Athletic - Real «El derbi debe ser pasión y convivencia» Elizegi y Aperribay cuidan con mimo las camisetas de sus respectivos equipos. / IGNACIO PÉREZ Aperribay y Elizegi, presidentes de Real Sociedad y Athletic, lanzan un mensaje conciliador, de respeto y valores antes del duelo de esta noche en San Mamés ÁLVARO VICENTE Deba Viernes, 30 agosto 2019, 07:35

Para Aitor Elizegi (Bilbao, 1966) el de esta noche (22 horas) es su primer derbi en San Mamés como presidente del Athletic. Jokin Aperribay (Deba, 1966) suma unos cuantos a su espalda desde que tomó las riendas de la Real Sociedad, pero ni por esas. «Un derbi siempre es un partido especial que se vive con intensidad. Da igual que se nos haya dado bien en los últimos años. Hoy eso no importa», advierte en un encuentro auspiciado por este periódico a medio camino, en Itziar, en el que ambos dirigentes comparten vivencias y recuerdos del clásico vasco, «un duelo de pasión y convivencia entre aficiones».

- ¿Cómo han vivido estos días previos al derbi?

- Aperribay: A mí me parece que el derbi ha llegado un poco pronto, es una pena jugarlo en la tercera jornada y en agosto con la Liga empezando, pero llegamos los dos con la ilusión de los cuatro puntos. También es verdad que al ser en viernes llega muy rápido, pero bueno, estamos con ilusión de que sea un partido bonito para las aficiones.

- Elizegi: Es mi primer derbi contra la Real en San Mamés. He vivido todos los posibles desde mi localidad de socio, pero sí que siento que llega un partido especial para mí. Además hay que considerarlo así, por lo que rodea y por lo que supone, y para seguir incidiendo en un mensaje clave, que se puede compartir camisetas alrededor de un balón y que después del partido, independientemente del resultado, porque los dos queremos terminar con siete puntos, está el respeto entre aficiones y que seamos unos buenos anfitriones. Van a ser muchos derbis vascos esta temporada y creo que al final del curso sería bonito que todos tengamos una buena sensación en los campos que hemos visitado. Toca empezar en Bilbao y debemos demostrar que somos buenos anfitriones.

- Desde que Aitor Elizegi llegó a la presidencia del Athletic dejó claro que los derbis se debían fundamentar en el respeto y la cordialidad.

- Elizegi: Sí, nosotros estamos de paso, pero los escudos van a seguir mucho tiempo más. Son partidos importantes incluso a nivel europeo y el mensaje que tenemos que lanzar es de respeto, de saber estar y competir, eso es tan importante como saber ganar. Es un mensaje para un deporte que necesita esta forma de hacer.

- Aperribay ha vivido más derbis y ha vivido momentos más tensos que los actuales. ¿Esta es la línea que pretenden seguir?

- Aperribay: Sí, yo tengo primos que son del Athletic, que son de Ondarroa, de hecho mi madre era de Ondarroa, y creo que el derbi enriquece lo que es el fútbol, enriquece la convivencia, la pasión en buen ambiente y es para disfrutar. Creo que es una historia que se retroalimenta y que además hace más grandes a los dos equipos.

- Usted tomó el club en Segunda y sin derbi. ¿Se echaba de menos el duelo con el vecino?

- Aperribay: Sin duda. Claro que se echa de menos. Mira, el sorteo de Liga fue un ejemplo muy claro de lo importante que es este partido. Destacaron partidos del Madrid y Barça, pero también destacaron nuestro derbi, son partidos de referencia en nuestra Liga. Creo que tenemos muchísima historia, aportamos mucho al fútbol, pero también aportamos desde el prisma de valores, de educación, de respeto. La convivencia es un parámetro importantísimo en esos valores y en esta formación.

- Elizegi: Disfrutamos del Golfo de Bizkaia y de nuestro mar y nuestro viento cada vez que jugamos estos partidos. Aquí hay muchas décadas de encuentros, de historias, de convivencias, de autopista y de historias que las percibimos siempre de manera positiva. Yo creo que la historia nos está dejando bien a los dos clubes. Dentro del fútbol europeo es difícil encontrar dos relatos que a la hora de cruzarse siguen haciendo grande a este deporte. Eso es lo importante. No es fácil crear alrededor de un partido de fútbol esa magia, ese impacto. Este deporte está falto de identidad, de sentimientos, de gradas que sientan con respeto, y es lo que dibuja este derbi.

- ¿Qué sienten cuando hay voces en Bizkaia que dicen que el derbi es un partido más?

- Elizegi: Forma parte del discurso que yo estoy cambiándolo ahora aquí mismo con lo que te estoy diciendo. Pero lo cambio porque lo he vivido como aficionado. No es lo mismo recibir a un equipo vasco, que además conoce muy bien nuestra forma de ser, nuestras debilidades y fortalezas. Sabemos lo que ha ocurrido en este partido años atrás, conoces en profundidad al rival, y es un partido muy bonito en el calendario, para cuidar.

- Aperribay: No, no me lo creo. Además creo que son partidos muy importantes. Para ganarlos, pero también para vivirlos. Tenemos una historia paralela, nuestras ligas de los ochenta son seguidas... Son partidos muy bonitos, yo veo como se viven en la calle, pero también veo como los viven la familia que tengo en Bizkaia.

- Williams ha dejado claro que le importa mucho ganar este partido.

- Aperribay: No le he escuchado, pero seguro que no es por fastidiar al rival, sino que se trata de ganar. Son partidos muy diferentes, pero siempre quieres ganar, que se vea un buen partido y que la gente disfrute. Yo creo que somos de las pocas aficiones que van juntas al campo y en eso somos un ejemplo, siempre hemos podido ir así y se trata de fortalecer ese ambiente.

- Elizegi: Está por encima de nosotros el respeto entre ambas aficiones después de décadas. Sé que parecen palabras bonitas, pero yo lamentaría cualquier frase que impidiera que un vizcaíno disfrutara del derbi en Donostia, o al revés. No me podría perdonar crear un caldo donde alguien que quiere disfrutar tuviera un problema por una palabra que no esté a la altura. Competencia, sin duda Jokin tiene razón, hay que ganar este partido, pero en la grada hay algo más importante que nuestra gestión y ese mensaje deben recogerlo. Entender que estos partidos son los que defienden este deporte de verdad, son los que pueden hacer pervivir una forma de hacer el fútbol. Lo que ocurre en San Mamés es más grande si estás a la altura de las victorias y también de las derrotas.

- ¿Molestó o dolió el pasado año que el Athletic no se sumara a la medida de igualar el precio de las entradas para las aficiones visitantes en los derbis vascos y colocarlas a 25 euros?

- Aperribay: Ni dolió ni molestó. Quizás no se entendió. Es agua pasada. Este año estamos todos y creo que es un mensaje importante, porque se trata de facilitar que las aficiones viajen y apoyen a cada equipo. Es importante tomar medidas en común.

- Elizegi: Vamos a poner en manos de los socios el esfuerzo que hace cada equipo para permitir que nuestra afición viaje, esa gente que se esfuerza en ir con nosotros. Es un detalle porque son campos en algunos casos no grandes, y hacen un esfuerzo importantísimo y es de agradecer que una parte de la afición pueda estar apoyando a su club. También considero fundamental que este mensaje entre aficiones crezca.

- Con diferentes estilos de juego, los dos clubes han dejado claro que su apuesta es la cantera, lo de casa.

- Aperribay: Es algo histórico. Somos dos canteras con mucha tradición, tanto en el fútbol español como en el europeo. Se suele sacar un ránking anual y Athletic y Real siempre estamos entre los diez clubes que más jugadores aportan, es una seña de identidad de ambos.

- Elizegi: Voy a hacer una pequeña broma: la Real les enseña rápido a sus futbolistas la pasión que hay que tener en este tipo de encuentros. Pero sí es verdad que hay muchísimos futbolistas con el escudo rojiblanco y txuri-urdin que saben lo que representa, y eso hace que el partido crezca en intensidad. Nosotros utilizamos una supuesta debilidad como fortaleza, pensamos que en la cantera está el futuro incluso del fútbol europeo y que se debe premiar el esfuerzo a ese trabajo. Luego está la otra manera del fútbol que no comparto, donde te puedes encontrar futbolistas que no conocen la historia y lo que hay detrás de ese escudo. No es nuestro caso ni el de la Real. Porque muchos de los que visten la camiseta saben lo que supone vestir estos colores. Eso hace más grande el partido. Y en la grada todos conocemos la trascendencia de los dos escudos, así que una vez más San Mamés hará honor a la trascendencia del encuentro.

- También tendrán claro que con sus apuestas de cantera, chocarán más de una vez en sus intereses...

- Aperribay: Alguna vez o muchas veces. Nosotros en el tema de la cantera tenemos que pensar hacia dónde vamos y para qué. Hablo del compromiso de las personas, de los valores y de la forma de hacer las cosas. Me parece muy importante, incluso más que las líneas geográficas. Los dos clubes tenemos un trabajo por delante para reconocer a futbolistas que representan una forma de hacer y de ser. Las canteras cada vez van a tener más importancia en el fútbol europeo y deben estar orientadas a la formación de personas, por eso estamos insistiendo mucho en ello. Que identifiquen al fútbol vasco como una forma de ser y de hacer me parece positivo. Si nos preguntamos por qué estamos, todo el mundo lo sabe, pero para qué estamos, es la respuesta que debemos dar. Debemos tenerla presente siempre en la gestión y fortalecer las personas. En ese sentido hay mucho camino por delante, tenemos que saber representar.

- Elizegi: Caímos en esta cueva hace más de cien años, nos sentimos cómodos en esta forma de hacer. No es fácil, son seis, siete u ocho años de formación donde apuestas por alcanzar una meta y no es fácil, pero Lezama representa eso, la capacidad de mejorar y convertirse en mejor persona, la capacidad de sacrificio y trabajo. Somos dos escuadras que apuestan de manera firme por el desarrollo del fútbol femenino, donde hemos sido pioneros en muchas cosas... Todo eso hace mejor a esta entidad con su entorno. El mensaje de ciudad y de país solo vale si hacen mejores a los que rodea. Felices sí, pero también mejores personas.

- Me gustaría que dijeran algo que valoran o destacan del club rival al que se van a enfrentar en el derbi. Algo que les llame la atención.

- Aperribay: El Athletic tiene una larguísima historia, ha hecho mucho por este deporte. Concretar en pocas palabras sería no valorar su historia. Es uno de los clubes más representativos de la Liga, tiene una historia tremenda, con una afición muy importante, y creo que nos ayuda a ser mejores, como yo también creo que la Real ayuda al Athletic a ser mejor, porque los derbis son historias de rivalidad y de superación. Yo creo que es un club con mucha fuerza, historia, pasión... Me parece un club muy representativo.

- Elizegi: La lealtad a su relato. Esa Real que hemos admirado y también sufrido. Cada vez que se acerca a ese relato, a esa manera de entender las cosas, nuestra reacción es de admirarla. Lo hace muchas veces por cierto. Cada vez que apuesta por Zubieta estamos delante de una Real auténtica. Cerca de ese relato es la Real, entre comillas, porque alguno si no ya me lo echará en cara, que a mí me gusta.

- ¿Si echan la vista atrás con qué derbi se quedarían?

- Aperribay: Para cualquier aficionado de la Real de mi edad es complicado no recordar aquel derbi de 1977 con el 5-0 en Atotxa, el de la ikurriña. Porque fue muy especial, es complicado no hablar de aquel derbi, que incluso lo más recordado no es el resultado, sino lo que se vivió en aquel partido, toda su carga emocional.

- Elizegi: San Mamés y una Liga (1983/84). Me gustaría contrastarlo, porque creo que hasta la Real quería que ganáramos aquella Liga. Lograr un título en casa, donde hay que firmar, ¿no? Encima en el viejo San Mamés, con muchísima pasión en la grada y el terreno.

- ¿Y si tienen que destacar un jugador, con cuál se quedarían?

- Elizegi: Yo destacaría como 'jugador' a Gaizka Garitano. Es nuestro fichaje. Va a tener tiempo y va a consolidar su mensaje.

- Aperribay: Estaba intentando recordar... Estamos hablando de identidad y el año pasado, que no tuvimos ninguno de los dos una buena temporada porque cambiamos de entrenador, hicimos debutar a nueve chavales y estaba pensando en ellos. Me ha gustado la respuesta del presidente del Athletic, por eso como fichaje destacaría Zubieta y lo que representa. Es nuestra forma de pensar. El derbi es para los jugadores y para la afición, pero para todos los jugadores que han nacido en Lezama y Zubieta el derbi representa muchísimo.

- ¿Se puede hablar de estilos opuestos en el juego de ambos equipos, de los planteamientos de Garitano e Imanol?

- Elizegi: No conozco en profundidad el estilo de la Real, sí el de Gaizka, y no renuncia en absoluto al balón, le gusta el balón muchísimo del medio centro hacia adelante, y he visto en San Mamés jugadas que no me olvido, algunas complejas, de aporte colectivo y muy cercanas en el tiempo.

- Aperribay: Una forma de jugar no es mejor que otra, los partidos tienen momentos, depende de las características que tengan los jugadores de tu plantilla. Yo creo que la Real tiene unas características definidas, con jugadores que son mejores para un estilo que para otro. Es verdad que nos gusta el balón y que tratamos de construir el juego a través de pases y posesión. A veces lo hacemos mal, y otras veces nos sale. Ojalá la confianza la tengamos para potenciar las ideas del equipo. Pero sí creo que la Real tiene unas características definidas y que buscamos potenciarlas.

- ¿Sirven de algo los precedentes en estos partidos?

- Aperribay: Los precedentes no valen para nada. No pienso en los precedentes ni en las estadísticas. No miro y no sabía que en los últimos seis o siete años solo habíamos perdido un partido en San Mamés, pensaba que más partidos, quizá porque en todos los partidos sufres y tienes la sensación de que puedes perder. Y los he vivido como presidente, pero no le doy valor.

- Elizegi: Solo me puedo acordar de 2019, que es el tiempo que llevo aquí de presidente.