva, porque la Real viene de empatar contra el Huesca, pero tiene un punto más que nosotros.

- ¿Qué les ha dado Garitano?

- Nada más llegar nos dijo que había que mejorar atrás y así lo hemos hecho. Hemos encajado tres goles en siete partidos y la mejoría defensiva ha sido brutal. No había otra alternativa porque hubo un momento en el que nos vimos muy mal.

- ¿Para tanto fue?

- Sí, sí... La situación era malísima. Estábamos peor que el Villarreal y mira dónde está ahora. Las sensaciones no podían ser peores. Cada vez que el rival pisaba el área nos hacía gol y a nosotros nos costaba mucho marcar uno. Eran sensaciones de irse a Segunda. Lo único que podíamos hacer era apretar el culo, juntarnos y coger confianza atrás para ir ganando partido. La base de la remontada ha sido hacernos fuertes en defensa.

- Luego arriba Williams y Muniain están haciendo goles...

- Williams es un jugador único cuando tiene espacios. Lo compararía con Bale por su potencia. Los dos goles que hizo al Sevilla fueron enormes. Luego Muniain también está muy bien. Fuera del campo se llevan fenomenal y esa relación la aprovechan también dentro para entenderse. Son los que están marcando diferencias y nos están dando puntos.

- ¿Quién le preocupa de la Real?

- Yo tengo debilidad por Januzaj. Es un jugador bestial. Diferente a todo lo que hay. Tiene muchas cualidades buenas. Te puede salir por dentro, por fuera, da asistencias, es bueno a balón parado... Quizás le falta mejorar la faceta goleadora y hacer jugar más al equipo, pero ese don genial suyo lo tienen pocos futbolistas. Cuando está bien le da un salto cualitativo importante a la Real.

- ¿Cómo ha visto a la Real Sociedad esta temporada?

- Con altibajos. Hay partidos en los que ha merecido algo más. Me acuerdo ante el Betis en el Villamarín, que no debió perder. Creo que en Vallecas mereció ganar. Son puntos que se escapan y te penalizan. Con todo, está novena y por delante de nosotros.

- Pero los números en casa son desalentadores. Diez puntos de treinta...

- No son normales, es verdad. Le salva que ha ganado muchos partidos fuera de casa. Pero por plantilla es un equipo para estar en puestos europeos, porque calidad tiene de sobra.

- Permítame que le pregunte por los jugadores que actúan en su posición. ¿Theo?

- Tiene unas condiciones físicas extraordinarias. Luego le falta un punto de calma al llegar arriba para centrar y dar el último pase, como es también mi caso. Llegas desbocado arriba y necesitas pausa para elegir bien. Por eso me gusta tanto Jordi Alba en mi puesto, porque hace todo muy rápido, llega arriba y siempre elige la mejor opción. Pero Theo tiene 21 años y el Real Madrid no ficha a cualquiera. Va a ser uno de los mejores laterales zurdos.

- ¿Kevin?

- Me gusta porque se asocia muy bien con los compañeros. Es un futbolista con mucha clase, como demostró en San Mamés. Quizás dio muy pronto el salto. Hay muy pocos que pasen de Segunda B a Primera y destaquen. Griezmann, Oyarzabal, Odriozola y pocos más. El resto necesita de un proceso de adaptación.

- ¿Y de Aihen?

- Le vi los dos partidos, en el Bernabéu y contra el Espanyol en Anoeta. Nos ha sorprendido a todos. Lo hizo muy bien y la Real Sociedad ganó los dos partidos. Me dio pena que no siguiera jugando, porque me causó una impresión muy buena. Ojalá tenga otra oportunidad muy pronto.

- Por último, ¿la derrota en el derbi de la primera vuelta por 1-3 les hará venir más enrabietados a Anoeta?

- Enrabietados, no. Pero más motivados, sí. Esa derrota nos dolió muchísimo, sobre todo a mí, porque el segundo gol de la Real Sociedad llegó por un error mío. Creo que no merecimos un resultado así. Sabemos que si llegamos a Anoeta y no damos el 100%, no vamos a ganar. La Real va a salir muy fuerte, va a implicar al público y nos va a poner en aprietos. No me gusta que venga de empatar ante el Huesca, porque le hace más peligroso. La gente no ha salido contenta y los jugadores saben que se la juegan. Está obligada a ganarnos porque si no la situación se le puede complicar mucho.