El derbi no cambia nada

Escuece perder en San Mamés. Mucho. Pero no hay necesidad de seguir fustigándonos y sí de tratar de encontrar las causas que llevaron a la Real a ofrecer una imagen tan alejada de lo que puede ser. El Athletic bajó de las nubes a la Real. Nos recordó que el nuestro es un equipo en proceso de cambio, con muchas caras nuevas y sin los roles todavía definidos, que necesita rodaje y partidos ante un Athletic sin caras nuevas que sabe bien cuáles son sus argumentos, algo que por otra parte ya sabíamos. Igual que no necesitamos echar las campanas al vuelo por empatar en Mestalla y ganar en Mallorca porque su tañido ni alivia ni alimenta, solo engorda y nos hincha, tampoco, a mi juicio, es momento de poner en duda todo lo bueno y mucho que tiene esta Real.

No es nuevo que los duelos de poco fútbol no le van a la Real. Estos jugadores se sienten mucho más cómodos ante rivales que juegan y dejar jugar. Eso no quita para darlo por bueno. Hay que revolverse para conseguir que la Real sea un equipo incómodo también en esas lides. Seguro que Imanol va a hacer lo posible por quitarle ese viejo cliché a la Real.

Las distancias en esta Liga son mínimas, en los derbis mucho más, y a un grupo de jugadores jóvenes como el que tiene la Real le puede pasar algo similar a lo vivido en San Mamés, donde no dio pie con bola -lo mal defendido que está el primer gol tras el saque de banda es injustificable-. Es el peaje que puede pagar este equipo hasta que termine de acoplar todas sus piezas. El peligro a protagonizar partidos como éste va a existir hasta conseguir que la Real se mueva como un bloque. Lo normal es que el peligro de que eso ocurra sea menor a medida que avancen los partidos y que esta Real ofrezca un rendimiento más alto en la segunda vuelta. En este sentido, la llegada de Nacho Monreal le viene de perlas porque llega al vestuario un tipo curtido en mil batallas que le va a ofrecer a la línea defensiva el poso que por momentos echa en falta. Es la guinda. Imanol tiene argumentos y posibilidades en todos los puestos. Si tenemos algo de paciencia, nos vamos a divertir.