Toca la puerta el derbi del norte en San Mamés esta noche (21.00 horas, Movistar LaLiga) en un momento donde Athletic y Real miran de reojo a otros lugares que no sean la ribera de la ría. Los rojiblancos con la mente puesta en la vuelta de semifinales de Copa en Mestalla el próximo 2 de marzo. Todavía con tiempo para prepararla y con margen para recuperar jugadores. La Real, por contra, con el Dios Cronos apremiando porque el partido del año es este jueves en el Reale Arena contra el Leipzig y apenas ha podido Imanol completar dos entrenamientos para poner a punto a sus jugadores para uno de los encuentros más esperados del año. Sin embargo, todo esto en las horas previas se deja en cuarentena porque un derbi es un derbi. Y hay mucho en juego.

Clasificatoriamente hablando la Real puede poner tierra de por medio ante los vecinos porque les saca cuatro puntos de diferencia con un partido menos, el que tiene pendiente ante el Mallorca. De igual modo, en el botxo suspiran con ponerse a rebufo de los de Imanol y tener legitimidad y credenciales para entrar en la pelea por los puestos europeos en la competición doméstica, algo que no ocurre desde hace cinco temporadas.

Marcelino contará con las bajas de Ander Capa y Nico Williams, aunque recupera a Iñigo Martínez, De Marcos y Vencedor, mientras que las ausencias por parte blanquiazul serán Monreal, Carlos Fernández, Barrenetxea, Diego Rico y Januzaj. No parece que el segundo derbi de esta temporada abandone los parámetros clásicos habituales en un Athletic-Real o viceversa: intensidad, duelos de alto voltaje y muchísimo ardor en cada disputa. Los 22 protagonistas que salgan al césped de San Mamés saben lo que significa el triunfo para cada una de las aficiones y el chute moral para las respectivas escuadras.

Buenos números de visitante

En casa los de Marcelino se han mostrado como un conjunto sólido, arropados en ese juego intenso que suele acabar en centro-remate. De sus once compromisos han sacado adelante cinco –todos ellos solo por un gol de diferencia– destacando los triunfos ante el Villarreal (2-1) y Betis (3-2), han empatado dos y perdido en cuatro ocasiones: Rayo Vallecano (1-2), Cádiz (0-1), Sevilla (0-1) y Real Madrid (1-2).

Si son buenas las estadísticas para los rojiblancos en casa, no lo son menos las de la Real a domicilio. Ha vencido en cuatro de sus salidas (Cádiz, Granada, Celta y Osasuna) con otros tantos empates y tres derrotas. Imanol ha demostrado que sabe jugar con personalidad lejos de Anoeta, incluso cambiando el sistema como lo hizo en el Wanda. Eso sí, la última victoria de los realistas lejos de su estadio data del pasado 7 de noviembre cuando venció en El Sadar. De todas formas las connotaciones especiales de un derbi igualan los estados de forma y tiran por la borda cualquier estadística, aunque los números suelen explicar el porqué de las cosas.

Y es que en la última década ha habido bastantes más alegrías que tristezas al visitar San Mamés para la parroquia blanquiazul. No es casualidad que la Real haya ganado más veces que el Athletic en San Mamés en las últimas diez temporadas ligueras, señal del crecimiento que está experimentado el club. La Real venció el curso pasado, 0-1, con un gol de Portu y apenas pasó apuros. Dos años antes, el equipo txuri-urdin saltó la banca con un claro 1-3 apoyándose en Jon Guridi, Luca Sangalli y Mikel Oyarzabal como lugartenientes. En la campaña 2015/16 Jonathas sacó su metralleta al estilo Peaky Blinders, para hacer un 0-1 muy jugoso. Y la anterior victoria fue en el viejo San Mamés con una exhibición futbolística que acabó en un claro 1-3 con Agirretxe, Griezmann y Vela como goleadores. Han sido cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas las que ha cosechado la Real en sus últimas diez visitas.

El habitual menú

No parece que la Real se vaya a encontrar sorpresas en San Mamés donde Marcelino nuevamente volverá a fiar casi toda su suerte en el trío Muniain-García-Williams (11 goles entre los tres) más las jugadas a balón parado, donde históricamente el cuadro bilbaíno siempre ha sido peligroso. El menú será el habitual con el condimento de que el Athletic ha tenido tres días más para preparar el choque y no juega el jueves. Irrumpe el derbi en medio de la batalla de Leipzig, aunque la Real no quiere excusas.